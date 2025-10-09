Gaza, gioia e sospetti, accordo su 1 punto su 20 del piano Trump, un po’ presto per dire pace.

Gaza, Hamas ha accettato l’accordo. Israele: “Il cessate il fuoco entrerà in vigore solo dopo la ratifica del governo”

Gaza, tregua e scambio di ostaggi, Trump aspira al Nobel, Landini vuole più tasse, solo Mbappe può salvare Macron

La svolta è stata accolta con gioia e sollievo, ma anche con cautela

Marwan Barghouti non fa parte dello scambio di prigionieri-ostaggi “a questo punto”, afferma Israe

I nodi da sciogliere

Cosa rimane incerto?

L’accordo ha alimentato le speranze di porre fine alla guerra, ma i dettagli cruciali sono ancora poco chiari: permangono “alcuni seri disaccordi” tra Israele e Hamas, e dettagli cruciali devono ancora essere definiti. Tra questi, i tempi e l’entità del ritiro israeliano, la composizione dell’amministrazione postbellica per la Striscia di Gaza e il destino di Hamas.

Ma gli esperti avvertono che ciò che accadrà in seguito potrebbe rivelarsi molto più difficile: “Hamas ha offerto tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra quasi fin dall’inizio. Israele ha deliberatamente, apertamente e sfacciatamente violato ogni cessate il fuoco raggiunto fino a questo momento. Garantire che rispettino i termini, che non tornino a combattere e a imporre nuovamente l’assedio, che permettano non solo agli aiuti ma anche ai beni commerciali e alle persone di attraversare il confine, è qualcosa a cui penso non siamo ancora arrivati”.

Israele e Hamas, dal 7 ottobre all’accordo. Gli eventi chiave del conflitto

Le voci dal palazzo, Meloni: “La pace non si costruisce sventolando bandiere”. Schlein: “Passo decisivo ma cammino ancora lungo”. Salvini: “Se le armi taceranno, Trump meriterà il Nobel per la Pace”

Smotrich contro l’accordo su Gaza: “Dopo il rilascio degli ostaggi annientare Hamas”

I video dei palestinesi che festeggiano l’accordo di pace a Gaza

Accordo per la pace a Gaza, il retroscena del pizzino dato da Rubio a Trump: cosa c’era scritto sul bigliettino

L’EDICOLA, Il Corriere: “Gaza, c’è la prima intesa”. La Stampa: “Gaza, sì allo scambio tra ostaggi e terroristi”. Libero: “Arriva il taglio di tasse. Ma la sinistra si ribella”

Forse sarebbe meno ipocrita abolire l’ONU e la Corte Penale Internazionale

Le notizie del giorno, intercettata nuova Flotilla diretta verso Gaza. Israele: “La riunione a Parigi su Gaza dannosa e ipocrita”

“Luca – Seeing Red”: a Roma il tributo a Montezemolo tra sport, cinema e impresa

Il rosso Ferrari ha acceso Roma. All’Auditorium Parco della Musica, una platea d’eccezione ha assistito alla proiezione

Seeing Red di Montezemolo arriva a Roma tra ministri e campioni

I Santi Francesco e Caterina: l’ingorgo delle due feste è da rivedere. L’avvertimento del Colle: ci sono aspetti critici

Storie opposte dei direttori d’orchestra: Beatrice Venezi contestata a Venezia, Riccardo Muti insignito del Primo Tricolore a Reggio Emilia

Nomina Beatrice Venezi, i sindacati annunciano uno sciopero al teatro La Fenice

Cosa si dice in TV, Meloni: “Orgogliosi del contributo silenzioso dell’Italia”. Conte: “Si fingono protagonisti”. Sasso (Lega): “Trump merita il Nobel per la Pace”

Caso Almasri, la Camera nega compatta l’autorizzazione a processare i ministri Nordio, Mantovano e Piantedosi

Ipse Dixit, Salvini: “Qualcuno del centrodestra ha salvato la Salis”. Forza Italia lo smentisce: “Gli assenti erano tra i Patrioti. E mancava anche uno della Lega”

Chi è l’enfant prodige della Lega in corsa per il dopo Zaia in Veneto

Salvini cede la Lombardia a FdI, i leghisti si ribellano al leader

Il video dell’attacco al veicolo su cui viaggiava il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa

Von der Leyen: “Il muro anti droni è la nostra risposta alla Russia”

Il Parlamento Ue vieta l’utilizzo del termine “veggie burger” o “salsiccia di tofu”

Nobel Letteratura 2025 allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai

Identità digitale: Spid per Vietato il velo integrale nelle scuole, università, uffici e luoghi pubblici: la proposta di legge di Fratelli d’Italia altri 5 anni, convenzione rinnovata ma d’ora in poi smette di essere gratis

Bonifici istantanei, dal 9 ottobre arrivano le nuove regole europee: ecco cosa cambia

Che tempo farà nei prossimi giorni? Ultimo weekend con clima da ottobrata, da lunedì cambia tutto

Donna arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti. “Li ha soffocati e seppelliti”

Il video dell’incidente della supercar da 12 milioni a Monopoli

Il genio del giorno, l’influencer francese condannato per i suoi scherzi in strada: fingeva di iniettare liquidi ai passanti con le siringhe

Greg, trovato morto appoggiato a un portone lo storico clochard di Trastevere

Il piano della Regione Lazio per gli animali domestici “rinselvatichiti”: 600mila euro per ucciderli

Influencer tiene una leonessa in casa ma l’animale scappa e aggredisce un bambino

Legata ad una barella al pronto soccorso perché “infastidiva” gli altri pazienti, muore per un arresto cardiaco

Processo Satnam Singh, il testimone: “Il datore di lavoro mi disse: ‘È morto, aiutami, dove lo butto?’”

17enne travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa la strada per andare a scuola

È morto il meteorologo Paolo Sottocorona, volto simbolo delle previsioni su La7

La Danimarca vieterà i social ai minori di 15 anni. La premier Mette Frederiksen: “Hanno rubato l’infanzia dei nostri figli”

Niente ergastolo per Raffaella Ragnoli, pena ridotta a 18 anni per l’omicidio del marito. Lo uccise per difendere il figlio

Il video del giaguaro ferito dai bracconieri che ha nuotato per ore fino all’arrivo dei soccorritori

Bimbo di 6 mesi sbranato e ucciso da un pitbull, il padre era stato avvertito della pericolosità

Bocciata per i voti bassi fa ricorso al Tar: “Non rappresentano la mia preparazione”. I giudici danno ragione alla scuola

Dazn chiede 500 euro di risarcimento a chi ha il pezzotto. Se non pagano, scatta la causa

Rabiot su Milan-Como in Australia: “Follia”. La replica della Lega Serie A: “Rispetti i soldi che guadagna”

Le Nazionali del Volley italiano al Quirinale e a Palazzo Chigi. Grande festa per gli azzurri campioni del mondo

Giocatore di seconda divisione cinese si rompe il collo cascando su un cartellone pubblicitario: rischia la paralisi

L’oroscopo del 10 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro