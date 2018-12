Oroscopo 2019. Caterina Galloni: per il mondo sarà crisi, per voi prevedo…

Il 2019 non sarà un anno di tutto riposo, sarà punteggiato da avvenimenti importanti:

Va da sé che potrebbero scatenarsi delle tensioni tra i poteri mondiali e portare a uno squilibrio. Una terza guerra mondiale? Visto che il Capricorno è un segno pragmatico può essere che non si tratti di una guerra con fucili, bombe e armi nucleari ma di una riorganizzazione totale dell’economia mondiale (con tutte le tensioni che ciò potrebbe implicare).

Ariete. Controllate il vostro carattere. La fatica non mancherà ma tenete presente che qualsiasi sforzo sarà ricompensato.

Toro. Poco apprezzati e un po' più egoisti. L'inverno sarà la vostra stagione: Giove entra in Capricorno ai primi di dicembre, ed è prevista una fase di espansione: vi sentirete liberi di viaggiare, conoscere, evolvere nel modo che avreste sempre voluto.

Gemelli. Grandi ambizioni ma ci vuole diplomazia. Vorrete progredire a tutti i costi e vi muoverete come carri armati: il consiglio è quello di trovare un equilibrio per non commettere sviste.

Cancro. Siate flessibili, si può cambiare in meglio ma…

Leone. Sarete determinati, pronti all'occorrenza a rivoluzionare tutto. L'importante è non avere troppa fretta e non bruciare le tappe.

Vergine. Non avrete paura di niente. Sarà un anno a dir poco sorprendente: sicuri di voi, pronti a dirigere la vostra vita come meglio credete e tanto peggio per chi non vorrà seguirvi.

Bilancia. Dovrete dare battaglia. Saturno in Capricorno in alcuni momenti vi guarderà accigliato e creerà dei piccoli ostacoli quotidiani, ma…

Scorpione. Anno di trasformazione, non sarà tranquillo. Alternerete momenti di estrema fiducia in voi stessi e altri in cui avrete trilioni di dubbi ma nonostante ciò, riuscirete a progredire.

Sagittario. Gennaio, giugno, settembre. Attenti ai 3 mesi in cui chiudervi in casa.

Capricorno. Progresso costant

e in amore e lavoro. Nuovi progetti personali o lavorativi.

Acquario. Un anno positivo, lanciatevi…nulla vi sembrerà impossibile, avrete voglia di rinnovamento, di agire e passare all'azione.

Pesci. Grande trasformazione…altro che pesciolini rossi esitanti, stupirete chi vi circonda per la determinazione, terrete testa a chi si metterà di traverso sulla vostra strada.