Gaza, è solo una tregua, tutto dipende da Trump, dalle elezioni in Israele e dai giochi di Netanyahu

Il governo israeliano approva il piano di Trump per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas

Pace a Gaza, entusiasmo ma non troppo: ideologia e politica dividono le reazioni ma l’accordo è storico

Toscana alle urne domenica e lunedì. Duello tra il presidente uscente Giani del campo largo e il sindaco di centrodestra Tomasi

Le voci dal palazzo, Arianna Meloni: “Complici? Sì: della pace in Palestina”. Schlein: “La gioia non cancella i crimini contro i palestinesi”. Gasparri: “Alcuni sembrano quasi delusi”

L’esercito israeliano afferma che il cessate il fuoco a Gaza è iniziato

Migliaia di palestinesi stanno tornando alle loro case mentre le truppe dell’IDF completano il ritiro parziale

Le notizie del giorno, completato il ritiro israeliano a Gaza. Netanyahu: “Se il piano non sarà raggiunto ci sarà guerra”

Netanyahu sfida l’estrema destra su Gaza mentre si avvicinano le elezioni

Mentre quasi tutti gli israeliani si sono schierati a favore del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, gli alleati ultranazionalisti del premier si oppongono alla fine della guerra.

Netanyahu nasconde i dettagli e minaccia

Netanyahu offusca deliberatamente ciò che comporta l’accordo su Gaza. Mentre il piano in 20 punti di Donald Trump prevede un accordo globale per la cessazione totale del conflitto e una più ampia “pace in Medio Oriente”, Netanyahu insiste sul fatto che è stata concordata solo la “prima fase” dell’accordo – il rilascio di ostaggi in cambio di prigionieri e un parziale ridispiegamento militare israeliano – e nient’altro.

Gli elementi futuri del piano, così come previsto dal presidente degli Stati Uniti – che includono il ritiro completo di Israele, il disarmo di Hamas e un comitato alternativo di attori internazionali e palestinesi per gestire la Striscia – devono ancora essere negoziati

L’ex ambasciatore dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti, il principe Turki Al-Faisal, ha affermato che la guerra di Israele contro Gaza è “ben lungi dall’essere finita, il lavoro è ancora in corso”.

Il cardinale Pizzaballa: “Ci vorrà un lungo percorso ma vediamo la luce al termine della notte”

Netanyahu afferma che Hamas sarà disarmato e Gaza smilitarizzata dopo l’inizio della tregua

Hamas accetterà di consegnare le sue armi come parte di un accordo di cessate il fuoco a Gaza?

I negoziati sul disarmo di Hamas potrebbero rivelarsi un ostacolo fondamentale per garantire la fine permanente della guerra di Israele

L’EDICOLA, Repubblica: “Pace a Gaza, ora stop alle armi”. La Stampa: “Gaza, il mondo crede alla pace”. Libero: “Sinistra sotto un Trump”

Ultimi fuochi? Hamas attacca clan dissidente, l’Idf spara sulla spiaggia di Gaza dopo cessate il fuoco VIDEO

Carabinieri italiani pronti per Gaza: tra missione di addestramento, aiuti umanitari e piani di ricostruzione

Il video dei due ragazzi che sventolano la bandiera italiana con quella palestinese a Gaza

Cosa si dice in TV, Floris: “Gaza? Il governo italiano non ha avuto un ruolo”. Salvini: “Non sono state le barche a risolvere il problema”. Francesca Albanese: “Trump trasformerà la Striscia in una colonia”

Il Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado: chi è la leader dell’opposizione al regime venezuelano di Maduro

Nobel per la Pace a Maria Corina Machado | “Non ho parole” | Chi è oppositrice venezuelana | Perché Trump non avrebbe potuto vincere

Ma davvero Donald Trump meriterebbe il Nobel per la Pace?

Trump: “Il Nobel a Obama per non aver fatto niente”. E sulla scrivania il modello di un nuovo Arco di Trionfo…

