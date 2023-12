L’oroscopo del 4 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 4 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Scorpione, fino al 29 dicembre punterà i riflettori sulle relazioni e le questioni di denaro che ai vostri occhi assumeranno più importanza. Non è escluso che al riguardo a volte prenderete delle decisioni sull’onda di forti emozioni ma sarete più determinati sugli obbiettivi di lavoro che avete intenzione di raggiungere. Sarete più sicuri di voi e in qualsiasi impegno e responsabilità darete il meglio! Se dovesse arrivare un’opportunità professionale o di affari, scegliete saggiamente così da non sprecare le vostre preziose energie nell’occasione sbagliata. Amore: in coppia, desiderio di dolcezza ma al contempo difficoltà a mantenere la calma. Fate uno sforzo e con il partner evitate di partire in quarta. Soli: un po’ nervosi… Per oggi anziché sperare in un incontro d’amore impegnate le energie nell’esercizio fisico.

Oroscopo 4 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Da oggi e fino al 29 dicembre, Venere in Scorpione, sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro: se ci sono stati dei dissidi è un ottimo momento per appianarli e migliorare i legami ma al contempo stipulare ottimi affari e accordi. Siete particolarmente socievoli e disposti a stringere nuovi contatti. Nel lavoro sarete più intraprendenti così da migliorare la vostra situazione e più concentrati sulle vostre responsabilità professionali. Unica accortezza: stabilite dei limiti chiari per evitare lotte di potere e problemi di controllo. Amore: in coppia, grande complicità con il partner, trascorrerete del tempo assaporando i dolci momenti che vi rendono più uniti che mai. Soli: è il transito perfetto per conquistare e dare il via a una relazione importante: l’altro/a sarà la vostra anima gemella!

Oroscopo 4 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere in Scorpione, fino al 29 dicembre, rappresenta un invito a prendere cura del vostro benessere, è un ottimo transito per introdurre disciplina nel quotidiano o nell’ambiente di lavoro. Certo, in vista delle festività natalizie le tentazioni alimentari saranno parecchie e non è detto che seguirete una dieta sana… Nelle prossime settimane vi piacerà organizzare, prestare maggiore attenzione ai dettagli e al lato pratico delle situazioni. Se l’impiego non vi soddisfa non è escluso che andrete in cerca di un posto che offra di più, anche da un punto di vista finanziario. Amore: in coppia, troverete un equilibrio perfetto lavoro/vita privata così da staccare la spina dalla routine e godere momenti magici e sensuali con la dolce metà. Soli: sul posto di lavoro potrebbe scattare un’attrazione con un/a collega che inizialmente vi era antipatico/a.

Oroscopo 4 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Scorpione, fino al 29 dicembre, vi spingerà – a parte durante le festività natalizie – a impegnare le energie per ottenere successo nel lavoro. Il pianeta rosa parla anche di denaro: sarete meno inclini a lanciarvi in nuovi progetti ma pronti a esaminare con la massima attenzione, contratti e accordi. La creatività sarà al top, i prossimi giorni potrebbero essere fondamentali per i vostri piani, progetti e obbiettivi che avete a cuore, sarete più produttivi del solito, svolgerete una mole di lavoro che supererà le vostre aspettative e quelle di chi vi circonda! Amore: in coppia, Venere in Scorpione accende ancora di più il desiderio di amare ed essere amati. Per il partner sarete dunque super affascinanti. Soli: potere di seduzione al top! Conquisterete un cuore, ed è probabile di una persona più giovane di voi.

Oroscopo 4 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in Scorpione fino al 29 dicembre sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia. Il transito vi farà compagnia durante le festività natalizie e rappresenta un invito a godere delle attività familiari, a lanciare inviti per incontri con amici e conoscenti. Con questo passaggio astrale avrete bisogno più del solito di comfort, sicurezza e armonia, è perfetto per entrare nella calda atmosfera natalizia, vorrete decorare la vostra casa e sarete desiderosi di far sentire gli ospiti i benvenuti. Se, infine, avete discusso con qualche familiare sarete i primi a chiedere scusa. Amore: in coppia, è una giornata in cui non sarete affettuosi con il partner oppure vi chiuderete a riccio. In entrambi i casi, non sarete campioni di simpatia. Soli: parecchio esigenti, dunque sarà difficile che una persona soddisfi le vostre aspettative.

Oroscopo 4 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 29 dicembre, Venere in Scorpione sosta nel vostro settore della comunicazione: qualsiasi conversazione di lavoro o personale, andrà al meglio grazie alla pazienza e alla diplomazia. Il pianeta rosa affina, migliora e accentua la vostra capacità di socializzare ed entrare in contatto con persone nuove. Al contempo, anche le relazioni con i familiari e gli amici cari saranno più calde e affettuose, sarete sulla stessa lunghezza d’onda ed è l’atmosfera giusta in vista delle riunioni per le festività natalizie. Se, infine, dovete concludere una trattativa non incontrerete ostacoli. Amore: in coppia, nella relazione regna l’armonia, le conversazioni sono tenere e direte addio a eventuali incomprensioni! Soli: Venere favorisce nuovi incontri con nuove persone! Siate aperti alle opportunità d’amare che si presenteranno negli affari di cuore.

Oroscopo 4 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere esce dal vostro segno ed entra in Scorpione: fino al 29 dicembre sosterà nel vostro settore delle finanze ed è un transito positivo, il denaro entrerà con maggiore facilità. Il che è una buona notizia in vista dello shopping natalizio: potrete comprare i regali per amici e familiari o concedervi qualche piccolo lusso, senza timore di sforare il budget. In ogni caso, visto che il bisogno di sicurezza finanziaria sarà accentuato, riuscirete a tenere sotto controllo le spese. Su un altro piano: sarete spinti a lasciare situazioni e persone in cui non vi sentite più coinvolti. Amore: in coppia, con Venere in Scorpione avete desiderio di coccole, di attenzioni, di essere viziati con qualche sorpresa o un dono inaspettato dal partner (ricambierete!). Soli: Venere favorisce contatti, incontri che sfoceranno in una storia d’amore; sfruttate il momento!

Oroscopo 4 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere entra nel vostro segno, sosterà fino al 29 dicembre: vi sarà estremamente facile esprimere l’affetto alle persone care, in generale vi sentirete ammirati e apprezzati più del solito. Il pianeta accentua il fascino, il magnetismo ed è un buon momento per rinnovare l’immagine, cambiare look. Nel lavoro, sarete sicuri di voi stessi, pronti a dare il meglio e attirerete l’attenzione – in modo positivo – del boss, dei colleghi e dei clienti: sfruttate al massimo questo splendido transito poiché potreste fare consistenti passi avanti nella carriera. Amore: in coppia, Venere accende un’atmosfera sensuale, a tenere carezze e slanci di passione. Momento ideale per appagare qualche fantasia sul fronte eros. Soli: e chi vi ferma?! Col fascino di cui siete dotati potete dare il via alla conquista di chi vi attrae. Non ci sono ostacoli!

Oroscopo 4 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 29 dicembre, Venere in Scorpione sosterà alle spalle del vostro segno: visto che le feste saranno giorni di incontri e riunioni, pur frequentando amici e parenti, avrete voglia di rimanere dietro le quinte, rigenerare le emozioni e stare in compagnia di persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Apprezzerete le conversazioni profonde su argomenti che di solito non vengono affrontati. Il Sole e Marte nel vostro segno, al contempo, vi dotano di splendide energie: praticare esercizio fisico vi permetterà di non mettere su peso come spesso accade in questo periodo dell’anno. Amore: in coppia, alti e bassi ma soprattutto la mancanza di dialogo… E inoltre le vostre parole potrebbero ferire il partner. Soli: appuntamenti, incontri non sono una priorità, avrete voglia di fantasticare su ciò potrebbe accadere negli affari di cuore.

Oroscopo 4 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Venere in Scorpione, da oggi e fino al 29 dicembre, la vita sociale brilla, le amicizie saranno al top, insieme vi divertirete facendo cose diverse dal solito e forse perché sarete più ricettivi e disponibili. Di sicuro darete prova di lealtà, in questo vi distinguerete. E’ il transito ideale per approfondire le nuove conoscenze, comprese persone influenti che potrebbero essere d’aiuto a raggiungere un obbiettivo o realizzare un sogno da tempo chiuso in un cassetto. Al contempo vi divertirete a elaborare nuovi piani e idee così da sentirvi più appagati. Amore: in coppia, con il partner vi capirete al volo, basterà un solo sguardo e farete di tutto per renderlo/a felice. Soli: con Venere in Scorpione, il fascino è enorme! Potrebbe nascere una tenera amicizia oppure una forte attrazione o una storia d’amore: il programma è molto vario.

Oroscopo 4 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Scorpione, fino al 29 dicembre sosterà nel vostro settore della carriera, degli obbiettivi, delle ambizioni. E’ un transito eccellente che vi permetterà di fare passi avanti anche attraverso nuovi contatti che si riveleranno preziosi. Avrete la possibilità di far apprezzare le vostre idee, i progetti da persone che contano e inoltre, di concludere con successo una trattativa d’affari. Se inoltre, sul posto di lavoro ci sono state delle tensioni, tornerà l’armonia, la collaborazione con i colleghi che vi permetterà di svolgere i compiti con serenità. Amore: in coppia, sarete molto presi dal lavoro e il partner per i vostri gusti indipendenti sarà troppo esigente, geloso e possessivo. Soli: con Venere in Scorpione, in caso di incontro la tendenza sarà quella di controllare le emozioni, non vi lascerete andare e manterrete il vostro status.

Oroscopo 4 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 29 dicembre, Venere in Scorpione sosterà nel vostro settore dei viaggi, dell’avventura ed è probabile che avrete voglia di esperienze inedite, di ampliare gli orizzonti e avere una nuova prospettiva di vita. Ciò potrebbe riguardare anche il lavoro: potrebbe esserci la possibilità di apprendere qualcosa di nuovo, viaggiare in un posto dove non siete mai stati o persino trasferirvi per motivi professionali. Mantenete la mente aperta e le possibilità saranno numerose. Non dovete temere di lanciarvi in una nuova “impresa” poiché potrebbe cambiare tutto in meglio. Amore: in coppia, è il momento ideale per pianificare un viaggio romantico con la dolce metà. Vivrete un momento magico! Soli: sfruttate le vibrazioni di Venere per attirare una persona nuova, diversa dal vostro solito “tipo”. Avrà la magia che state cercando.