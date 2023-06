L’oroscopo del 3 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 3 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nel lavoro non dovete temere di mettere in discussione l’attuale situazione ma al contrario, avere il coraggio di assumere maggiori responsabilità. Gli aspetti astrali odierni parlano solo di paura, non di incapacità di farcela. Per cui, muovetevi di conseguenza! Con Marte in Leone avete le energie giuste per affrontare qualsiasi sfida. Amore: in coppia, la relazione vi dà la sicurezza di cui avete bisogno ma, non osate dirlo, un po’ vi annoiate e vorreste cambiare qualcosa. Parlatene: per essere felice l’Ariete ha bisogno di azione. Soli: con un pretesto o un altro fuggite da qualsiasi storia impegnativa. C’è da cambiare qualcosa! Avete incontrato quella che potrebbe essere l’anima gemella? Non lasciatevela scappare.

Oroscopo 3 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Se siete in attesa di una risposta, ad esempio che hanno accettato la richiesta di un prestito o riguardo un’offerta per un acquisto, dovete avere pazienza, cosa che il vostro segno sa fare bene. Smettete dunque di pensarci continuamente poiché non farebbe altro che divorare le vostre energie. Si tratta solo di ostacoli temporanei. Amore: in coppia, Venere introduce spensieratezza e amore, mescolati a quel tocco di romanticismo che conquista la dolce metà. Avete l’opportunità di sussurrare frasi tenere, non esitate. Non è un leggero calo del morale che impedirà di divertirvi. Soli: motivati a conquistare ma è possibile che subentri qualche indecisione. Cercate di essere meno esigenti e non avrete delusioni.

Oroscopo 3 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Luna-Saturno odierna al vostro segno ricorda le responsabilità di lavoro o personali anche se ciò ovviamente vi impedirà di fare ciò che più vi piace. E’ una giornata in cui potreste sentirvi giù di corda ma un amico o un familiare, grazie a un atteggiamento ottimista, saprà come tirarvi su di morale! Amore: in coppia, il vostro senso dell’umorismo oggi è assente, prenderete alla lettera tutto ciò che dirà il partner, il che renderà complicato il dialogo. Peggio ancora, potreste essere intolleranti e rancorosi. Soli: una persona, con cui flirtate da qualche giorno o settimana, vi parlerà di avere un bambino e/o di convivere… Resterete basiti. Scoprirete che l’altro/a improvvisamente vuole affrettare la situazione. A voi decidere.

Oroscopo 3 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Rifletterete su alcuni progetti e obbiettivi ma con la dissonanza Luna-Saturno occhio a vedere solo gli ostacoli anziché qualcosa di positivo che vi porterà al successo. E’ un sabato in cui siete ipersensibili, assorbite le energie di chi vi circonda per cui se potete cercate di proteggervi dalle persone negative, che tendono al pessimismo. Amore: in coppia, alcuni pianeti seminano discordia nella relazione. Se state pensando di fare passi avanti, Mercurio sarà d’aiuto a cercare un compromesso ma dovrete mettere le carte in tavola. Soli: sex appeal al top, un flirt si trasformerà in una storia seria: l’amore sta andando nella giusta Inizia una splendida avventura a due.

Oroscopo 3 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Non vi importa molto di ciò che pensano gli altri eppure la dissonanza Luna-Saturno potrebbe mettervi di fronte a una o due persone pronte a criticare ciò che direte. Evitate di sprecare tempo per imporre le vostre opinioni o avere un atteggiamento competitivo poiché non ne vale la pena. E stasera, uscite e distraetevi con gli amici! Amore: in coppia, avete capito cosa conta davvero ma al contempo ora volete mantenere una certa forma di indipendenza all’interno della vostra relazione. Si tratta dunque di evolvere tenendo conto di entrambi. Soli: Se sei solo, non esitare a far trasparire tutta la tua generosità e benevolenza durante eventuali incontri, non mancate di mostrare la vostra generosità e dolcezza. E’ un modo eccellente per distinguervi dagli altri.

Oroscopo 3 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna-Saturno potrebbe scatenare delle tensioni all’interno di quelle relazioni che ritenete siano diventate monotone o vincolanti. Nascondere la rabbia non sarà una soluzione utile. Cercate invece di esprimere con coraggio la verità, ciò pensate ma con calma e tatto, senza offendere il/la diretto interessato. Amore: in coppia, volete introdurre qualcosa di nuovo nella relazione e alla dolce metà piacerà questo atteggiamento. Partirete insieme verso nuove avventure, ovviamente avendo cura di pianificare in anticipo. Soli: decisi a lasciare alle spalle la riservatezza e a essere più intraprendenti. E’ un’ottima idea, tanto più che vi permetterà di conquistare!

Oroscopo 3 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se riuscirete a tenere sotto controllo un po’ di insoddisfazione, non penserete troppo a ciò che non va, trascorrerete una bella giornata. Potreste ricevere, ad esempio, degli ospiti oppure uscirete con gli amici o i familiari. In generale, sarete circondati da persone che vi vogliono bene e con cui c’è molta complicità. Amore: in coppia, vibrazioni astrali positive accendono il desiderio, avete intenzione di trascorrere una serata per la serie “50 sfumature di rosso”. L’eros è in primo piano. Soli: avete voglia di vivere momenti di passione, di autentico piacere e dunque fare in modo di trovare incontri piccantini.

Oroscopo 3 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Saturno le energie sono latitanti, forse vi sentite stanchi e poco inclini a prendervi cura dei compiti, delle responsabili o, eventualmente, dei progetti che avete in cottura. Avrete voglia di concedervi un regalo, una gratificazione ma prima di lanciarvi in un acquisto sarà necessario riflettere. Amore: in coppia, i problemi sono solo un vecchio ricordo e oggi con il partner. Pianificate nuovi progetti e tutto diventa possibile! Soli: volete sentirvi liberi di amare, abbattere tutti i limiti e tabù. Oggi fate ciò che volete e nessuno vi farà cambiare atteggiamento. O la va o la spacca…

Oroscopo 3 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Saturno, potrebbe far emergere con grande intensità tutte quelle emozioni che avete represso oppure, altra chiave di lettura, essere preoccupati per un familiare. Nel pomeriggio tuttavia, l’atmosfera sarà perfetta per appagare la vostra voglia di avventura, di vivere nuove esperienze. Amore: in coppia, avete stabilito un rapporto di forza notevole al punto che il partner non discute più né si oppone. Il suo interesse è rivolto altrove ma è davvero questo che volevate? Soli: la delusione che provate è direttamente collegata alle illusioni. Mettendo le persone su un piedistallo, inevitabilmente prima o poi finiscono per scendere. Cercate di vederle con i pregi e i difetti, esattamente come voi.

Oroscopo 3 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In famiglia potreste aver percepito una certa tensione che ha impedito una buona comunicazione. Risentimenti taciuti e sottili giochi di potere hanno peggiorato la situazione. Ma oggi questa atmosfera per voi sarà insopportabile e indipendentemente dalle eventuali conseguenze, adotterete i provvedimenti necessari per chiarire le cose. Amore: in coppia, potreste essere pentiti di una decisione presa di recente ma non sapere come dirlo al partner. Pensate che la prenda giustamente male. Ma ne siete proprio sicuri? Soli: potreste provare nostalgia per un/a ex e vi direte che non avreste dovuto chiudere la relazione. che non avreste dovuto lasciare un ex o un ex. Fareste meglio a ricordare il motivo…

Oroscopo 3 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Saturno al vostro segno non annuncia eventi spiacevoli ma solo di avere un po’ di pazienza. In mente potreste infatti avere un bel progetto ma per il momento non è possibile fare passi avanti. Tranquilli, presto riuscirete a concretizzare e non è escluso che già con il Plenilunio di domani, un amico vi darà un aiuto concreto. Amore: in coppia, una gita o un’uscita impreviste, tutto andrà bene per uscire dal quotidiano. Con il partner sarete più dolci e più divertenti, in definitiva teneri amanti pieni di attenzioni. Soli: incontro con una persona di cui apprezzerete soprattutto la bellezza interiore. Insieme vivrete bei momenti conditi da risate, gioia di vivere, conversazioni interessanti.

Oroscopo 3 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Sagittario in dissonanza con Saturno nel vostro segno se dovessero esserci ostacoli o tensioni potrebbero emergere delle frustrazioni. Concedetevi una pausa di relax così da sciogliere le tensioni interiori ed eventualmente poter risolvere alcuni problemi con uno stato d’animo più tranquillo. Amore: in coppia, in programma c’è una splendida serata, degna dei più bei film romantici! La dolce metà vi farà una dichiarazione d’amore in piena regola. Soli: se state cercando l’anima gemella, oggi avete l’opportunità di trovarla. Un incontro inaspettato fa rinascere la speranza e la voglia di amare.