L’oroscopo del 26 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Giove nel vostro segno vi mette al centro della scena: potreste ricevere complimenti, congratulazioni e voi avere la splendida sensazione di successo! Siete ottimisti, pronti a concretizzare i vostri sogni e se avete avuto dei dubbi ora li eliminerete. In ogni caso, cercate di rimanere sempre con i piedi per terra.. Amore: in coppia, amate e siete amati: c’è la felicità. I baci, i complimenti e le carezze rassicureranno il partner., accenderanno il desiderio. Soli: se in programma c’è un appuntamento è probabile che domani mattina non vi sveglierete da soli…

Oroscopo 26 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete vi rende ottimisti, empatici e generosi. Il transito potrebbe coincidere con alcuni incontri affettuosi e amichevoli. Questo aspetto può anche portare a una tendenza all’autoindulgenza, ma se non accade spesso, rilassatevi concedetevi pure qualche vi piace! Realizzerete il desiderio più velocemente. Amore: in coppia, una conversazione costruttiva placherà le vostre eventuali ansie. A patto che parlerete sinceramente. Soli: è quando ci allontaniamo da una persona che capiamo il suo impatto, positivo o negativo. Muovetevi di conseguenza.

Oroscopo 26 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui non dovete rimanere in casa ma accettare gli inviti! Una riunione di gruppo o un evento sociale potrebbero permettervi di stringere nuove relazioni di amicizia. Ma non solo, potreste anche acquisire alcuni preziosi contatti di lavoro che potrebbero essere utili o incontrare potenziali soci in affari. Amore: in coppia, avrete alcune idee molto piccanti per risveglieranno il desiderio del partner. Quel che ci vuole per rafforzare la relazione o ravvivarla! Soli: riceverete buone notizie o una sorpresa. Gli incontri sono favoriti e non è escluso un colpo di fulmine!

Oroscopo 26 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete è un ottimo transito per concludere un accordo o fare progressi nelle conversazioni e nei negoziati. In ogni caso, fate attenzione: c’è la possibilità di essere troppo sicuri di sé o di ignorare i dettagli minori ma che sono comunque importanti se volete che le cose vadano come da voi sperato. Amore: in coppia, riuscite a ribaltare una situazione a vostro vantaggio, anche quando siete in errore. Ma evitate atteggiamenti autoritari…Soli: cercate di sorridere! Se sarete scontrosi, con il muso lungo, difficilmente attirerete le persone.

Oroscopo 26 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste firmare un contratto o un accordo di lavoro e sarete soddisfatti del guadagno anzi, potrebbero aver offerto più di quanto volevate, anche se l’impegno dovrà essere maggiore. Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete in ogni caso sarete ricompensati per i vostri sforzi e potreste anche ricevere un riconoscimento. Amore: in coppia, per dare nuovo slancio all’eros, il partner organizzerà momenti di piacere e divertimenti piccanti. Sarete molto ricettivi! Entrambi vivrete il top della felicità. Soli: grazie al fascino e alla simpatia darete il via a una nuova relazione. L’altro/a cadrà ai vostri piedi…

Oroscopo 26 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete siete ottimisti – cosa che al vostro segno di Terra non accade spesso – probabilmente perché entrerà una somma di denaro o ne avrete notizia. Può provenire da un’eredità, una donazione, un rimborso o, più semplicemente, attraverso il lavoro. Rimane il fatto che comunque proverete soddisfazione. Amore: in coppia, se il partner ha avuto un atteggiamento sbagliato sarete tentati di rendere pan per focaccia. Il che complicherebbe la situazione: è meglio perdonare e dimenticare. Soli: apprezzate i lati positivi del vostro status e se volete vivere un’avventura romantica, la giornata è favorevole agli incontri.

Oroscopo 26 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se una persona nei vostri confronti ha un atteggiamento insolito, potreste chiedervi il motivo, soprattutto se la conoscete bene. Potrebbe essere utile una chiacchierata in modo diplomatico: risolverà la questione una volta per tutte. Se invece l’altro non vuole parlare, allora è meglio rinunciare e fare qualcosa di divertente. Amore: in coppia, anziché rimuginare deciderete di parlare con il partner. Esprimerete le vostre emozioni e la dolce metà vi ascolterà con molta attenzione. Soli: se una persona vi attrae è una buona giornata per tentare un approccio. L’altro/a non si tirerà indietro…

Oroscopo 26 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Qualunque cosa abbiate cercato di realizzare negli ultimi mesi oggi potrebbe andare proprio nel verso da voi desiderato. Potrebbe essere una sorpresa e voi sentire che siete usciti da un’impasse. Ma non si tratta di fortuna: avete lavorato sodo e meritate questo riconoscimento. Per cui stasera uscite e festeggiate con le persone care! Amore: in coppia, totale sintonia, con il partner condividete tutto! la storia d’amore vi dà molta energia e la dolce metà prova la stessa sensazione. Soli: sex appeal al top! Un’uscita con gli amici vi garantisce una conquista. Lasciate che l’altro/a faccia suo il vostro cuore…

Oroscopo 26 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete annuncia una giornata fortunata! Tutto ciò che avete cercato di ottenere – denaro, realizzazione – potrebbe arrivare! I pezzi del puzzle andranno al loro posto. Aspettatevi telefonate che portano buone notizie. Al contempo, il transito rappresenta l’occasione perfetta per intraprendere una nuova iniziativa. Amore: in coppia, non avrete tempo per annoiarvi con la dolce metà: la passione è al top! La vostra relazione è solida, piena d’amore. Soli: incontri inaspettati, colpi di fulmine scandiscono il ritmo della giornata. In programma ci sono belle sorprese d’amore!

Oroscopo 26 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete, siete spinti a prendere cura di voi stessi: fate bene e non dovete sentirvi in colpa! Concedervi un po’ di coccole vi regalerà tranquillità e sarà anche un’opportunità per riflettere su tutto ciò che vi ha preoccupato o infastidito. Troverete la soluzione a problemi su cui avete rimuginato… Amore: in coppia, smettete di programmare il futuro, non potete controllarlo ma soprattutto non vi permette di vivere il presente che condividete con il partner! Soli: imparare a fidarvi degli altri richiede un duro lavoro ma dovreste iniziare per liberarvi dai tradimenti del passato.

Oroscopo 26 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete annuncia una giornata speciale, avrete notizie entusiasmanti quanto inaspettate che vi regaleranno gioia e allegria! Un’occasione fortunata metterà fine all’impasse che ha ostacolato il raggiungimento dei vostri sogni e obbiettivi riguardanti il denaro, il successo nella carriera e lo sviluppo personale. Amore: in coppia, cercate di godere pienamente il presente con la dolce metà. Siate spontanei e nell’eros prendete l’iniziativa! Soli: non passate inosservati! Guardate intorno a voi, forse si nasconde un’anima gemella in attesa di un vostro segnale!

Oroscopo 26 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete, i progetti legati al lavoro o personali ora si realizzano: il successo è nell’aria, insieme a un notevole aumento delle entrate e del riconoscimento da parte di persone che contano. Il che accentuerà la sicurezza e vi metterà ovviamente di buonumore. Non è escluso che farete un acquisto importante. Amore: in coppia, la dolce metà saprà sorprendervi con la gentilezza e disponibilità. Le sue piccole e dolci attenzioni saranno le benvenute. Soli: fine degli ostacoli, ora potete fare spazio a una grande storia d’amore. I passaggi odierni rappresentano un invito a uscire, a incontrare gli amici, a godervi la vita. L’amore vi sta aspettando.