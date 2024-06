Quando tutto sembra una lotta, è facile iniziare a girare in una spirale riguardo a tutte le scelte “sbagliate” che hai fatto. Dici a te stesso che il tuo futuro sarebbe più luminoso se solo avessi studiato di più, acquisito abilità diverse, investito di più in certe relazioni e meno in altre. Forse allora non saresti così stressato. Ma non è necessario che tu ti sposti in una direzione radicalmente diversa questa settimana; tutto quello che devi fare è lavorare con quello che hai.

Toro

Ultimamente hai cercato di rilassarti, di essere flessibile e aperto al mondo, ma non lo trovi facile. Questa settimana potresti decidere che è ora di smettere di essere “rilassato” e di ricominciare ad affermarti. Se sei stufo di lasciare che siano gli altri a stabilire i termini della conversazione, fai sentire la tua voce.

Gemelli

Le persone tendono a sottovalutarti. Presumono che non ci sia nulla sotto la tua superficie bonaria, o prendono il tuo comportamento amichevole come un segno che non puoi o non vuoi difenderti. Diventa frustrante, e a volte tutto ciò che vuoi è mettere le cose in chiaro sollevando storie, chiedendo di essere preso sul serio.

Cancro

Forse temi che gli altri pensino che i tuoi piani siano ridicoli; forse, nel profondo, non credi nella tua dignità. Immagini che sia più sicuro mantenere segrete le tue ambizioni: in questo modo nessuno potrà scoraggiarti o dubitare di te. Il problema è che nessuno può aiutarti neanche tu. Alla fine, non succede nulla di buono quando provi a nasconderti troppo a lungo.

Leone

Questa settimana hai l’opportunità di fare passi da gigante nella tua vita lavorativa, ma i progressi non avvengono da soli. Devi agire. Ciò potrebbe significare chiedere ciò di cui hai bisogno o fare domanda per un’opportunità che sembra raggiungibile. Forse significa avere una conversazione spiacevole con qualcuno che non ti ha trattato bene.

Vergine

Non importa quanto tu sia equilibrato, è probabile che ti sentirai combattivo questa settimana. Le parole degli altri ti irritano, le tue routine ti sembrano soffocanti e il mondo in generale, pieno di crudeltà e ingiustizia, è diventato intollerabile per te. Ricorda di scegliere le tue battaglie: la tua energia è potente, non infinita.

Bilancia

Apprezzi la tua comunità, ma ultimamente alcune persone al suo interno ti hanno portato alla distrazione. Sei stufo dei drammi meschini e degli ego in competizione di tutti. C’è la tentazione di ritirarsi completamente, di voltare le spalle a tutta la tensione e il tumulto e andare avanti da soli. Se hai bisogno di ritagliarti un po’ di tempo da solo per ricaricarti e ritrovarti questa settimana, rendilo una priorità, ma non immaginare che la solitudine sia una soluzione a lungo termine.

Scorpione

Sei spesso attratto da persone motivate quanto te, con personalità abbastanza forti da eguagliare la tua. Ma se da un lato questo porta ad amicizie e relazioni profonde e belle, dall’altro può anche portare a conflitti irrisolvibili. È impossibile risolvere qualsiasi cosa quando entrambe le parti sono così ostinate che nessuna delle due cede di un centimetro.

Sagittario

Probabilmente ti sei sentito intrappolato di recente. Forse puoi indicare problemi specifici che ti gravano; forse è un senso più ampio ed esistenziale che non sei dove dovresti essere, che dovrebbe esserci qualcosa di più di questo. In ogni caso, la cosa peggiore che puoi fare questa settimana è sederti a rimuginarci sopra. Trova uno sbocco per la tua energia frustrata. Hai bisogno di muoverti, interagire con nuove persone.

Capricorno

È difficile trovare la motivazione per svolgere il tuo lavoro questa settimana. La tua mente continua a vagare e stai arrancando attraverso compiti che normalmente sarebbero un gioco da ragazzi. Hai un sacco di energia per socializzare in modo divertente e per i tuoi progetti creativi: semplicemente non hai la forza per preoccuparti profondamente del lavoro. Non cercare di forzarlo.

Acquario

I conflitti che pensavi di aver risolto molto tempo fa potrebbero rialzare la testa questa settimana; le ferite che pensavi fossero guarite potrebbero riaprirsi.

All’inizio della settimana potresti essere benedetto dalla luna, che ti renderà felice.potresti essere in grado di prendere decisioni più rapide, il che potrebbe darti di più

benefici finanziari nel prossimo futuro. potresti essere in grado di applicare nuove idee al tuo lavoro e alla tua attività.

Negli ultimi giorni della settimana potresti avere buona salute e forza, quindi ti consigliamo di scansionare attentamente i documenti prima di inviare la firma. A causa dell’entusiasmo, potresti sbagliarti.

Pesci

Immagini che se potessi indirizzare tutta la tua energia verso un unico obiettivo, saresti inarrestabile. Ma non hai quel tipo di messa a fuoco laser, almeno non in questo momento. Invece, la tua attenzione è dispersa. Vuoi cento futuri diversi, vuoi essere ovunque contemporaneamente, vuoi sperimentare tutto ciò che il mondo ha da offrire.