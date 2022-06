Oroscopo domani lunedì 6 giugno 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Vergine siete dell’umore giusto per dare una mano o sostenere moralmente chi vi circonda, colleghi compresi. In ogni caso, se farete più di quanto è nelle vostre possibilità, rischiate di esaurire le energie. Anche se la vostra generosità è lodevole, tenete sempre presente che non potete aiutare gli altri senza prima aiutare voi stessi.