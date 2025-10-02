Dopo il flop di Flotilla, Landini ritorna agli anni ‘70 ma ignora le crisi umanitarie in Sudan e Congo: perché sono neri e cristiani e i persecutori sono islamici?

Israele intercetta tutte le imbarcazioni umanitarie di Gaza tranne una

Israele deporterà gli attivisti della flottiglia di Gaza, afferma che nessuna nave ha violato il blocco

Flotilla, Tajani: 40 gli italiani fermati. Dalla Turchia partono altre barche

Il video di Greta Thunberg che viene fermata dalle forze israeliane

Il video dei barattoli di plastica lanciati in mare da una barca della Flotilla e le polemiche contro Greta Thunberg

Flotilla, finita l’inutile crociera, per solidarietà Landini tiene l’Italia in ostaggio

Tajani: “Gli attivisti verranno portati ad Ashdod e poi rientreranno in Europa entro due giorni”

Cos’è il blocco navale israeliano su Gaza e quel precedente del 2010

La cantante Elisa in lacrime per la Flotilla: “Adesso portate voi gli aiuti. Stanno morendo”

Flotilla, il governo non vuole spendere soldi per i rimpatri degli italiani. Meloni: “Il volo? Lo paghino gli attivisti”

Flotilla, Cgil e Usb annunciano sciopero nazionale venerdì 3 ottobre. Salvini minaccia la precettazione

Le voci dal palazzo, Meloni: “Sciopero? Rivoluzione e weekend lungo non stanno insieme”. Ronzulli: “Una farsa”. Salvini: “C’è qualcuno che sta usando la causa palestinese”. Conte: “Una vergogna storica”

Meloni sullo sciopero di venerdì 3 ottobre: “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme. Disagi al popolo italiano”

La storia si ripete. Così misero in ginocchio Genova…

Sciopero generale unitario dei metalmeccanici del 22 novembre 1973. Pochi giorni dopo, Le Bui sarà al Teatro Brancaccio di Roma insieme al Segretario generale Cgil Luciano Lama, a chiusura del “Mese di solidarietà con il Vietnam”.

Una crisi umanitaria ignorata

L’ONU chiede un’azione urgente per prevenire le atrocità a El-Fasher, in Sudan

L’appello è arrivato dopo le segnalazioni di droni a lungo raggio preposizionati dalle forze paramilitari sudanesi di supporto rapido nel Darfur meridionale

L’ex presidente della Repubblica Democratica del Congo Joseph Kabila è stato condannato a morte in contumacia da una corte militare

Congo, una crisi umanitaria che non trova soluzione

Darfur, Sudan: bombe delle Rsf sugli sfollati

In Sudan due anni di una guerra che ha ucciso decine di migliaia di persone, ne ha sfollate 13 milioni e ha innescato la peggiore crisi umanitaria del mondo, senza alcun segno di pace

Il Papa: si fermi la catastrofe umanitaria in Sudan

Schwarzenegger in Vaticano per la conferenza sul cambiamento climatico: “Papa Leone XIV è un eroe d’azione anche senza muscoli”

Hamas vuole modificare la clausola sul disarmo nel piano di Trump: fonte vicina ai leader del gruppo

Il piano di Trump, sostenuto dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, prevede un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas entro 72 ore, il disarmo del gruppo e un graduale ritiro israeliano da Gaza

Ma la fonte palestinese ha affermato: “Hamas vuole modificare alcune clausole come quella sul disarmo e l’espulsione di Hamas e dei quadri delle sue fazioni”

Si apre in Arabia Saudita la riunione dei leader di Monaco per discutere il piano di pace per Gaza

Il piano di pace di Trump sarà attuato? Solo uno su dieci ha detto sì

Pupo live a Mosca, il concerto per celebrare “l’amore fra Russia e Italia”. Amore dolce o un po’ salato?

Pupo torna in concerto a Mosca: “Celebro l’amore fra Russia e Italia”

“La leggenda italiana”, si legge sui siti che vendono i biglietti, festeggia

i 50 anni di carriera e il suo 70esimo compleanno. “Non accetterò mai che altri scelgano per me, male che va, chiederò la cittadinanza russa”, dichiara Pupo nell’intervista a un quotidiano russo

La Francia arresta il capitano, che è cinese, e il primo ufficiale della petroliera collegata alla flotta ombra russa

Da Quantico il messaggio di Trump e Hegseth: “Prepariamoci alla guerra”. È quindi davvero questo il mondo in cui vogliamo finire?

Nucleare, il disegno di legge a Palazzo Chigi. Nella bozza previsti 60 milioni di investimenti e una nuova Autorità

In Etiopia incidente in una chiesa, 36 morti, 200 feriti

Le notizie del giorno, manifestazioni pro-Pal in tutta Italia. Israele: “Provocazione Flotilla conclusa”. A Manchester 3 morti dopo attacco fuori sinagoga

L’EDICOLA, Il Corriere: “Israele abborda e blocca la Flotilla”. La Stampa: “Israele, l’Italia si blocca”. Libero: “Flotilla, crociera finita”

Manchester, uccise due persone fuori dalla sinagoga nel giorno dello Yom Kippur. L’aggressore, ucciso, aveva cintura esplosiva

Manchester, accoltellamenti fuori da una sinagoga nel giorno di Yom Kippur

Dal prossimo anno il 4 ottobre torna festa nazionale, era stata abolita nel 1977

Che tempo farà nei prossimi giorni? Meteo in miglioramento, ma da domenica nuova perturbazione in arrivo

Addio a Jane Goodall, la donna che parlava a gorilla e scimpanzè

Un caffè al bar, quanto ci costa! In media +20% dal 2021: a Bolzano 1,40 euro, a Catanzaro resta a un euro

Caos al casello di Roma Nord: scende dall’auto per pagare il pedaggio senza togliere il cambio automatico, l’auto riparte con la moglie a bordo

Crociera maledetta ai Caraibi. Norovirus sulla Royal Caribbean, passeggeri chiusi in cabina a vomitare l’anima

Aurelia assassina, ennesimo maxi-incidente: tre morti a Grosseto, furgone contro mini-bus

Il genio del giorno, il poliziotto che ha fermato un’auto per una inversione a U pericolosa ma dentro non ha trovato nessuno

Storia di Asaad che a 8 anni era quasi morto a Gaza. Torino gli restituisce la vista e una gamba nuova di zecca

Gran Sasso imbiancato, prima nevicata della stagione nella notte

Viterbo, anziana rapinata in casa accusa un malore e finisce in rianimazione

Agnelli, il testamento a sorpresa sconvolge la faida famigliare. La figlia Margherita potrebbe diventare erede dell’impero

Arriva il nuovo treno regionale da mille passeggeri e 200 km/h, ecco che tratte farà

Raddoppia la tassa di soggiorno in Val Gardena per finanziare i Mondiali di sci, i turisti pagheranno fino a 5 euro a notte

Il video del delfino che salta fuori dall’acqua e si schianta contro una barca

Tre italiane in Europa: Roma, Bologna e Fiorentina. Gare tutte in casa