La Francia imprigiona un ex presidente, Meloni sempre più su, Vaticano in campo per i cristiani di Palestina.

Da Cronaca Oggi

Sarkozy entra in carcere e porta due libri: Il Conte di Monte Cristo e la biografia di Gesù. “Vogliono farmi sparire ma rinasco”

La Francia incarcera l’ex presidente nel caso che ha provocato minacce ai giudici

Nicolas Sarkozy, presidente della Francia dal 2007 al 2012, si è presentato in prigione a Parigi poche settimane dopo la sua condanna a 5 anni per corruzione

Sua moglie, i suoi figli, i suoi nipoti… Foto dell’intero clan Sarkozy nel 16° arrondissement di Parigi

L’arresto di Nicolas Sarkozy: le immagini dell’ex capo di Stato che esce di casa tra gli applausi

Parolin sui coloni contro i cristiani in Cisgiordania: “La situazione è inaccettabile”

Nella culla del cristianesimo, chiese e comunità sono sotto attacco da parte dei coloni ebrei

I coloni israeliani “sentono che tutto appartiene a loro”, ha detto a NBC News Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme

Israele continua a sparare sul Libano a quasi un anno dal cessate il fuoco. Alcuni prevedono lo stesso per Gaza

Abu Mazen: “Hamas ostacolo alla pace, deve consegnare le armi. Chiederò anche all’Italia di riconoscere la Palestina”

Israele, derby tra Hapoel e Maccabi rinviato: fumogeni in campo, violenti disordini e arresti

Donne in politica: Meloni domatrice dì Tajani e Salvini, Schlein infanga l’Italia, Appendino rimpiange Grillo

Sondaggio SWG per il TG La7 del 20 ottobre 2025, Fratelli d’Italiaconsolida la propria posizione al 31%, guadagnando due decimali rispetto alla settimana precedente. Cresce anche il Partito Democratico, che sale al 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle arretra leggermente al 13,2%. Calano di due decimi sia la Lega, ora all’8,5%, sia Verdi e Sinistra al 6,6%, mentre Forza Italiasegna un piccolo progresso e si attesta al 7,9%.

L’EDICOLA, Il Corriere: “Manovra, scontro tra alleati”. La Stampa: “Tasse su banche e affitti, il governo si spacca”. Libero: “L’Ue si rimangia il veto sulle auto a benzina”

Auto, Ursula si rimangia il diktat sul tutto elettrico

Robin Hood Tax sulle banche, lo scontro tra Lega e Forza Italia. Salvini minaccia: “Tutti possono piangere, tranne gli istituti”. Tajani: “Non c’è un solo partito al governo”

Le voci dal palazzo, Salvini: “Le banche stanno guadagnando miliardi. Mi aspetterei un grazie, ci siamo”. Tajani: “Non decide solo un partito”. Conte: “Hanno peggiorato anche la Fornero”

Paolo Mieli: “A Napoli AVS candida Souzan Fatayer, la palestinese napulitana che esalta Hamas. Una signora in leggerissimo sovrappeso”

Larry Ellison perde 24 miliardi di dollari in un giorno a causa del crollo delle azioni Oracle

Proprietario del 41% del capitale, resta la seconda persona più ricca del mondo, con una fortuna di 350,6 miliardi di dollari

Il Giappone elegge la prima leader donna, un falco che promuove il motto “Japan First”

Le notizie del giorno, Trump: “Alleati pronti contro Hamas a Gaza ma li ho frenati”. Hamas: “Stasera consegneremo altri due corpi”

Donald Trump con un caccia sparge liquami sui manifestanti no kings, il video generato con l’intelligenza artificiale

Premio Nobel per la pace, cent’anni di controversie. La delusione di Trump che aveva promosso la sua candidatura

Lavori in corso alla Casa Bianca: East Wing demolita per far posto alla sala da ballo voluta da Trump

Che tempo farà nei prossimi giorni? Piogge intense sulla fascia tirrenica per tutta la settimana

Colesterolo alto? Bastano 3 settimane di questa abitudine quotidiana per ridurlo

Bambino di 11 anni si sporge dalla finestra per salutare la sorellina e precipita: è grave

New Delhi avvolta dallo smog dopo i festeggiamenti del Diwali: livelli di inquinamento “gravi e pericolosi”

Voli aerei, non potrai più portarla con te: la novità (inattesa) spiazza i passeggeri

Il genio del giorno, l’uomo che si è schiantato con l’auto contro un cartello della campagna anti-incidenti

Gatti spariti o avvelenati, cosa sta succedendo in questo piccolo comune dell’Emilia-Romagna

Venezia, il video della donna che si dà fuoco a un distributore di benzina: salvata dal gestore

Crolla un muro su tre fratellini che giocano in giardino, morto bimbo di 8 anni

35 kg di droga nascosti in cucina, maxi sequestro a Francavilla Fontana: arrestata una 70enne

WhatsApp, allarme in Italia: la nuova truffa che sta svuotando i conti in poche ore, è davvero letale

Cacciatore precipita nel dirupo e muore mentre recupera un cervo appena abbattuto

Cane fa pipì all’ingresso del centro commerciale, ma la padrona, ripresa, inveisce contro la guardia giurata

Agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket, fermate tre persone. Sui loro social foto di Mussolini e riferimenti al fascismo

Bici e moto, multa fino a 800 euro se le leghi a un palo

Caos AI sui social, ci mancavano anche i video fake dei politici che “dicono” cose mai dette

Rimane illeso dopo un incidente e viene soccorso, ma muore investito da un’auto pochi minuti dopo

Cosa devi mangiare per vivere 100 anni: la longevità ha un segreto nascosto

In 10 anni chiusi 21mila bar, il 53% non dura più di 5 anni

Schiacciati da due pesanti lastre di vetro, un operaio morto e uno ferito a San Giovanni La Punta

Padre e figlio litigano brandendo sciabola e pistola, arrestato 27enne

Unabomber, Zornitta dopo l’uscita dall’inchiesta: “Adesso dimenticatemi. La mia vita è stata rovinata per sempre”

Sinner ha detto no all’Italia in Coppa Davis, una rinuncia sofferta che fa discutere. Duro attacco di Pietrangeli

Come l’ADM regolamenta le scommesse sportive in Italia?

L’oroscopo del 22 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro