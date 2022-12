Oroscopo del Toro 2023, amore, soldi, lavoro, decade per decade, come sarà il nuovo anno, Caterina Galloni prevede

Oroscopo 2023, segno TORO. Urano continua la sosta nel vostro segno e nel 2023 dovete lanciarvi in nuove avventure, in qualsiasi settore della vostra vita dovete essere più innovativi e creativi! Da metà maggio a fine anno, Giove nel vostro segno vi rende ottimisti, rilassati e pronti a godere del lato più leggero e divertente della vita. Ma il pianeta della fortuna farà arrivare ottime opportunità! Il 7 marzo, quando Saturno uscirà dall’Acquario ed entrerà in Pesci, voi che siete abituati a concentrarvi su fatti concreti con questo transito sarete spinti a seguire la voce interiore. Nel lavoro potreste, ad esempio, prendere in considerazione nuove opportunità che non vi faranno necessariamente guadagnare un enorme stipendio, ma soddisferanno il vostro desiderio di fare qualcosa di appagante. Il pianeta sarà d’aiuto, nel lavoro in generale, a concretizzare i vostri progetti, anche personali e a rendere più solida la vostra posizione professionale. Denaro, oroscopo 2023 Da metà maggio, con l’arrivo di Giove nel vostro segno potrete concedervi qualche sfizio, pensare anche al divertimento. Ma in generale è un anno sereno, sul fronte finanze non avrete problemi, saprete come mantenere in equilibrio il budget. Amore, oroscopo 2023 In coppia: è un 2023 appagante, con il partner andrete alla riscoperta l’uno dell’altro. Se lo scorso anno avete vissuto dei problemi, tornerà l’armonia. Unica accortezza: tenete sotto controllo la gelosia. Soli: ritrovata sicurezza in voi stessi, nel vostro fascino e ciò vi permette di fare una strage di cuori! In primavera, a settembre e novembre, aspettatevi splendide sorprese d’amore: una storia diventerà sempre più importante. Forma: grazie a Giove nel vostro segno sarete ottimisti e Saturno in Pesci vi doterà di calma e serenità. Avrete splendide energie, dinamismo e raggiungerete qualsiasi obbiettivo. Oroscopo decade per decade Prima decade

Fino al 20 febbraio proverete un tumulto interiore, probabilmente sentite che nell’ombra si sta preparando qualcosa e in effetti vedrà la luce dal 16 maggio 2023. Che si tratti di un ciclo di vita che inizia, di un progetto importante che prende forma, avrete la possibilità di affermare le vostre esigenze e aspirazioni., In ogni caso fino a metà luglio, sarete molto ribelli. Nessuno avrà il diritto di dirvi cosa fare o meno e abbatterete qualsiasi limite. Fate attenzione: non è detto che l’atteggiamento da contestatori sarà vincente per cui all’occorrenza cercate un compromesso. Da metà luglio a fine settembre 2023, sarete meno impulsivi e più saggi: accetterete, anche se non vi piace, ciò che alla fine è per il vostro bene (e lo sapete). A novembre e dicembre, Giove accentuerà il vostro talento di rendere fruttuoso qualsiasi progetto ma in generale riuscirete a ottenere un buon equilibrio nelle finanze.

Seconda decade

Nel 2022 avete vissuto non pochi problemi e vorrete concedervi una pausa: in effetti beneficerete di una tregua! Dal 7 marzo 2023 ciao ciao ostacoli e limiti: Saturno entra in Pesci e fino a giugno sarà in buon aspetto con la vostra decade. Se volete raggiungere un obbiettivo o dare il via a un cambiamento che avete avuto difficoltà a realizzare, andrete avanti pian piano ma con una tenacia di ferro! I pianeti non vi metteranno più i bastoni tra le ruote. Da luglio a ottobre è il momento ideale per raccogliere i frutti di quanto avete seminato. Con Giove nel vostro segno non si può che parlare di eccellenti investimenti e di una ripresa ottima nelle finanze. Questo settore sarà particolarmente favorito. Sarà un periodo di abbondanza, a patto che saprete sfruttarlo al meglio.

Terza decade

Fino al 19 novembre 2024, Plutone accentuerà la voglia di ampliare nuovi orizzonti, spezzare certi limiti che vi hanno impedito di progredire. Sarete spinti a stringere amicizie stimolanti e/o vivere esperienze “diverse”! E’ pur vero che i primi tre mesi del 2023 non saranno di tutto riposo: nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote oppure nuoterete contro corrente come i salmoni. Con quest’atmosfera potrebbe essere difficile far progredire i vostri progetti ma da giugno a novembre, evviva!, con il buon aspetto Urano-Plutone c’è aria di trasformazione. Buttate nel cassonetto il passato, sicuramente molto pesante, e andate decisi verso il futuro che si prospetta radioso. Tenete presente che qualsiasi cambiamento sarà sicuramente positivo, anche se non sarà possibile immediatamente. I pianeti stanno preparando una svolta importante e al momento giusto dovrete concretizzare la trasformazione!