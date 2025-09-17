Dalla conclusione dell’Opa di MPS su Mediobanca si può trarre una doppia lezione: 1. Che oggi si vive molto meglio di una volta, ricchi e poveri; 2. Che non si può mai essere certi di nulla: incombe sempre, come scrisse Ugo Foscolo, “l’alterna onnipotenza delle umane sorti”.

Solimano avrebbe mandato i muti con i lacci per strangolarlo, oggi Nagel esce con 22 milioni (e sono solo una parte): come è cambiato in meglio il mondo in 500 anni.

Nagel incassa 22 milioni da Mediobanca e si prepara all’addio

E pensare che solo due anni fa…

Mediobanca come un match di boxe, Nagel batte eredi Del Vecchio 6-0, le cronache di Financial Times e Giornale

Gaza è solo un ricordo, l’Europa è allo sbando ma Draghi cosa ha fatto quando era premier?

Il video del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi che canta Bella Ciao in strada a Teheran per Masha Amini

La sindaca di Rovigo associa Charlie Kirk a Giacomo Matteotti. L’ossessione per Bella Ciao

Ma i partigiani non cantavano Bella Ciao ma Fischia il vento:

Fischia il vento e infuria la bufera

Scarpe rotte eppur bisogna andar

A conquistare la rossa primavera

Dove sorge il sol dell’avvenir

Giorgio Bocca contestò l’associazione di “Bella ciao” alla Resistenza italiana, affermando che il canto non era mai stato cantato dai partigiani e che la sua diffusione come inno partigiano fosse un’invenzione post-bellica, con radici nel folklore delle mondine.

Lo dice l’ANPI…La canzone divenne inno ufficiale della Resistenza solo vent’anni dopo la fine della guerra. Cesare Bermani, autore di uno scritto pionieristico sul canto sociale in Italia, parla di invenzione di una tradizione

La Bella ciao partigiana riprende nella parte testuale la struttura del canto dell’Ottocento Fior di tomba che Costantino Nigra riporta in numerose versioni tra i Canti popolari del Piemonte,pubblicati per la prima volta nel 1888, tra i quali uno inizia con il verso Sta mattina, mi sun levata.

Due attivisti aggrediti al termine del corteo pro Palestina a Roma. Colpiti con caschi e coltelli da estremisti di destra

Il video degli scontri al corteo pro Pal a Milano, cariche di polizia e carabinieri

Landini: “Il 19 settembre una giornata di mobilitazione per Gaza. Chiediamo di fermare il massacro”

Gaza, Netanyahu: “Ipocrita chi ci condanna”. Proteste davanti alla sua residenza

I presunti sabotaggi, il poco carburante, l’addio di Greta: tutti i guai della Flotilla

La Cina vieta alle aziende di acquistare i chip AI di Nvidia

Le notizie del giorno, Commissione Ue sospende il sostegno bilaterale a Israele. Obama attacca Trump: “Usa uccisione Kirk per dividere il Paese”

Trump minaccia due giornalisti per domande scomode

Usa colpiscono imbarcazione proveniente dal Venezuela. Trump: “Portavano droga nel nostro Paese”

Urbanistica Milano, il Riesame boccia Pm, Gip e teorema accusatorio: dove sono le prove della corruzione?

Re Carlo riceve Trump con un picchetto d’onore record

Il giudice della Corte Suprema Samuel Alito sabato in Vaticano. Quello delle bandiere MAGA esposte in giardino

Le voci dal palazzo, Salvini: “Il saluto con l’ambasciatore russo? Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso”. Lombardo (Azione): “Mette in imbarazzo il nostro Paese”. Conte: “Gaza? Il governo resta silente. Una totale vergogna”

L’EDICOLA, Il Corriere: “Gaza City, esodo sotto le bombe”. Repubblica: “Israele: distruggeremo Gaza”. Il Fatto: “Roma, no alla bandiera palestinese: Pd astenuto”

Alexei Navalny, la vedova Yulia Navalnaya: “Esami di laboratorio confermano che mio marito è stato avvelenato”

Salvini e la stretta di mano con l’ambasciatore russo Paramonov: “Se vai ospite a casa di qualcuno lo saluti”

Il video dello scontro a Cartabianca tra Mizrahi e Iacchetti: “Sei un fascista”, “Vengo giù e ti prendo a pugni”

Anche la Sardegna approva la legge sul fine vita

Tumori, torna la speranza, svolta epocale nei nuovi risultati: c’è il 30% di sopravvivenza anche nei casi più gravi

Camminare per prevenire il diabete: ecco quanto è sufficiente ogni giorno

PI31, individuata la proteina che combatte la neurodegenerazione. Nuovi scenari per Parkinson e Alzheimer

Caldo record, Milano la città più colpita in Europa: questa estate oltre mille morti. In Italia più del doppio dei decessi che in Spagna

Che tempo farà nei prossimi giorni? Caldo estivo nel weekend, poi il maltempo autunnale

Pipì nella zuppa, la bravata di due 17enni costata ai genitori oltre 200mila euro

Prato, calci e pugni agli operai in sciopero: “Picchiati dai proprietari dell’azienda”. Il video dell’aggressione

Torna a casa ubriaca e colpisce a morte il cane del figlio con una spada da samurai

Alcoltest, la Cassazione: “Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all’automobilista”

“Sei grassa e brutta”, padre picchia e maltratta moglie e figlia. Arrestato

Giappone, parcheggio sotterraneo allagato: la fuga disperata dell’automobilista mentre l’acqua sale

Molesta un gruppo di ragazzine e viene preso a calci e pugni dal fidanzato di una di loro. Poco dopo muore in ospedale

Ragazza di 22 anni violentata dal branco durante una serata tra “amici”

Il 14enne che si è tolto la vita perché bullizzato in classe. Mattarella diceva: “La scuola è lo specchio della società”. E allora i conti tristemente tornano

Le mummie più antiche hanno 12mila anni e si trovano in Estremo Oriente. Una affumicatura a fuoco lento

Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in semifinale della Bjk Cup: battuta 2-0 la Cina con una rimonta da brividi

Furlani oro nel lungo, è il primo per l’Italia a Tokyo. ‘Un anno magico, ma è solo l’inizio’

L’oroscopo del 18 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

