Oroscopo della settimana dal 5 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 5 al 12 febbraio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 5 febbraio (21 marzo-21 aprile): pronti più che mai a entrare in azione

Questa settimana, più che mai siete pronti a entrare in azione! I problemi relativi al lavoro iniziano finalmente a risolversi da soli e potete iniziare a occuparvi di obiettivi e progetti senza interferenze da parte di altri. Il 6 febbraio, la Luna in Toro vi spinge a considerare il valore che c’è dietro le vostre azioni, dovreste prendere delle iniziative che rafforzano la vostra sicurezza professionale. L’8 febbraio, l’armonia Marte-Urano potrebbe far arrivare una somma di denaro del tutto inaspettata. Non andrà sperperata! In seguito, con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno, indica un cambiamento di status nel lavoro. Il passaggio inoltre indica che arrivato il momento di seguire il vostro percorso: ne avete le capacità professionali e siete dei leader.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: l’8 potreste pensare, erroneamente, che il partner vi stia manipolando. Evitate di arrabbiarvi o potreste scatenare una reazione tempestosa. Soli: è un periodo grigio: la lunga permanenza di Venere in Capricorno mette il vostro cuore a dura prova. Dite a voi stessi che passerà…

Oroscopo della settimana Leone dal 5 al 12 febbraio (23 luglio-23 agosto): concentrati sugli obbiettivi

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui sarete concentrati sugli obbiettivi, nulla potrà distrarvi!

Il 6 febbraio, potreste pensare di voler riprendere a studiare oppure frequentare un corso accelerato per ottenere una qualifica specifica. L’8 febbraio, da una rapida conversazione con il boss capirete che siete sulla buona strada per ottenere una posizione migliore. Non è esclusa una promozione o la proposta di gestire un team oppure qualcuno potrebbe contattarvi per un lavoro con un’azienda concorrente. In generale, nel potrebbero esserci diverse opportunità interessanti. Non abbiate timore di accettare nuove opportunità o obblighi in quanto potrebbero portare a un viaggio professionale gratificante. L’11 febbraio, con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno indica che nel lavoro avrete in mano il timone: è il momento di parlare delle vostre responsabilità, in quanto avrete la possibilità di essere messi a capo di qualcosa.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il partner potrebbe avere la sensazione che lo/a siate trascurando. Cercate di dare l’amore che tanto desidera! Soli: l’8 vi renderete conto di avere uno stuolo di persone che vi corteggiano. Godetevi le luci della ribalta, divertitevi e lasciatevi andare alle emozioni! Oroscopo della settimana Sagittario dal 5 febbraio (23 novembre-21 dicembre): spendere in modo saggio Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Con o senza paracadute, è una settimana in cui siete pronti a lanciarvi! Il 6 febbraio, sul fronte finanze potreste avere un’illuminazione o, più semplicemente capirete come spendere in modo più saggio. L’ 8 febbraio, è un ottimo momento per parlare con il boss per ottenere un aumento o, se lavorate in proprio, trovare dei modi per vendere di più. È possibile che un’attività secondaria stia diventando redditizia. Sempre l’8 febbraio potreste accettare un nuovo lavoro: sarete motivato a provare qualcosa di nuovo per avere maggiore sicurezza in voi stessi e garantirvi un migliore guadagno. L’11, con la congiunzione Mercurio- Plutone in Capricorno avrete più fiducia nel vostro talento, nella vostra esperienza e competenze.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: l’11 le emozioni del partner saranno altalenanti e farete fatica a essere gentili, comprensivi e affettuosi.

Soli: il 6, se ne avete voglia lanciatevi in un flirt, in un’avventura. Non privatevi, il semaforo è verde.