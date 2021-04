Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario 29 aprile 2021, le previsioni: oroscopo 29 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 29 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): sulla strada giusta



Oroscopo Gemelli domani 29 aprile: umore

I pianeti in Toro sostano alle spalle del vostro segno e se vi siete messi al lavoro per risolvere questioni in sospeso o eliminare dalla vostra vita le situazioni che non funzionano più, annunciano che vi trovate sulla strada giusta. Oggi, tuttavia, un aspetto astrale potrebbe spingervi ad affrontare un problema che richiede troppo tempo ed energia: fermatevi, non è il momento di farlo.

Se, inoltre, una persona si comporta male nei vostri confronti, ditelo direttamente. Tacendo probabilmente non capirà mai cosa ha combinato.

Oroscopo Gemelli di domani 29 aprile: amore

In coppia: oggi darete la priorità alla relazione, il partner vi riempirà di attenzioni. Siete entrambi innamoratissimi.

Soli: un flirt ha ottime possibilità di trasformarsi in una storia. A patto che moderiate la vostra indipendenza.

Oroscopo di domani 29 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): capire cosa volete

Oroscopo Bilancia di domani 29 aprile: umore

E’ il momento di affinare le vostre abilità e farle brillare, annunciano i pianeti. Potreste desiderare che la vostra situazione vada in modo diverso ma ciò non è sufficiente per cambiarla realmente. Se volete trasformare la vostra vita dovete agire. I passaggi attuali indicano che potreste fare una mossa impulsiva oppure sperare per il meglio.

C’è tuttavia una terza strada: ossia avere un’idea chiara di ciò che volete, cercare nuove opzioni e fare un piano pratico e realistico che sarete in grado di seguire.

Oroscopo Bilancia di domani 29 aprile: amore

In coppia: voglia di chiarire alcune questioni serie ma riuscirete a parlare in modo calmo.

Soli: giornata di riflessione, avrete difficoltà a capire se avete imboccato la strada giusta. Nettuno semina dubbi…

Oroscopo domani 29 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): difficoltà a chiedere un aiuto

Oroscopo Acquario di domani 29 aprile: umore

E’ uno degli anni più importanti della vostra vita. State ripartendo da zero e svolgete con coraggio tutto ciò che va fatto. Ma non potete fare tutto da soli: cercate chi può essere d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Il vostro è un segno che sa creare delle buone relazioni eppure in questo momento anche se siete in una situazione difficile e potrebbe esserci qualcuno in grado di aiutarvi, avete difficoltà a chiedere.

Vorreste che siano gli altri a proporvi di dare una mano. E oggi potrebbe essere che una persona vi offra il suo sostegno senza che voi l’abbiate sollecitata.

Oroscopo Acquario di domani 29 aprile: amore

In coppia: con il partner desiderate concretizzare un progetto importante e il motto sarà “l’unione fa la forza”.

Soli: buonumore e fascino: accoppiata vincente per conquistare! E oggi si profila uno splendido incontro.

