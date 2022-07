Oroscopo domani 20 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una decisione

Oroscopo domani Gemelli: umore

Il vostro potere di persuasione è al top ed è dunque una buona giornata per chiedere un aumento o promuovere un nuovo progetto. Non è escluso tuttavia che potreste essere tentati di mollare un progetto così da non buttare i soldi dalla finestra. Dovrete prendere una decisione e non sarà facile.

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: cercate di comunicare meglio con partner, parlate dei vostri desideri, delle vostre ansie, delle vostre ambizioni… In ogni caso non parlate solo di voi stessi…

Soli: la dissonanza Luna-Plutone non è favorevole agli incontri. Inoltre, alcuni di voi sono preoccupati per altre questioni.

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): tacere o parlare?

Oroscopo domani Bilancia: umore

Una divergenza di opinioni potrebbe accentuarsi soprattutto se pensate che una persona stia cercando di minare i vostri sforzi. Se ultimamente le cose sono andate per il verso giusto oggi avvertirete la sua ingerenza. Siete certi che così? In questo caso avete il diritto di dire ciò che pensate. Ma in caso contrario è meglio tacere o quanto meno stare molto attento a ciò che direte o insinuerete.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: forti reazioni e tensioni irrisolte rischiano di creare un’atmosfera agitata. Parlatene con calma e rilassatevi.

Soli: una passeggiata nella natura farà tornare il buonumore. Sarete aperti a incontrare nuove persone…

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): esprimetevi con tatto

Oroscopo domani Acquario: umore

Comunicare a volte è un po’ complesso e spesso per andare dritti al punto si dicono parole che vanno oltre ciò che si pensa davvero. Il risultato è quello di offendere la persona che avete di fronte. Potreste anche aver ragione ma oggi con la dissonanza Luna-Plutone la cosa migliore è quella di andarci piano, esprimervi con tatto così da non far arrabbiare colleghi, amici o familiari.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: la dissonanza odierna accentua il vostro bisogno di indipendenza. La relazione vi va stretta. Evitate di farne un dramma: arriva il momento in cui una persona desidera più spazio. Dovete solo trovare le parole giuste per dirlo al partner.

Soli: se avete un flirt ma nessuna intenzione di impegnarvi, ditelo chiaramente poiché l’altro/a potrebbe credere il contrario.

