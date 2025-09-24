La crisi tedesca minaccia lo spread, Meloni confida in San Francesco: il giornale di domani
Meloni, lo spread non basta, patiamo i riflessi della crisi tedesca e lei spera in San Francesco.
da Cronaca Oggi
Lo spread è basso, ma è tornata l’Italia del Pil “zero virgola”
La fiammata post-Covid è finita, ora riecco gli avanzi primari e la bassa crescita
Lo spread basso è un tesoretto. Il risparmio è di 13 miliardi
“Giorge Meloni” made in China il colmo per la Giorgia nazionale. Leader politici un brand come un altro
L’Express prima loda poi sfotte…A differenza della Francia, l’Italia di Giorgia Meloni vuole creare una festa nazionale.
Europa. L’Italia propone di istituire una nuova festa nazionale in onore di San Francesco d’Assisi e dell’omonimo papa argentino.
Ponte di Messina in stallo, la Commissione Ue chiede chiarimenti. Ma la vera sfida è trovare manodopera qualificata
Meloni, il piano impossibile per Gaza, così lei (e con lei tutti noi) si affida a San Francesco
Meloni: “Presenteremo una mozione per il riconoscimento della Palestina subordinato al rilascio degli ostaggi e all’esclusione di Hamas”
Le notizie del giorno, colpite alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Ue: “Inaccettabile”. Usb proclama sciopero generale per Gaza
Global Sumud Flotilla, nuovo attacco con i droni nella notte: ordigni e gas urticanti contro le barche
Flotilla, Crosetto: “Condanno l’attacco, ho mandato sul posto una fregata in soccorso”
Le voci dal palazzo, Schlein: “Flotilla? La Meloni non può tacere”. Salvini: “Se ti avvicini a una zona di guerra, qualcosa rischi”. Conte: “Che fine hanno fatto i patrioti?”
L’EDICOLA, La Stampa: “Onu, il veleno di Trump”. Il Corriere: “Trump, attacco a Onu e Europa”. La Verità: “Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore”
Soluzione due Stati, Papa Leone: “Riconoscere la Palestina aiuterebbe, ma dall’altra parte non ascoltano”
Il video dell’attacco di un gruppo di orche ad una barca a vela al largo del Portogallo
Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione: “Non volevo scherzare sull’omicidio di Kirk”. Trump: “Spazzatura democratica”
Donald Trump costretto a leggere i fogli durante l’assemblea dell’Onu: “Il gobbo elettronico non funziona”
Trump: “I Paesi NATO dovrebbero abbattere gli aerei russi se violano lo spazio aereo”. Poi glissa: “Gli Stati Uniti interverrebbero? Dipende”
Casa Bianca: “Indagare sullo stop alla scala mobile con Trump all’Onu”. Il presidente USA: “Per fortuna io e Melania siamo in ottima forma”
Trump all’ONU: “Ho risolto sette guerre”. Ecco di quali conflitti parla
Ryan Routh, l’attentatore di Trump al campo di golf in Florida prova a suicidarsi in aula con una penna
Sparatoria in un centro migranti a Dallas, un morto e due feriti
Tre persone colpite da arma da fuoco in un centro per l’immigrazione a Dallas, il killer è morto
Addio a Claudia Cardinale, l’omaggio di Macron: ‘Per sempre nel cuore dei francesi’
Il film del 1961 che la lanció: “La ragazza con la valigia”…avevo 16 anni
L’iconica scena del ballo tra Claudia Cardinale e Burt Lancaster ne “Il Gattopardo”
Era Claudia Cardinale. Storia di un’antidiva, “la più bella invenzione italiana dopo… gli spaghetti”
L’accordo da 100 miliardi di dollari fa temere un crollo in stile dot-com
L’investimento colossale di Nvidia in OpenAI preoccupa gli esperti: la bolla dell’intelligenza artificiale sta per scoppiare?
La bolla di Internet esplose ma il web domina la nostra vita e la rende più facile.
Che tempo farà nei prossimi giorni? Calo termico e piogge sparse
Ragazzo di 18 anni in monopattino muore travolto da un’auto
Cinzia Pinna, l’imprenditore confessa il femminicidio
IL PROFILO | Chi è l’imprenditore Emanuele Ragnedda, una bottiglia di vino fino a 1.800 euro
Profilattici ai detenuti per “motivi terapeutici”, nel carcere di Pavia scoppia il caso della sessualità dietro le sbarre
Milano, ipovedente picchiato e rapinato sul tram: 2 arresti
Appunti da uno scandalo, scarcerata la prof di Prato che ebbe un figlio dall’allievo 15enne
Attenti al lupo, cresce la paura in tutto il Paese. Le regioni all’attacco, serve un piano nazionale degli abbattimenti
Il genio del giorno, lo youtuber che ha scatenato il caos in aeroporto sostenendo che fosse infestato da figure paranormali
Vaga per strada a torso nudo spaventando i passanti: all’arrivo della polizia muore per un malore improvviso
Coccodrillo emerge dal fiume e sbrana una 15enne che muore annegata
Pugad, l’isola nel golfo di Manila che sprofonda nel mare
A Bolzano una tassa da 100 euro l’anno per chi ha un cane: 1,50 euro al giorno per i “turisti a 4 zampe”
Scende dall’auto in panne sulla Torino-Milano, viene travolto e ucciso: è caccia al pirata della strada
Europa League al via con la Roma stasera a Nizza e il Bologna a Birmingham con l’Aston Villa
Europa League, cento ultrà della Roma armati fino ai denti arrestati a Nizza alla vigilia del match
Grande Italvolley ai Mondiali di Manila. Asfaltato il Belgio (3-0). Sabato la semifinale
L’oroscopo del 25 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro