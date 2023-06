L’oroscopo del 16 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Prima di intraprendere qualcosa o impegnarvi in una collaborazione, fate una ricerca in modo da non ritrovarvi coinvolti in una situazione mediocre. Al contempo, questa indagine potrebbe farvi capire che siete già sulla strada giusta. Oggi, inoltre potrebbe nascere una splendida amicizia con una persona che incontrate sul posto di lavoro. Amore: in coppia, una piccola crisi di indipendenza bloccherà i progetti con il partner. E’ un fatto temporaneo, tutto si risolverà più facilmente e più velocemente di quanto pensavate. Soli: nonostante alcune delusioni, immaginate il futuro romantico in modo positivo, non vi lasciate andare. Sapete bene cosa e che tipo di persona volete,

Oroscopo 16 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra tendenza odierna potrebbe essere quella di imporre agli altri le vostre convinzioni. Se vi ritrovate a dire “dovresti” fare questo o quello, è il segnale che siete entrati in un territorio delicato e state diventando invadenti. In questo caso tenete a mente il detto “vivi e lascia vivere”, ovvero rispettate le libertà personali di chi vi circonda. Amore: in coppia, il desiderio è al top, la dolce metà è conquistata dalla vostra sensualità. Stasera la palma dell’amore sarà vostra. Soli: voglia di piacere, di amare ed essere amati e agirete con grande determinazione. E’ noto che il vostro segno non molla mai. Ed è un atteggiamento vincente: farete una conquista.

Oroscopo 16 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui fare attenzione a concedere la vostra fiducia, soprattutto se avete intenzione di confidare un segreto. È probabile che ciò che direte venga interpretato nel modo sbagliato e in seguito crearvi dei problemi. Non date, dunque, nulla per scontato anche se si tratta di persone che conoscete da molto tempo. Amore: in coppia, non è mai troppo tardi per tornare indietro. Se avete detto o fatto qualcosa che ha creato problemi è tempo di chiedere scusa, Fatto che il partner sta aspettando. Soli: state rafforzando un’amicizia affettuosa che per ora vi va bene. Nelle prossime settimane sicuramente farete progressi.

Oroscopo 16 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se sentite di dover stabilire un limite o dire “no” alla richiesta di una persona, non dovete sentirvi in colpa. Il vostro è notoriamente un segno altruista ma se continuate a farvi in quattro per gli altri senza ottenere uno straccio di gratitudine o che ricambino il vostro aiuto, è tempo di prendere le distanze da queste relazioni opportuniste. Amore: in coppia, la vostra ipersensibilità gioca un ruolo determinante nel corso della giornata. Vi è difficile avere una prospettiva su una situazione, il partner non sa come essere d’aiuto. Soli: determinati a conquistare, andrete alla ricerca dell’anima gemella. In ogni caso andateci piano con dichiarazioni avventate, il/la potenziale partner potrebbe essere un po’ spaventato dalla vostra foga.

Oroscopo 16 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste avere la testa tra le nuvole ma sarebbe necessario mantenere i piedi per terra. Un’atmosfera complicata ma che per fortuna terminerà nel giro di una giornata. Stasera cercate di distrarvi in compagnia degli amici, organizzate un’uscita divertente. E’ un buon momento anche per ampliare la cerchia delle conoscenze. Amore: in coppia, in caso di discussione, date al partner la possibilità di spiegare. Mantenendo un’atmosfera gelida sarà difficile che si avvicini. Tenete sotto controllo il risentimento. Soli: il lavoro prende parecchio del vostro tempo e forse non siete disposti a incontrare l’anima gemella. Non c’è niente di male, l’importante è non trascinare un’altra persona in una storia in cui non c’è posto né una via d’uscita.

Oroscopo 16 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ probabile che in questo momento impegnate parecchie energie per fare passi avanti nella carriera e avere successo ma evitate di mettervi sotto pressione. Il rischio è che siate troppo esigenti con voi stessi, quando invece fare un passo alla volta con uno stato d’animo positivo e rilassato vi permetterebbe di essere ancora più produttivi. Amore: in coppia, la complicità presente tra voi e il partner è la chiave per una relazione molto appagante. Insieme vivete teneri momenti dentro e fuori il dolce nido. Soli: periodo intenso per incontri importanti o per vivere avventure effimere. Dipende da cosa avete intenzione di sperimentare. A voi la scelta.

Oroscopo 16 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Ottimisti, vedete il bicchiere mezzo pieno ed è lo stato d’animo ideale per lanciarvi nella vita sociale, avere incontri interessanti, soprattutto con persone influenti che possono essere utili. Al contempo iniziate a programmare una vacanza, navigate online per capire i costi: potreste scovare un affare fortunato. Amore: in coppia, nuove idee, proposte, saranno d’aiuto a risolvere i problemi quotidiani e riavviare la macchina dell’Amore. Mostrate comprensione e apertura mentale. Soli: la vostra socievolezza è accentuata nonché il senso dell’umorismo. Lasciatevi andare e cogliete l’occasione per uscire dalla routine.

Oroscopo 16 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Che si tratti di un collega o di una persona cara evitate che il rancore prenda il sopravvento. Dovete andare oltre, liberarvi da queste emozioni negative e pensate al vostro equilibrio, al successo che volete ottenere. Presto nel lavoro vi troverete sotto i riflettori in modo positivo: farete grandi progressi, andrete sempre più in alto! Amore: in coppia, nessun problema di comunicazione turba la tranquillità della relazione. Con il partner è fusione totale, vi capite al volo con un solo sguardo. Soli: giornata ideale per incontrare l’anima gemella. In programma ci sono splendide emozioni.

Oroscopo 16 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Volete mettervi al riparo dallo stress? Il modo migliore è collaborare. Il vostro è un segno indipendente ma oggi non potete e non dovete fare tutto da soli. Unire le forze con qualcuno che possiede le vostre competenze, vi farà ottenere risultati sorprendenti. Evitate inoltre spostamenti inutili: attraverso il telefono o Skype risparmierete ore preziose. Amore: in coppia, i vostri dubbi potrebbero spingervi a fare il processo alle intenzioni. Il partner si difende come può. In realtà volete essere rassicurati e dite il falso per conoscere il vero. Una tecnica un po’ immatura… Soli: se avete inviato un messaggio chiaro sui sentimenti e le vostre intenzioni alla persona che vi attrae ma non ottenete risposta, o non ha capito oppure è indifferente. L’incertezza provocherà sia frustrazione che rabbia.

Oroscopo 16 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete un po’ ansioso, forse preoccupati se potrete concretizzare un progetto ma sapete bene che non potete controllare ogni aspetto. Pensarci troppo non è una soluzione, forse ciò che vi serve è una pausa, fare una passeggiata o chiamare un caro amico. Siate gentili con voi stessi e chi vi circonda reagirà con uguale gentilezza. Amore: in coppia, i pianeti vi vogliono felici e innamorati. Lo volete anche voi ma mostratelo al partner. Anche se è la sola persona che sa intuire ciò che provate le manifestazioni d’amore riscaldano il cuore. Soli: anche se ultimamente avete avuto delle delusioni, non concentratevi su queste. La serata sarà piacevole e l’amore non è lontano.

Oroscopo 16 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Vorreste muovervi alla velocità della luce ma con i passaggi odierni le persone non collaboreranno nel modo in cui vorreste e ciò rallentare le situazioni. Evitate di arrabbiarvi, forse avete solo bisogno di rilassarvi. Più premete l’acceleratore e più incontrerete resistenza. Per quanto possa essere difficile, potete provare solo per oggi a non fare nulla? Amore: in coppia, avrete un solo desiderio, ritrovarvi tra le lenzuola il prima possibile, abbracciati al partner. Inutile aggiungere che in programma c’è una serata bollente. Soli: anche voi sarete molto intraprendenti e fate bene. E’ giusto godere dei momenti sensuali che offre la vita, senza pensare al futuro.

Oroscopo 16 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete intenzione di organizzarvi e semplificare le cose da fare così da essere più produttivi. Riflettere su quali sono le priorità sarà un buon punto di partenza. Al contempo, qualunque cosa deciderete di fare, la presenza di Giove in Toro indica che l’invito a un pranzo o a bere un caffè con un amico potrebbe facilmente distrarvi dal vostro lavoro. Amore: in coppia, vivrete sensazioni intense, fisiche ed emotive. Per cui è possibile una serata romantica con dolci prospettive. Soli: se avete intenzione di conquistare una persona, le possibilità di successo sono alte: saprete bene come attirare la vostra “preda”.