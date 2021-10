Oroscopo domani venerdì 29 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 29 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un’occasione si ripresenterà

Oroscopo domani Cancro 29 ottobre: umore

E’ un venerdì in cui potreste aver voglia di concedervi un piccolo lusso, qualcosa che renda più semplice la vostra vita, ad esempio un oggetto multiuso. In questo caso, prima di acquistare fate delle ricerche, poiché qualcosa che acquisterete in fretta, in seguito potrebbe non piacervi più. Al contempo, il buon aspetto Venere-Giove potrebbe farvi superare una delusione riguardante un’occasione mancata: si ripresenterà!