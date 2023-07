L’oroscopo del 25 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Desiderate essere autonomi al massimo ma la pressione per avere successo o farvi carico delle responsabilità è enorme. Non potete essere Superman e Wonder Woman 24 ore su 24, sette giorni su sette, dunque trovate un compromesso con voi stessi. Se avete bisogno di un aiuto, rivolgetevi a chi è sempre pronto a dare una mano. Amore: in coppia, se nella relazione circola un po’ di stanchezza, oggi avete la possibilità di dare nuovo slancio. Trovate gli argomenti giusti, decidete di organizzare una gita romantica. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: l’apertura nei confronti degli altri è una bella carta per conquistare. Tuttavia fate attenzione: a forza di voler trovare la persona perfetta per voi rischiate di perdere tempo. Siate pazienti.

Oroscopo 25 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Bilancia, per essere più produttivi impegnatevi su un compito alla volta e portatelo a termine. Se normalmente prima affrontate la cosa più complessa oggi dovete partire nell’ordine inverso. Iniziate da quella più semplice poiché ciò aumenterà lo slancio e la sicurezza. A quel punto andrete avanti con tranquillità. Amore: in coppia, chiederete scusa sperando di essere perdonati per i vostri errori. Ma il partner non cadrà tra le vostre braccia e non reagirà agli slanci di tenerezza né alle parole dolci. Soli: una persona che vi corteggiava improvvisamente scomparirà nel nulla. La vostra autostima subirà un duro colpo e ciò che vi dispiacerà più di tutto è che non vi abbia dato spiegazioni.

Oroscopo 25 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un incontro o una conversazione potrebbe mettere in moto una situazione interessante. Con un nuovo contatto potrebbe nascere una collaborazione di lavoro o offrire un’opportunità inaspettata. Riorganizzate il programma, includendo un progetto, un corso di studi o una sfida per migliorare il vostro futuro. Amore: in coppia, non siete campioni di ottimismo, tuttavia Mercurio e Venere vi sostengono e introducono nella relazione armonia e tanto amore. Soli: se avete avuto una storia d’amore dolorosa le ferite si stanno gradualmente rimarginando e iniziate a pensare che la vita a due può, nonostante tutto, essere più dolce ed emozionante.

Oroscopo 25 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se il lavoro è super impegnativo, oggi cercate di trovare il tempo per ascoltare un amico che ha bisogno del vostro sostegno. E’ facile lasciarsi travolgere dagli impegni e perdere di vista i valori importanti. Se siete in ritardo di un paio d’ora rispetto a una scadenza non cadrà il mondo. Ma l’amico non dimenticherà mai il gesto di gentilezza. Amore: in coppia, cercate di mantenere il controllo delle emozioni, gli sbalzi d’umore vostri o del partner. I pianeti oggi mettono alla prova i vostri limiti. Soli: se scatenate delle polemiche difficile che qualcuno vi corteggi. È tempo di essere più flessibili, più accomodanti.

Oroscopo 25 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se siete un po ‘giù di morale o eccessivamente preoccupati per il lavoro o il denaro, l’odierna Luna in Bilancia fa arrivare l’allegria al momento giusto. La risata è la miglior medicina e dunque fate leva sul senso dell’umorismo. Una volta che vi sentirete meglio guardate dove potreste aver gonfiato le cose a dismisura e poi andate oltre. Amore: in coppia, gli astri invitano il vostro segno a rimanere concentrati sulla relazione: datevi la possibilità di essere felici insieme al partner. È tempo di guardare al futuro. Soli: determinati a cambiare la situazione sentimentale, deciderete di moltiplicare gli incontri, scommettete molto sul fascino e il potere di seduzione. Potreste innamorarvi, ricambiati, di una persona più grande.

Oroscopo 25 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Bilancia ritagliate del tempo per dare un’occhiata al budget, se i conti non tornano in questo modo potrete prendere provvedimenti. Sia chiaro, a volte capita di spendere più di quanto ci si possa permettere e un po’ di autoindulgenza fa bene. Ma se è diventata un’abitudine, dovete mettere le cose in ordine! Amore: in coppia, se non avete gli stessi sogni del partner, non è una tragedia. La complicità e l’amore sono sufficienti per mantenere un buon equilibrio nella relazione. Create nuovi progetti a due, inventate e divertitevi! Soli: è una giornata favorevole ai nuovi incontri dunque concedetevi qualche piacere e andate verso le novità. Fatto il primo passo vi sentirete meglio e in sintonia con voi stessi.

Oroscopo 25 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Leone al vostro segno invia vibrazioni positive che influiscono sul settore dei progetti. Che siano o meno molto importanti per il vostro futuro, ve ne occuperete e saranno la vostra priorità. Al contempo con il buon aspetto Luna-Venere nella vita sociale o con i contatti online la vostra popolarità aumenta, riscuotete successo! Amore: in coppia, con il partner guardate i lati positivi della vita, imboccate una nuova direzione in linea con le vostre aspirazioni e i progetti. Soli: l’aria profuma d’amore! Volete godere il momento presente, vi lanciate in una storia e avete ragione.

Oroscopo 25 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno, vi spinge a stabilire dei limiti con il mondo circostante così da poter concentrarvi sul vostro benessere psicofisico o per risolvere una questione delicata. Stare un po’ per conto vostro è una scelta saggia poiché con chi vi circonda rischiate di avere reazioni non sempre piacevoli. Amore: in coppia, non dovete costringervi ad adottare un punto di vista solo per non discutere con il partner. Cercare un compromesso è la soluzione migliore. Soli: i pianeti favoriscono gli incontri e romantici. Ma l’atteggiamento scontroso non è attraente. Canalizzate le energie nell’esercizio fisico!

Oroscopo 25 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le vostre parole e le azioni saranno notate: ciò che direte o farete potrebbe migliorare la vostra reputazione o farvi sentire un po’ sciocchi. Anche se una situazione può essere motivo di frustrazione, non prendete iniziative in tutta fretta nella speranza di risolvere. Riflettete e vedrete che arriverà un’idea che funzionerà. Amore: in coppia, la vita a due sta attraversando un po’ di turbolenza ed è necessaria una messa a punto per ritrovare l’intesa. Dovrete parlare con franchezza. Soli: avvertite il bisogno di staccarvi dai social network. All’amore versione 2.0 non ci credete più! Avete bisogno di entrare in contatto con la realtà, l’autenticità. E spinti dagli amici, moltiplicate le uscite.

Oroscopo 25 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Bilancia la vostra testardaggine oggi incontrerà la resistenza da parte di chi vi circonda. Non perdete tempo in discussioni inutili nel tentativo di imporre le vostre opinioni e agite. Inoltre anche se le persone saranno amichevoli e sorridenti, vedrete solo i loro difetti e tendete a prendere tutto nel modo sbagliato. Rilassatevi! Amore: in coppia, un po’ di permalosità crea un’atmosfera di tensione. Siete anche esigenti ed è difficile accontentarvi. Calma e osservate invece gli sforzi del partner. Soli: c’è la possibilità che un appuntamento venga rimandato. Un’occasione per ricordare che non dovete partire in quarta.

Oroscopo 25 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La presenza del Sole in Leone e della Luna in Bilancia annuncia la possibilità di firmare degli accordi, concludere in modo positivo una trattativa, ricevere delle proposte d’affari o di lavoro oppure, più semplicemente, di avere una vita sociale più attiva e dinamica in cui ci saranno incontri con persone interessanti e stimolanti. Amore: in coppia, circola buon umore e l’amore è reciproco. Siete entrambi ottimisti e motivati a far evolvere la relazione. Soli: più sicuri di voi, più simpatici e gli altri, compresa una persona che vi attrae, lo avvertono chiaramente. C’è l’alta possibilità che darete il via a una storia!

Oroscopo 25 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui più vi sforzerete di rimanere concentrati sul compito da svolgere e tanto più diventerete distratti. Penserete a tutto tranne a ciò che dovete fare. Allora, fate del vostro meglio per focalizzare l’attenzione sul lavoro, concentratevi su un piccolo aspetto alla volta in modo da non commettere errori. Amore: in coppia, alcune questioni irrisolte e la vita a due può diventare pesante. Riuscirete comunque a mantenere l’equilibrio grazie a una buona dose di obbiettività. Soli: non dovete esitare a lanciarvi in nuove conquiste. La giornata è favorevole agli incontri, alle conversazioni. Dovete solo organizzarvi.