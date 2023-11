Oroscopo 28 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Oroscopo 28 novembre Ariete. Potreste esaminare ripetutamente un’idea o un’opportunità ed essere incerti sul da farsi. Il consiglio astrale odierno è quello di evitare di prendere decisioni importanti. Riflettete e dormiteci su a meno che qualcuno non abbia bisogno a buon diritto di una risposta entro la fine della giornata, lasciate che aspetti. E se state per firmare un contratto o dare il via a una società con una o più persone, concedetevi il tempo necessario per controllare la loro attendibilità. Amore: in coppia, non è necessario forzare il dialogo, con la dolce metà vi capite perfettamente. C’è inoltre una speciale affinità per i giochi sensuali: rivivrete belle emozioni. Soli: negli affari di cuore, siete in grado di percepire al volo i pensieri degli altri. Ciò vi permette di capire se l’altro/a è interessato/a. Non esitate a dare il via a una relazione romantica.

L’oroscopo del 28 novembre per tutti i segni: cosa dicono le per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente

Oroscopo 2023, segno ARIETE. Il vostro è un segno di Fuoco audace ma il 2023 non inizia con il botto come forse vi aspettate.

Marte – vostro pianeta governatore – è retrogrado in Gemelli e rende l’atmosfera circostante molto meno dinamica. Giove sosta nel vostro segno fino al 16 maggio e vi darà la possibilità di raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore, ottenere il successo! Siete per natura motivati, ambiziosi e determinati ma nel 2023 pur continuando ad affermarvi come leader e attuare dei cambiamenti, dovete essere più diplomatici: l’aggressività non è il modo migliore per affrontare i problemi sul posto di lavoro.

All’inizio di marzo, Saturno entra in Pesci alle spalle del vostro segno e da metà giugno fino all’inizio di novembre, sarà in moto retrogrado: dovrete fare attenzione alle conseguenze di alcune scelte passate legate al lavoro. Potreste, ad esempio, capire che avete accettato un impiego che non vi piace particolarmente e ora guarderete altrove. In generale, cercate di non disperdere le energie o di non oltrepassare certi limiti. E’ così che sarete più costruttivi!

Oroscopo per il 2023 segno per segno

Di seguito l’oroscopo del prossimo anno per tutti i segni con il link alle singole pagine.