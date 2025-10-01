Flotilla, come finirà? Resistenza passiva e arresti, mentre gli arabi scaricano i palestinesi e si schierano con Trump.

Flotilla, l’equipaggio rischia arresto ed espulsione. Il diritto del mare e i precedenti con Israele

Flotilla a 90 miglia da Gaza: “Mai missione così vicina”. Scotto (Pd): “Saremo intercettati e forse messi agli arresti”

“Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Per questo da un lato proviamo grande orgoglio e dall’altro rabbia perché siamo consapevoli di non riuscire adarrivare”. Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, imbarcato sulla Global Sumud Flotilla.

“Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti – dice – si tratterebbe di un atto illegale perché si consuma in acque internazionali. Seguiremo le regole d’ingaggio della Sumud Flotilla che prevedono la resistenza passiva”.

L’EDICOLA, Il Corriere: “Gaza, pressione su Hamas”. Repubblica: “La Flotilla sotto attacco”. Il Fatto: “Flotilla ora X: Israele è pronto agli arresti”

Le notizie del giorno: la Flotilla verso Gaza, Israele pronto a fermarla. Meloni: “Irresponsabili”. Landini: “Sciopero generale”

Flotilla, Meloni: “Insistere in questa fase è irresponsabile”

Flotilla, gli attivisti: “Il vero pericolo è il silenzio. Non i civili disarmati”. La premier Meloni: “Risparmiateci lezioni di morale se l’obiettivo è l’escalation”

Le voci dal palazzo, Meloni: “Flotilla? Se il vostro obiettivo è l’escalation, risparmiateci la morale”. Salvini: “Spero non usino Gaza per fare casino in Italia”. Landini: “Se li bloccano proclameremo lo sciopero generale”

Bruno Vespa attacca il portavoce della Flotilla: “Non ve ne fotte niente dei poveracci di Gaza”

Cosa si dice in TV, Travaglio: “Flotilla? È Israele che non rispetta il diritto internazionale”. Renzi: “La diplomazia non si fa con la barca a vela”. Francesca Albanese: “Stanno sfondando l’assedio. Sono orgogliosa di loro”

Israele: “Tutti i residenti lascino Gaza City, chi rimane sarà considerato terrorista”

Gli arabi con Trump

L’Arabia Saudita e diverse nazioni arabe e musulmane accolgono con favore il piano di Trump per Gaza

Il governo saudita ribadisce la disponibilità del Regno a cooperare con gli Stati Uniti per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza

Dopo le Marche, Meloni: “Finché c’è Schlein si vince”, Renzi: “Non si votava per Gaza ma per Senigallia”

Meloni e Schlein sullo stesso aereo per la Calabria: a bordo anche Bonelli e Fratoianni

Nelle Marche affluenza in calo del 25% in 25 anni, alle politiche giù del 20%. I numeri che continuiamo ad ignorare

Droni senza frontiere, continuano le minacce russe dal cielo. L’Europa vuole alzare un muro con una brigata di difesa cibernetica

L’avanzata della Russia in Ucraina rallenta ulteriormente a settembre

Venduto lo stadio di San Siro ma la maggioranza del sindaco Sala si è spaccata a causa del soccorso di Forza Italia

Gli Stati Uniti hanno perso 32.000 posti di lavoro a settembre, forza lavoro in continuo deterioramento

Nipote diciottenne di Trump vende felpe dal prato della Casa Bianca

Kai Trump ha lanciato una linea di pullover monogramma da $ 130

La Corte Suprema impedisce a Trump di licenziare immediatamente Lisa Cook della Fed. I giudici rinviano la decisione a gennaio 2026

Il Senato Usa boccia il testo repubblicano, è “shutdown”: stop al governo federale

Finanziamenti fermi, impiegati pubblici senza stipendio. Perdite per 20 miliardi, la Casa Bianca: “Vogliono assistenza sanitaria agli immigrati”

Il Papa interviene nel dibattito sull’aborto statunitense raccogliendo ciò che significa davvero essere pro-vita

“Qualcuno che dice” Sono contro l’aborto ma dice che sono a favore della pena di morte “non è realmente pro-vita”. “Qualcuno che dice che” sono contro l’aborto, ma sono d’accordo con il trattamento disumano degli immigrati negli Stati Uniti “, non so se sia a pro-vita”.

L’insegnamento della Chiesa proibisce l’aborto, ma si oppone anche alla pena capitale come “inammissibile” in tutte le circostanze e chiede il trattamento umano dei migranti, citando il comando biblico di “accogliere lo sconosciuto”.

Che tempo farà nei prossimi giorni? Ondata di maltempo in arrivo dalla Russia e crollo delle temperature

I suoi cani si azzuffano per dei nuggets di pollo, lei cerca di calmarli e viene sbranata

Matrimonio combinato, 18enne picchiata e drogata si salva denunciando i genitori. E prendendo la pillola

Violenza di genere in scena, al Teatro sala Umberto Prima Facie l’opera che sfida il sistema giudiziario. In prima nazionale

Una Intelligenza artificiale buona, i “geni” di Periodic Labs che rinunciano ai milioni di Zuckerberg & co.

Come Internet sta cambiando il modo in cui gli italiani lavorano, giocano e socializzano

Aereo militare precipita nel Parco nazionale del Circeo, 2 morti. L’incidente durante un addestramento

Auto si ferma per far passare una donna sulle strisce, la vettura dietro sorpassa e la investe

Esplosioni e allarme bomba a Monaco, chiuso l’Oktoberfest

Fa saltare in aria casa dei genitori e poi si uccide. Chiusa Oktoberfest

Secondo il quotidiano tedesco Bild un uomo avrebbe tentato di far saltare in aria la casa dei genitori con dell’esplosivo

Aereo militare precipita nel Parco del Circeo, morti i due piloti

Vittorio Sgarbi e la depressione dopo le dimissioni dal governo: “Pesavo 59 chili, non avevo più voglia di vivere”

Il genio del giorno, l’agente di polizia che finge di lavorare al pc di casa premendo sempre lo stesso tasto

Il video della rissa con machete al quartiere Mirafiori di Torino

Autovelox, il censimento dei dispositivi: i Comuni hanno due mesi per fornire i dati, se no la multa non vale

Il video del terremoto di magnitudo 6.9 al largo delle Filippine: oltre 60 morti

Scoperta una nuova specie di corallo, si chiama Chewbecca per il suo “pelo”

Attivisti di Greenpeace davanti alla FAO per protestare contro gli allevamenti intensivi

Salvatore Ocone ha confessato di aver ucciso la moglie e il figlio quindicenne. Ecco cosa sappiamo fin qui sul duplice omicidio di Benevento

Il video del rider in bici che sfugge alla cattura di un’intera pattuglia di agenti dell’Ice

Sinner trionfa a Pechino: ha battuto in finale lo statunitense Tien (6-2,6-2). Vittoria netta e terzo titolo stagionale

L’oroscopo del 2 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro