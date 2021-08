Oroscopo domani mercoledì 18 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la soluzione a un problema

Oroscopo domani Cancro 18 agosto: umore

Con Mercurio e Marte congiunti in Vergine, i pensieri spuntano veloci, la mente gira vorticosamente nel tentativo di trovare la soluzione a un problema complicato. Potrebbe essere difficile capire quale dovrebbe essere il passo successivo. Considerato che le emozioni sono forti, lasciate che a prendere il comando sia l’istinto: sarà la vostra unica e vera guida. Tenete infine presente che le vostre parole hanno più impatto del solito: i colleghi prenderanno seriamente i consigli e le critiche!

Oroscopo domani Cancro 18 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: la passione prende il sopravvento, il desiderio è al top. Sperando che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Soli: avete la possibilità di fare un conquista. Potrebbe rivelarsi molto interessante.

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): battute taglienti con gli amici

Oroscopo domani Scorpione 18 agosto: umore

La congiunzione Mercurio-Marte in Vergine, probabile renda un po’ elettrica l’atmosfera nella vita sociale. E’ possibile che sarete coinvolti in battaglie verbali online oppure ci sia uno scambio di battute taglienti con gli amici. Anziché battibeccare inutilmente, cercate di utilizzare le energie odierne in modo produttivo: ovvero stringere nuovi contatti che potrebbero esservi utili nel lavoro, ad aprire le porte del successo!

Oroscopo domani Scorpione 18 agosto: amore

In coppia: organizzatevi e ritagliate del tempo solo per voi due, lontani da tutto e tutti!

Soli: all’orizzonte non si profilano colpi di fulmine ma c’è la possibilità di dare il via a una storia seria.

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): tirare fuori i rospi

Oroscopo domani Pesci 18 agosto: umore

Con una persona – un collega, un socio o un amico – potreste avere delle discussioni e tirare fuori i rospi, ciò che avrete dovuto dire da tempo. Con la congiunzione Mercurio-Marte in Vergine, è un’ottima giornata per chiarire a patto che evitiate di concentrarvi solo su ciò che ritenete sbagliato senza prendere in considerazione ciò che è positivo. Essere critici in modo eccessivo peggiorerà la situazione. Meglio una conversazione costruttiva che vi permetterà di ripartire da zero.

Oroscopo Pesci 18 agosto: amore

In coppia: siete un po’ testardi, ma se volete che il partner vi assecondi fareste bene a essere più dolci.

Soli: l’amore non sembra presente nel programma della giornata. Sia chiaro, solo perché siete sfuggenti…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: OCCHIO AI DUELLI VERBALI

TORO: LA RAGIONE A TUTTI I COSTI

GEMELLI: LIBERARVI DA SITUAZIONI STRESSANTI

LEONE: TENDENZA A SPENDERE E SPANDERE

VERGINE: STRAORDINARIA ENERGIA MENTALE

BILANCIA: IMPARARE A DIRE DEI “NO”

SAGITTARIO: NON MISCHIATEVI NELLE DISCUSSIONI

CAPRICORNO: RENDERE PAN PER FOCACCIA

ACQUARIO: DIRE SPIACEVOLI VERITA’