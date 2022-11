L’oroscopo del 7 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 7 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Riguardo a un’amicizia se da un po’ di tempo avete la sensazione che qualcosa non va, da oggi ne sarete più consapevoli. Potrebbe, forse, essersi creata una distanza che metterà fine alla relazione. E’ il momento di entrare in nuove cerchie più in linea con le vostre idee e interessi attuali. Niente dura per sempre e una nuova compagnia vi farà bene! Amore: in coppia, l’umore è cupo, sono presenti delle tensioni e la stanchezza non aiuta. Voglia di stare per conto vostro? Soli: tra qualche frustrazione e malumore, oggi l’amore non ha posto! Il punto è che non sapete nemmeno voi cosa volete.

Oroscopo 7 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza odierna Venere-Saturno il boss o un superiore sembrano ignorare il vostro impegno e vi chiederete cosa c’è che non va. Forse proprio niente ma questo aspetto potrebbe scatenare dei timori, un po’ di turbamento. Questo stato d’animo tuttavia, potrebbe dare il via a un cambiamento. Se non vi sentite apprezzati vorrete fare qualcosa al riguardo. Amore: in coppia, potreste sentire una mancanza di tenerezza e/o desiderio da parte della dolce metà. Le conversazioni saranno tese… Soli: siete affascinanti ma oggi non avete sicurezza in voi stessi. Con questo stato d’animo vi è difficile conquistare.

Oroscopo 7 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Venere-Saturno provoca un po’ di insicurezza e in qualsiasi circostanza vi oggi vi chiederete se state facendo la cosa giusta. A bloccarvi potrebbe essere la paura del fallimento ma con Marte retrogrado nel vostro segno avete bisogno di tutta la sicurezza possibile! Da domani capirete perché è importante superare i vostri limiti. Amore: in coppia, oggi vedete il bicchiere mezzo vuoto, siete demoralizzati e ciao ciao leggerezza nella relazione. Soli: siete sempre allegri, amichevoli ma oggi non avete voglia di niente, tanto meno di scherzare! Dite no a incontri e appuntamenti.

Oroscopo 7 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

È importante che eliminiate definitivamente l’idea di non avere sufficiente talento né qualità. Pensate a questi aspetti nello stesso modo in cui pensate al vostro corpo. Quando praticate esercizio fisico, seguite una dieta sana e riposate a sufficienza, il corpo reagisce in modo positivo. Qualità e talento non sono diversi. Hanno bisogno di cure e nutrimento. Amore: in coppia l’atmosfera è elettrica. Seppellite l’ascia di guerra, potete farlo grazie ai reciproci sentimenti sinceri. Soli: dovete liberarvi del passato, del pensiero di un/a ex e andare avanti! E’ essenziale ripartire su nuove basi.

Oroscopo 7 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Un disaccordo familiare potrebbe arrivare al culmine ma, per fortuna, la situazione cambierà. E solo grazie a voi, alla determinazione di risolvere il problema e riportare l’armonia. Tuttavia prima di ristabilire la pace dovrete fare una chiacchierata con una persona cara a cui non piacerà ciò che direte ma sarà d’aiuto a chiarire definitivamente. Amore: in coppia, la relazione deve progredire e consolidarsi. Se uno di voi non vuole evolvere, sarà difficile evitare disaccordi. Soli: le dissonanze astrali complicano l’amore, oggi non ha posto. Dubitate persino del vostro fascino! Cercate di distrarvi…

Oroscopo 7 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Al contrario di altri segni, oggi siete ben ancorati alla realtà, lucidi, non vi mettete sotto pressione per i dettagli ma guardate il quadro d’insieme. Il che vi permette di dare forma alle idee, elaborare dei progetti e parlare con persone che possono offrire suggerimenti utili. E’ un’ottima giornata che favorisce la concentrazione su questioni importanti. Amore: in coppia, più spontanei, vi esprimerete con tenerezza e dolcezza. Se di recente siete stati in freddo, oggi ci sarà un riavvicinamento! Soli: la serata si annuncia particolarmente promettente. Una storia potrebbe evolvere, un cambiamento che vi piacerà.

Oroscopo 7 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Evitate di spendere più di quanto possiate permettervi! Uscire con persone dipendenti dallo shopping compulsivo vi porterebbe a fare parecchi acquisti e per le vostre finanze potrebbe essere disastroso. D’altra parte, forse è giusta anche una gratificazione per il duro lavoro svolto. C’è un regalo che potreste farvi che non implichi il denaro? Forse un po’ di tempo solo per voi? Amore: in coppia, penserete al modo migliore per rafforzare la relazione e non sono esclude idee piccantine! Soli: negli affari di cuore deciderete di cambiare tattica. E in effetti per incontrare l’anima gemella dovete anche metterci del vostro…

Oroscopo 7 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i familiari potreste avere punti di vista diversi su una questione ma non ne fate un dramma! Siate comunque gentili e diplomatici poiché le parole giuste al momento giusto potrebbero comportare un cambiamento positivo. Evitate di concentrarvi sui disaccordi e sottolineate invece ciò che garantisce la reciproca comprensione. Amore: in coppia, può essere una giornata romantica, passionale ma dovete accantonare il controllo e la possessività! Soli: il desiderio di vivere un amore unico è forte ma avete paura a correre dei rischi. La perla rara tarda ad arrivare e nel frattempo testate il fascino con chi vi circonda.

Oroscopo 7 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Non è una settimana piacevole ma, sia chiaro, anche altri segni zodiacali avvertono le vibrazioni frustranti dei passaggi. Solitamente siete dinamici, positivi, pimpanti ma con questi aspetti sarete costretti a sopportare una situazione complicata. Fate leva sul senso dell’umorismo, pensate ad altro, leggete un buon libro… Amore: in coppia, evitate di dare la colpa al partner per le tensioni: siete voi gli unici responsabili della pesante atmosfera. Soli: la giornata non è molto favorevole a incontri romantici e potreste essere voi ad annullare un appuntamento. Fate un salto in palestra!

Oroscopo 8 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Le dissonanze odierne non toccano il vostro segno anzi ovunque andrete sarete al centro dell’attenzione. I passaggi rappresentano un invito a ottenere il sostegno di chi vi circonda: sfruttate questa possibilità poiché potrebbe essere utile nel lavoro, nella vita sociale. In particolare una persona potrebbe proporvi qualcosa che cambierà la vostra vita! Amore: in coppia, la relazione è per la serie “due cuori e una capanna”: c’è dolcezza, sensualità e vi lascerete andare. Soli: non lasciatevi scappare quelle persone che potrebbero aggiungere qualcosa in più alla vostra vita da single. Perché non provare un’app di incontri?

Oroscopo 7 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Alcune dissonanze astrali e il Plenilunio in Toro di domani, potrebbero scatenare ansia e dubbi riguardo a una situazione. Andate oltre, cercate di distrarvi poiché la dissonanza Venere-Saturno può aprire la strada a solidi progressi. C’è qualcuno con cui potreste parlare e che possa rassicurarvi sul fatto che non avete nulla di cui preoccuparvi, da perdere ma solo da guadagnare? Amore: in coppia, non saprete cosa pensare dell’atteggiamento un po’ enigmatico del partner. Prima di aggredire, cercate di scoprire se ha problemi sul lavoro… Soli: aspettate qualche giorno prima di lanciarvi nella ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo 7 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Non è una giornata top, obblighi e responsabilità sul posto di lavoro o a casa vi peseranno. E’ probabile che desideriate, inoltre, una ricompensare adeguata per tutto ciò che fate, pensate di meritarlo (ed è esattamente così!). E’ un ottimo lunedì per definire nuovi obiettivi personali e professionali che presto raggiungerete! Amore: in coppia, basta con i bei discorsi e le promesse e se volete rafforzare la relazione, abbracciate la dolce metà, sfruttate questa atmosfera sensuale. Soli: possibilità di incontri romantici o persino di trovare il grande amore! Aprite gli occhi e soprattutto le braccia.