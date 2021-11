Oroscopo domani domenica 21 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 21 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): autostima al top

Oroscopo domani Cancro 21 novembre: umore

Un miglioramento nella relazione con un familiare o un amico caro, vi doterà di ottimismo riguardo al futuro e ancor di più riguardo al presente. L’autostima in questo momento è alta e rispetto a come volete che sia la vostra vita nei mesi prossimi, avete solo idee positive. Per il momento, in ogni caso, non fate progetti precisi. Annotateli e rileggeteli quando lo slancio sarà un po’ appannato.