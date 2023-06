L’oroscopo della settimana dal 25 giugno al 1 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 25 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, la dissonanza Mercurio-Nettuno scatena confusione, avrete la sensazione che i discorsi degli altri non abbiano alcun senso. Ma è pur vero che la vostra capacità di giudizio oggi potrebbe essere offuscata. Il 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano in Toro è una giornata in cui siete disposti a infrangere qualche regola sul fronte amore. Potreste, ad esempio, accettare senza pensarci due volte un appuntamento con un/a ex o con il vostro boss. Gli amici saranno stupiti ma voi penserete più al gioco romantico che alle possibili future complicazioni. Il 27 giugno Mercurio entra in Cancro: le vostre priorità saranno le questioni domestiche, familiari e sarete spinti a mettere ordine. Farete in modo di pagare le bollette, gestire le spese di casa così da stare tranquilli. Al contempo, con questo transito fate attenzione quando vi esprimete: rischiate di essere aggressivi, troppo diretti, troppo franchi e offendere chi avrete di fronte.Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado, fino al 6 dicembre 2023: siete stanchi, esausti e avete bisogno di rallentare il ritmo. Dimezzare il vostro carico di lavoro sarà difficile, considerando che in ufficio o nella vostra attività dovete essere sempre il numero uno. Ma riposare e rilassarvi – cosa a cui non siete abituati – sarà benefico per corpo e mente In coppia: il partner vi darà tutto il sostegno di cui avete bisogno ma è indispensabile che parliate apertamente delle vostre preoccupazioni, la dolce metà non può leggere nel pensiero. Soli: un legame sentimentale implica necessariamente determinati vincoli e voi al momento volete tenere stretta la libertà. Ma riflettere potrebbe permettervi di andare oltre e dare il via a una storia importante. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno fate attenzione alle bugie e alle esagerazioni vostre o di chi vi circonda. Con questo transito pur avendo buone intenzioni o lo fanno a fin di bene, le persone rischiano di farsi prendere la mano. Il 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano anche se solitamente vi piacciono la pace e l’armonia, cercate di non dispiacere chi vi circonda, oggi rischiate di esplodere. Ma non sarà per qualcosa che accade sul momento: ci avete pensato bene, dunque quello che gli altri vedono come un atteggiamento improvviso e inaspettato è qualcosa che vi disturba e che covate da mesi. Il 27 giugno, con Mercurio in Cancro per il vostro segno sarà più semplice stringere le relazioni: se, ad esempio volete mantenere i contatti in un nuovo rapporto personale o di lavoro, capirete immediatamente se ne vale o meno la pena. Più in generale, nelle conversazioni con i colleghi e il boss avrete un approccio più riflessivo. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado, fino al 6 dicembre 2023: molti dei vostri amici vi hanno deluso anche se può essere spiacevole prendere le distanze sarà positivo. Siete persone leali e dunque non c’è spazio per chi non dà tutto per amicizia. Non tornate indietro e pensate che meritate il meglio. In coppia: è una settimana all’insegna dell’armonia, il desiderio sarà al top! Se state uscendo da un periodo di discussioni o incomprensioni troverete un terreno d’intesa. Soli: è una settimana all’insegna dell’armonia, il desiderio sarà al top! Se state uscendo da un periodo di discussioni o incomprensioni troverete un terreno d’intesa. : è una settimana all’insegna dell’armonia, il desiderio sarà al top! Se state uscendo da un periodo di discussioni o incomprensioni troverete un terreno d’intesa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno con la dissonanza Mercurio-Nettuno Mercurio potreste ricevere informazioni a raffica ma potrebbe trattarsi di assurdità, di notizie infondate e inaffidabili. In ogni caso fate attenzione alle bugie, vostre o degli altri. Lunedì 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano, potrebbero arrivare numerose mail o messaggi ma oggi le notizie saranno veritiere. Sarete molto concentrati sulla comunicazione, che è una delle vostre doti naturali. È anche possibile che abbiate intenzione di acquistare un nuovo telefono ma con questa energia mutevole, fareste meglio ad aspettare la fine della settimana. Il 27 giugno, con Mercurio in Cancro punterete l’attenzione sul denaro: ne guadagnerete di più e renderete la vostra vita più confortevole. Potrebbero esserci dei momenti in cui sarete preoccupati ma nel complesso, è un buon momento per capire più chiaramente ciò di cui avete bisogno e che desiderate. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: in questo momento è probabile che non traete gioia dal lavoro che state facendo non sapete cosa fare. Prima di lasciare il lavoro provate a capire se nell’azienda ci sono altre posizioni. Potresti scoprire altre opportunità che vi permetteranno di essere creativi oltre a offrire la sfida professionale a cui mirate. In coppia: con il partner farete progetti per il futuro: vacanze, trasloco, nuova auto, cambio di lavoro o avvio di un’attività in proprio. Le diversità di opinioni potrebbero causare delle discussioni ma cercate di risolverle.

Soli: è una settimana in cui sognerete il grande amore e cercherete la persona ideale. Non lasciatevi scoraggiare se non accadrà, poiché potrebbe influire sul vostro benessere.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno l’atmosfera è confusa e potrebbe scatenare incomprensioni con chi vi circonda. Evitate inoltre che le paure e l’immaginazione negativa prendano il sopravvento. Pensate positivo! Il 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano potrebbe esserci un’opportunità finanziaria, ma richiederà di agire rapidamente. Potrebbe trattarsi di un’apertura di lavoro o un’opportunità di affari. Anche se i tempi per decidere sono stretti è comunque necessario fare un’attenta valutazione. Non dovete lanciarvi nel rischio. Il 27 giugno, Mercurio entra nel vostro segno e sarete più inclini a parlare di voi stessi, il che non è una cosa negativa. Molto spesso siete voi ad ascoltare le storie degli altri ma ora sarete spinti a raccontare le vostre. Se in ogni caso, dedicate troppo tempo agli altri è il momento di ristabilire un equilibrio. Cercate inoltre di seguire la vostra strada, infischiandovene – anche nel lavoro – delle opinioni degli altri. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: il quotidiano vi pesa parecchio e nel corso dei mesi avrete voglia di mollare baracca e burattini. Tuttavia anziché mollare tutto per capriccio, prendete del tempo per capire cosa vi regala gioia. Potreste scoprire che un corso di studi, un’attività dopo il lavoro o un club accenderanno il vostro entusiasmo. In coppia: è possibile qualche piccolo problema, forse a causa della diversità di vedute sull’educazione dei figli o quanto tempo dovete dedicare alle ambizioni professionali. Ma non incideranno sull’armonia globale della relazione. Soli: avete voglia di piacere, conquistare e farete ampio uso del vostro fascino. Con questa premessa è impossibile che non incontrerete chi accenderà la vostra passione! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste mettere in discussione – seppure temporaneamente – le vostre competenze. E’ un buon momento per ammettere con voi stessi che potreste avere qualche carenza, anche se ciò, è inevitabile, ferirà un po’ il vostro ego. Tuttavia il 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano vi troverete sotto i riflettori oggi. Il boss potrebbe mettervi a capo di un progetto o di un team, oppure un’opportunità di carriera potrebbe arrivare alla velocità della luce. Qualcosa che avete chiesto potrebbe arrivare improvvisamente. Il 27 giugno, Mercurio entra in Cancro alle spalle del vostro segno: presterete maggiore attenzione al passato, alle questioni personali ma evitate di dare troppo peso a quelle che ormai non hanno più valore nella vostra vita. È un buon transito in cui fare ricerca o preparare le basi per progetti futuri. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: il transito vi dota di un grande intuito, farete il punto sui vostri desideri, le aspettative e inoltre sarà d’aiuto a mollare qualsiasi convinzione che vi ha limitato così da dare il via a un’impressionante trasformazione professionale. In coppia: Giove e Urano potrebbero scatenare discussioni impreviste ma Venere nel vostro segno protegge la relazione. Solo se l’intesa lascia molto a desiderare potrebbero esserci serie difficoltà o una crisi. Soli: un incontro sarà sicuramente molto promettente, ma arriverà in un modo del tutto inaspettato o in un luogo del tutto insolito.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste ritrovarvi a dover gestire incomprensioni o ritardi nella comunicazione. Fate attenzione alle esagerazioni, alle bugie, L’idealizzazione e la fantasia potrebbero offuscare il giudizio. Il 26 giugno con la dissonanza Marte-Urano sarete meno riservati e insolitamente spontanei! Potreste anche pianificare un viaggio all’estero o fare una scoperta entusiasmante, un’illuminazione improvvisa che vi dà una prospettiva diversa sulla vostra vita in generale. Il 27 giugno, Mercurio entra in Cancro: per il vostro segno è uno splendido transito, soprattutto se avete in mente o in fase di cottura un progetto personale o di lavoro. Potreste realizzarlo nei prossimi giorni. Per alcuni può trattarsi di un viaggio mentre per altri riguarderà un corso di formazione che in seguito vi sarà molto utile. Sarete inoltre interessati a frequentare persone che hanno idee innovative e originali: insieme potreste concretizzare qualcosa di importante. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: il transito rappresenta un invito a esaminare le relazioni con sincerità. Avete comportamenti che vi fanno sentire insoddisfatti? La vostra tendenza è dare la priorità ai desideri del partner o dei vostri amici intimi rispetto ai vostri? Sono mesi importanti per dare uno sguardo imparziale al vostro ruolo nelle dinamiche delle relazioni più strette.

In coppia:: la routine vi va stretta, provate noia e provocherete il partner per movimentare la relazione. Perché invece non prendere in considerazione l’idea di praticare un’attività insieme?

Soli: incontro con una persona che non vi lascerà indifferenti. Potrebbe trattarsi persino di una storia molto importante che stravolgerà la vostra vita e sfociare nel matrimonio.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno se siete in attesa di mail, telefonate o sms, probabilmente rallenteranno o ci saranno dei problemi: parlate chiaramente e al contempo prestate attenzione a ciò che vi diranno. Il 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano, cercate di essere flessibili. Oggi, un amico potrebbe inaspettatamente annullare un’uscita oppure potreste dover mollare ciò che state facendo per andare in aiuto di un amico. Il 27 giugno, Mercurio entra in Cancro: se avete intenzione di parlare con il boss o un superiore saprete quando sarà il momento giusto e quando stare alla larga, soprattutto se volete un aumento di stipendio o avete bisogno di un giorno di riposo. Il pianeta sosta nel vostro settore della carriera: sfruttate il transito per stringere relazioni con chi può essere d’aiuto a raggiungere gli obbiettivi e le ambizioni. Siate socievoli e nasceranno cose positive. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: potrebbe essere difficile concentrarvi sul lavoro e il transito a voi chiede di non impegnarvi più del dovuto. In questi mesi, durante i fine settimana cercate di rilassarvi, l’evasione è fondamentale, non ultimo per avere una migliore comprensione di ciò che potete trasformare nel vostro lavoro e nel quotidiano. In coppia: i problemi o alcuni eventi avranno il pregio di rafforzare la relazione, insieme vi sentirete più forti, sarete sicuri dei vostri sentimenti. Soli: potreste ripensare a vecchie relazioni e agli amori non corrisposti. Proverete un po’ di malinconia, avvertirete il peso della solitudine. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno, con la dolce metà potreste trascorrere dei momenti speciali, ad esempio organizzare una cena intima romantica in un ristorantino tranquillo e appartato e celebrare il vostro amore! Il 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti improvvisi. Ad esempio lavorare con un nuovo capo oppure una società ha acquistato l’azienda in cui lavorate. È anche possibile che un’entusiasmante opportunità di lavoro spunti dal nulla. Il 27 giugno, Mercurio entra in Cancro, in buon aspetto con il vostro segno. Il transito rappresenta un invito a trovare qualcosa che catturi la vostra attenzione. Che si tratti di un’opportunità, di una nuova esperienza o di una sfida che vi farà apprendere nuovi argomenti, la seguirete con entusiasmo. Ma dovrà catturare anche il vostro cuore. Se non sarete emotivamente coinvolti, l’interesse svanirà rapidamente. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: è tempo di dare il via a una necessaria quanto radicale trasformazione e di dire addio a tutto ciò che è superato o non ha ragione di essere nella vostra vita. Ma il transito rappresenta anche un momento meraviglioso per esprimere la vostra creatività, far risplendere il vostro talento. In coppia: la relazione è da sogno. Amate il partner più che mai e ricambia totalmente. Il che significa che questa settimana farete il pieno di felicità. Soli: più socievoli del solito, avrete voglia di uscire e potrete dunque cogliere l’occasione per conoscere nuove persone. Il vostro fascino funzionerà alla grande: conquisterete e al contempo sarete conquistati.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno, per oggi non impegnatevi in niente, non firmate nulla: potrebbero sfuggirvi uno o più dettagli e commettereste un errore o qualcuno potrebbe spingervi a sbagliare. Il 26 giugno con la dissonanza Marte-Urano potreste prepararvi per un viaggio imminente ma al contempo avrete molte distrazioni e molto da fare. In questa situazione sarebbe molto facile dimenticare qualcosa di importante per cui prendete qualche momento e controllate tutto con attenzione. Andare di fretta potrebbe comportare dei problemi prima di partire. Il 27 giugno, Mercurio entra in Cancro: le prossime settimane sono perfette per una pianificazione finanziaria strategica, per avere un maggiore rendimento dal denaro e per aprirvi a un cambiamento. Sarete spinti a parlare di contratti, accordi e impegni che ormai non funzionano. Il che potrebbe significare una rinegoziazione – o persino l’eliminazione – soprattutto se vi sentite “sfruttati”. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023 nel vostro settore della casa, della famiglia e avrete uno stato d’animo nostalgico, sarete desiderosi di riallacciare con il passato. Potreste anche trasformare la casa, renderla più confortevole.

In coppia: con Marte in Leone non correte il rischio di diventare asceti. Il desiderio erotico è al top e le serate si prevedono bollenti.

Soli: in programma ci sono splendidi incontri romantici. Troverete le parole giuste per esprimere ciò che provate e conquistare chi avete nel mirino. Non dovete avere dubbi sul vostro sex appeal!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno è un buon momento per aprire la mente e riflettere su nuove possibilità ma dovete tenere presente che c’è una forte tendenza a confondere fantasia e realtà. Cercate invece di accettare le cose per quello che sono e apprezzarle così come sono e non come vorreste che fossero. Il 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano sarete spinti ad agire in modo impulsivo. Di solito vi muovete con cautela ma oggi sarete istintivi. Fate attenzione in ogni caso all’irascibilità di chi vi circonda: un disaccordo potrebbe sfociare in una litigata drammatica. Il 27 giugno, Mercurio entra in Cancro: le conversazioni riveleranno informazioni importanti. Molte delle vostre idee trarranno vantaggio dai commenti e consigli degli altri e ciò vi consentirà di avere maggiore chiarezza. Potreste inoltre ricevere una proposta e deciderete velocemente. Saprete esattamente cosa volete e la disponibilità a raggiungere un accordo sarà totale. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: il lungo transito sarà d’aiuto a perfezionare le vostre idee e a fare una selezione rigorosa nella lista dei contatti. Il transito rappresenta un’opportunità anche per chiarire con chi vi ha deluso così da introdurre maggiore chiarezza in una relazione. Ascoltate prima di parlare, con la mente aperta.

In coppia: l’appuntamento è con l’amore, dunque dedicate più tempo al partner. Tanto più che siete molto romantici e volete riaccendere la fiamma della passione.

Soli: negli affari di cuore è una settimana favorevole, sapete esattamente cosa o chi volete e farete di tutto per ottenerlo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno, oggi potreste voler offrire a voi e alla dolce metà qualcosa di speciale, romantico e divertente. Forse potrebbe costare un po’ di più di quanto spendereste normalmente per un’uscita ma ne varrà la pena: trascorrerete momenti memorabili. Se siete soli e cercate l’amore, è un momento eccellente per incontrare la persona giusta. Per cui non rifiutate gli inviti, partecipate agli eventi nella vita sociale. Il 26 giugno con la dissonanza Marte-Urano, potrebbero esserci degli scossoni in casa o nella vita personale ma volendo potete sfruttare queste vibrazioni a vostro vantaggio apportando i cambiamenti che desiderate! In ogni caso, evitate di imporli alle persone care: le discussioni potrebbero prendere una piega pericolosa. Il 27 giugno, Mercurio entra in Cancro nel vostro settore dello stile di vita: rappresenta un invito ad apportare alcune modifiche da cui trarrete grande beneficio. Potreste, ad esempio, praticare più esercizio fisico o seguire una dieta più sana. Al contempo nel lavoro sarete più produttivi e inoltre con i colleghi e il boss la comunicazione sarà positiva. Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023 nel vostro settore delle finanze (dove c’è già Saturno in moto retrogrado): sarete spinti a stringere un po’ la cinghia o a diventare più consapevoli delle spese, dei risparmi e guadagni. Data la situazione dell’economia in questo momento, un pizzico di rigore potrebbe comunque fare bene a tutti i segni zodiacali.

In coppia: vorrete consolidare ancora di più la relazione, probabilmente attraverso un lavoro da svolgere insieme. Risolverete inoltre vecchie controversie e litigi. Cercate di mantenere questa splendida armonia.

Soli: è molto probabile un incontro, forse non sarà amore a prima vista ma si tratterà di una storia profonda e importante che andrà avanti nel tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 25 giugno, con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste riunire dei familiari che non vedete molto spesso per festeggiare un evento importante e divertirvi tutti insieme. Più in generale in qualsiasi situazione non saltate alle conclusioni e se qualcosa vi sembra troppo bella per essere vera, fidatevi dell’istinto. Il 26 giugno, con la dissonanza Marte-Urano è possibile che ci siano dei grandi cambiamenti nel modo in cui svolgete il lavoro. Potrebbero essere dovuti a un nuovo sistema informatico o il boss potrebbe provare qualcosa di nuovo. Al contempo è un buon momento per cambiare qualcosa nel programma quotidiano o persino cercare un lavoro completamente diverso. Il 27 giugno, l’arrivo di Mercurio in Cancro accentua la vostra creatività, il che vi farà sviluppare ottime idee su parecchie situazioni: dal sistemare qualcosa che è andato storto a canalizzare il vostro talento così da sentirvi soddisfatti e, forse, guadagnare di più. Potreste sentirvi spinti ad apprendere nuovi argomenti, esplorare un nuovo interesse o affinare un’abilità: andate avanti. Il 30 giugno, Nettuno nel vostro segno entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: rallentate il ritmo poiché in alcuni momenti potreste essere confusi, non avere una visione chiara della vostra vita. Ogni tanto fate un passo indietro, state un po’ per conto vostro così da capire cosa sta accadendo. Se proverete ansia, attività come lo yoga o la meditazione saranno d’aiuto.

In coppia: se in questo momento discutete con il partner, questa settimana rappresenta un’opportunità per chiarire eventuali malintesi. Ascoltate l’opinione della dolce metà.

Soli: se da un po’ di tempo cercate di conquistare il cuore di una persona, ora avete la possibilità di successo. Tuttavia, non limitatevi alle belle parole ma mostrate anche i fatti.