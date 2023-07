L’oroscopo della settimana dal 2 al 8 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 2 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio la dissonanza Venere-Urano fa arrivare una dose extra di coraggio e motivazione alla vostra giornata. Mettetevi in gioco così da ottenere ciò che desiderate o per cogliere al volo quell’opportunità a cui puntate da tempo. Fate ciò che occorre per stupire il boss, i piani alti così che sia impossibile ignorare la vostra abilità professionale. Se stavate aspettando per presentare una vostra idea, è la giornata giusta! Il 3 luglio, la Luna Piena in Capricorno segna una fase importante nel lavoro. E’ un momento in cui decidere se ci sono nuove montagne e vette da scalare, cose che volete ancora fare e obiettivi che volete ancora raggiungere. Oppure se è un momento in cui potete raccogliere i frutti del vostro duro impegno. E perché non entrambi? Ve lo siete guadagnato. Il 7 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Urano avrete splendide intuizioni, d’aiuto ad accrescere il valore del vostro impegno professionale. In coppia: avete una notevole forza e può davvero portare a un felice cambiamento, a consolidare la relazione. Volete amare ed essere amati! Soli: settimana favorevole al flirt. Affascinanti, rischiate di perdere la testa. In ogni caso, evitate di parlare solo di voi, date spazio anche all’altro/a. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio con la dissonanza Venere-Urano prima che ve ne rendiate conto potreste avere un brutto litigio con una persona che sa fare leva sui vostri punti deboli. Tacere in una situazione come questa sarà difficile ma il silenzio oggi è la vostra arma più efficace. Dimostrate all’altro che siete superiori e nel giro di pochi giorni vi chiederà scusa. Il 3 luglio con la Luna Piena in Capricorno, nel lavoro sarete più efficienti, più coinvolti e avrete maggiore facilità a prendere le decisioni giuste. Se avete un’attività commerciale scoverete contatti promettenti! All’orizzonte si profilano nuove opportunità di lavoro ma per farle vostre dovete essere disposti a uscire dalla vostra zona di comfort. Il 7 luglio, il buon aspetto Mercurio-Urano fa arrivare una ventata di aria fresca: fate emergere il genio che è in voi, assecondate la vostra curiosità, date una scossa alla routine, esplorate delle novità, cercate di vivere nuove esperienze. In coppia: se avete discusso, nell’aria c’è profumo di riconciliazione. Se tutto va bene nella relazione regnerà armonia, tenerezza e sensualità. Soli: prima di impegnarvi in una storia, esaminerete la situazione e i vostri sentimenti. Le relazioni deludenti lasciano il posto a forti emozioni condivise con una persona speciale. : se avete discusso, nell’aria c’è profumo di riconciliazione. Se tutto va bene nella relazione regnerà armonia, tenerezza e sensualità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio, con la dissonanza Venere-Urano, gettate via la maschera e siate voi stessi. Se avete tenuto a distanza una persona, in questo momento non è una strategia saggia per cui dovete fare un passo avanti. Siate sinceri su chi siete e come vorreste che evolvesse la relazione. Ciò vi permetterà di dare il via a una relazione o a una collaborazione entusiasmante. Lunedì 3 luglio, con la Luna Piena in Capricorno, potreste dare un’occhiata alle finanze da una prospettiva a lungo termine. E’ possibile che stiate prendendo in considerazione l’idea di avere più tempo libero per divertirvi e girare il mondo. Potreste calcolare quanto dovete guadagnare per ottenere il massimo del tempo libero. È anche possibile che stiate pensando a una futura data di pensionamento e capire se potete accelerare i tempi. In generale questo transito può comportare grandi cambiamenti riguardo agli investimenti, beni, assegni per diritti d’autore o persino una borsa di studio. Il 7 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Uranoun’idea improvvisa potrebbe spingervi ad apportare delle modifiche a una situazione, il che vi farà sentire in pace e tranquilli. Vorrete andare al cuore della questione così da lasciarla alle spalle e andare oltre. Non rimandate: una volta trovata la soluzione, guardate avanti! In coppia: è una settimana vivace, positiva, Venere in Leone porterà tenerezza e romanticismo nella relazione, con il partner il dialogo sarà dolcissimo.

Soli: potreste avere incontri interessanti ma rischiate di dare il via a più avventure contemporaneamente ed essere seriamente confusi.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio, la dissonanza Venere-Urano vi mette in guardia contro i pericoli che comporta voler andare d’accordo a tutti i costi. Se qualcosa non vi sta bene, lavoro o vita personale non dovete tacere. Fate sapere alle persone che le loro azioni non sono in linea con i vostri valori. Se è chiaro che non stanno ascoltando quello che avete da dire, e probabilmente non lo faranno mai, potrebbe essere meglio chiudere. Il 3 luglio, con la Luna Piena in Capricorno potreste percepire chiaramente che i vostri rapporti di lavoro e il lavoro stesso sono arrivati a un punto critico. Il Plenilunio rappresenta un invito a riflettere sugli ultimi sei mesi. Come sono andati a finire certi accordi? Cosa ne pensate del boss, di alcuni colleghi, soci e clienti? Sfruttate il transito per trarre vantaggio dagli accordi oppure per mollarli. Spetta a voi! Il 4 luglio, dopo la lunazione, non dovrete sorprendervi se avrete delle conversazioni che incideranno sulla vostra decisione. Per il resto della settimana, con il buon aspetto Mercurio nel vostro segno e Urano e in seguito la congiunzione Mercurio-Sole – fino all’11 luglio – anche se inizialmente sarà difficile, alla fine capirete chiaramente cosa dovete fare per progredire. In coppia: con il partner siete felici in modo folle. Avete la delicatezza di comunicare amorevolmente i vostri sentimenti, le vostre emozioni e la dolce metà ricambierà con amore. Soli: c’è chi vi corteggia, vi pensa, vi desidera e ve lo dimostrerà ampiamente. Sorridete alla vita, meritate tutto questo amore! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio, la dissonanza Venere-Urano sul fronte casa vi spinge a entrare in azione, vorrete apportare dei cambiamenti. State alla larga da trasformazioni formali e affidatevi alla creatività, alla tecnologia. Cercate di trarre divertimento e coinvolgete anche le persone care. Il 3 luglio, la Luna Piena in Capricorno annuncia un altro ciclo di lavoro: dovreste prendere in considerazione ciò che volete mantenere o eliminare. Durante la lunazione potreste completare progetti o obiettivi che avete a cuore o dare i ritocchi finali. E’ un buon momento per mostrare agli altri cosa siete in grado di fare. Il 7 luglio con l’armonia Mercurio-Urano, è importante esprimere le vostre idee e adottare un approccio proattivo alla risoluzione dei problemi personali o di lavoro. In coppia: con Venere nel vostro segno la settimana sarà tutt’altro che all’insegna dell’astinenza e della tristezza. Avete fascino, grande gioia di vivere insieme e tanta passione! Soli: correrete dietro a due o tre flirt contemporaneamente con l’intenzione di sfruttarli al meglio. Ma sarete davvero felici? Un solo amore tranquillo ma profondo forse è quello che vi darebbe più soddisfazione. Pensateci. Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio, con la dissonanza Venere-Urano, cercate di mantenere la calma; potreste essere nervosi e al contempo stanchi. Se volete mettervi al riparo dallo stress, evitate di fare troppe cose contemporaneamente. Dedicatevi alla lettura, a un’attività creativa oppure fate una lunga passeggiata nella natura, fate solo ciò che vi permetta di rilassarvi. Il 3 luglio, con il Plenilunio in Capricorno avrete successo in tutto ciò che farete, le vostre competenze saranno riconosciute da tutti, la sicurezza in voi stessi è d’acciaio! Al contempo, se darete il via a una relazione romantica, diventerà immediatamente impegnativa. Il 7 luglio con il buon aspetto tra Mercurio e Urano, è una giornata in cui dovrebbero esserci sorprese divertenti, esperienze insolite. Privilegiate le novità ed evitate di adattare un progetto personale o di lavoro a vecchie idee ormai superate. Eliminate i blocchi mentali! poiché è il momento ideale per esplorare delle novità, qualcosa di inedito potrebbe essere perfetto. Il transito è un’assicurazione anti-routine di cui dovreste davvero approfittare.

In coppia: attraverso delicate attenzioni e mille piccoli gesti renderete felice la dolce metà. Volendo potrete chiedere qualsiasi cosa, vi asseconderà con grande piacere.

Soli: è una settimana in cui sfruttare al massimo il fascino per incontrare nuove persone e chissà, un incontro in particolare potrebbe essere decisivo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio, con la dissonanza Venere-Urano, anche se solitamente siete un solido sostegno per amici e familiari, non potete farvi carico dei problemi di tutti. Non sarebbe una cattiva idea che altri per un po’ assumano il vostro ruolo. Avete ben altro su cui concentrarvi: la vostra vita personale e affettiva, ad esempio. Se siete soli, accettare l’invito di chi vi corteggia o in coppia, guardare un film con la dolce metà. Il 3 luglio, con la Luna Piena in Capricorno, nella vita domestica potrebbe esserci qualche cambiamento. Potreste decidere di trasferirvi, cambiare casa o ristrutturarla. Se dovesse emergere un problema riguardo alla famiglia, cercate di intervenire e gestirlo velocemente. Al contempo i pianeti insistono a lanciarvi un messaggio: poiché i bisogni degli altri vengono sempre prima dei vostri, cercate invece di pensare a voi stessi, a cosa potete fare per sentirvi rilassati, tranquilli e sereni. Il 7 luglio, con il buon aspetto Mercurio in Cancro-Urano in Toro alcune conversazioni sorprendenti, consigli o idee degli amici o dei contatti professionali, vi metteranno in grado di orientare diversamente il percorso di lavoro. Ricordate che nulla è casuale, ogni svolta è comunque destinata ad accadere! In coppia: osservate tutto ciò che fa il partner, se non è gelosia poco ci manca… Se non volete discussioni, cambiate atteggiamento. Soli: semaforo verde se questa settimana avete intenzione di conquistare. Negli affari di cuore tutto vi riuscirà! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 2 luglio non è una giornata in cui dormire sugli allori: la dissonanza Venere-Urano annuncia aria di competizione e non avete tempo per sbaragliare i concorrenti. Una persona ambiziosa quanto voi potrebbe cercate di sfilarvi il posto per cui dovete essere all’altezza della situazione. Non dovete arrabbiarvi. Se ci pensate, accenderà la vostra motivazione per cui vi sta facendo un favore. Il 3 luglio, la Luna Piena in Capricorno può spingervi a eliminare vecchi accordi o relazioni di lavoro. Chiudendo una porta, potete dunque aprirne un’altra con possibilità di migliori interazioni che potrebbero favorire la vostra crescita professionale. Non è escluso che firmerete un nuovo contratto! Il 7 luglio con il buon aspetto Mercurio-Urano potreste avere nuove intuizioni o delle conversazioni in modo inaspettato ma che vi faranno sviluppare una nuova visione del vostro lavoro – soprattutto se avete imboccato un nuovo percorso – e dei vostri valori professionali: saranno soggetti a dei cambiamenti e in meglio. In coppia: quando si tratterà di esprimere i sentimenti avrete molta fantasia. Riaccenderete la fiamma della passione, volete dare nuovo slancio alla relazione. Soli: avete intenzione di dire basta alla solitudine, un incontro d’amore sarà la vostra priorità. In ogni caso, sia chiaro, sarete molto selettivi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio, con la dissonanza Venere-Urano, fate attenzione a ciò che direte poiché le vostre parole potrebbero scatenare una guerra. La tentazione di reagire a una provocazione e fare ampio uso della nota ironia al vetriolo creerà dei problemi. Riflettete, dunque, prima di parlare anche quando sapete che le vostre parole sono giustificate poiché non potrete tornare indietro e rischiate di chiudere definitivamente delle relazioni. Il 3 luglio, con la Luna Piena in Capricorno avrete la certezza che i vostri sforzi lavorativi sono stati ripagati, vi sentirete sicuri anche a livello finanziario. E al riguardo potrebbe arrivare un’opportunità. Ci vorrà un po’ di energia ma siete pronti per questa sfida. Impostandola correttamente potrebbe diventare una fonte di entrare permanente. Se siete esitanti, chiedete un consiglio a familiari, amici ed esperti. Il 7 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Urano troverete un modo per rendere la mole di lavoro molto più leggera. Potrebbe trattarsi ad esempio, di delegare dei compiti a un collega o mostrare al boss che parte del lavoro che svolgete sia eccessiva. E’ un’opportunità per risparmiare ore ogni mese e garantirvi un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Durante una conversazione potrebbe anche emergere qualcosa che vi offre una migliore prospettiva del lavoro.

In coppia: un po’ di aggressività turba il partner, non vi capisce. Allentate lo stress praticando sport così da allontanare la tensione, dannosa per voi e per la relazione.

Soli: la vita affettiva non vi dà quella sicurezza di cui avreste bisogno. Per ora vivete flirt e avventure in modo leggero. Il cambiamento arriverà…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio, con la dissonanza Venere-Urano potreste provare un attacco di gelosia nei confronti di una persona. Anziché stare male chiedetevi cos’è che manca nella vostra vita e fa scattare la vostra invidia e agite. Iscrivetevi a un corso online d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Realizzare ciò che vi fa sentire forti è il modo migliore per mollare l’insicurezza. E se pensate di avere a che fare con una persona inaffidabile prendete le distanze. Quando si fa un passo indietro, gli altri mostrano chi sono veramente. Il 3 luglio con il Plenilunio nel vostro segno vi concentrerete su progetti, società e altri accordi così da sentirvi più sicuri della vostra professionalità. Al contempo se state cercando un lavoro, è più probabile che otteniate un colloquio. E’ un buon momento per trovare amici, insegnanti e mentori. Cercate di farvi coinvolgere in situazioni in cui potete incontrare nuove persone e le cose accadranno. Il 7 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Urano potreste avere una conversazione franca e diretta che aprirà alcune porte. E’ bella giornata nella vita sociale, siete rilassati e dalle conversazioni imparerete qualcosa di interessante. Esprimete inoltre emozioni e idee con grande naturalezza probabilmente perché siete fiduciosi e pieni di speranza riguardo ai vostri progetti e alle relazioni.

In coppia: sulla relazione splende il sole, tutto è semplice, con il partner moltiplicate gli slanci di tenerezza.

Soli: gli incontri sono favoriti e vi mostrate come siete realmente, senza indossare maschere. In programma c’è un cambiamento sorprendente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio con la dissonanza Venere-Urano anche se solitamente siete razionali, oggi rischiate di prendere delle decisioni avventate. Aspettate prima di mandare all’aria una relazione di lavoro o un affare. Prima di stabilire che non è quello che pensavate e desideravate, riflettete se invece qualcuno o qualcosa potrebbe in realtà essere all’altezza delle vostre aspettative. Avere standard elevati è importante ma inseguire qualcosa di irrealizzabile può compromettere il vostro successo. Lunedì 3 luglio, la luna piena in Capricorno rappresenta un’opportunità per introdurre un maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro ma visto che il luminare sosta alle spalle del vostro segno dovrete essere meno esigenti con voi stessi e buttare nel cassonetto qualsiasi pensiero negativo! Con questo transito potreste sentirvi stanchi per cui è una giornata in cui riposare e ricaricare le batterie. Sarete contenti di aver pensato al vostro benessere. Il riposo non è un lusso ed è importante per tutti. Il 7 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Urano, siete di buon umore, ottimisti e forse perché avrete alcune conversazioni importanti, di quelle che cambiano la vita e che avranno un impatto nel lavoro, negli affari. Queste conversazioni inaspettate potrebbero ribaltare le sorti a vostro favore!

In coppia: piccoli battibecchi provocano allontanamenti e riconciliazioni. Siete amati, questo è certo, ma non sempre vi renderete conto di quanto i vostri cambiamenti di umore possano influire sui nervi del partner.

Soli: Venere ravviva gli affari di cuore. Accentua il vostro fascino e la voglia di conquistare. Sensuali e simpatici, farete girare la testa. Rischiate di innamorarvi senza rendervene conto!

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 2 luglio, con la dissonanza Venere-Urano chi vi circonda potrebbe essere motivo di frustrazione ma siete sicuri che sappiano di cosa avete bisogno? Il transito crea un po’ di caos e quando parlate dovete essere più diretti. Al contempo invece di velocizzare il ritmo dovete rallentarlo. Non dovete forzare una situazione solo per compiacere qualcun altro. E’ una buona giornata per dedicarvi in un nuovo campo di studio o un progetto creativo. Lunedì 3 luglio con la Luna piena in Capricorno: alcuni amici vi mostreranno apprezzamento per tutto ciò che fate per loro, è possibile che chiedano anche un buon consiglio. Al contempo, con questo transito potreste realizzare un’aspirazione professionale. Potrebbe esserci un gruppo di lavoro, un evento o un contatto che vi aiuterà a realizzare un vostro sogno. Durante il Plenilunio dovreste contattare i colleghi – anche online – qualcuno vi permetterà di concretizzare un desiderio professionale. Il 7 luglio con il buon aspetto Mercurio-Urano, attraverso alcune reciproche conoscenze potreste essere presentati a una nuova persona e il fatto permettervi di ampliare i vostri orizzonti.

In coppia: con il partner c’è grande complicità e non è escluso che con la dolce metà darete il via anche ad una nuova ed entusiasmante avventura.

Soli: è una settimana in cui dichiarerete il vostro amore, direte “sì” a chi vi corteggia e che vi attrae. E’ improbabile che commetterete un errore dunque non ci sarà bisogno di soppesare i pro e i contro!