Scioperi per Gaza, ultimatum a Hamas, rivelazioni anti Flotilla: che effetti sul voto in Calabria?
Hamas, ultimatum di Trump, Israele attacca: le barche erano vuote, non c’erano aiuti ma Landini gode per gli scioperi: 2 milioni in piazza… e domenica si vota in Calabria.
da Cronaca Oggi
La Cgil: ‘Oltre 2 milioni in 100 piazze’. Cariche in A14, stop ai voli Trumpall’aeroporto di Pisa
Le voci dal palazzo, Landini: “Le piazza sono strapiene. Bisogna andarne fieri”. Salvini: “Lo sciopero è illegittimo. Paghi lui”. Schlein: “L’Italia è migliore di chi la governa”
Landini: “Il governo dovrebbe baciare i piedi a chi è in piazza”. Salvini: “Lo sciopero lo paghi lui”
Sciopero 3 ottobre, il Garante: “Mancato preavviso, è illegittimo”. Cosa può succedere?
Cosa si dice in TV, Salvini: “Lo sciopero è illegittimo”. Fidanza: “Hamas finanzia quelli della Flotilla”. Rosy Bindi: “Mi vergogno della presidente Meloni”
Le notizie del giorno, sciopero generale in tutta Italia. Treni, ritardi e cancellazioni. Una nuova flottiglia si dirige verso Gaza
Si scatenerà l’inferno contro Hamas”: ultimatum di Donald Trump: accordo o rovina entro domenica sera; promette la pace “in un modo o nell’altro”
“Hamas è stata per molti anni una minaccia spietata e violenta in Medio Oriente!” ha scritto il Presidente degli Stati Uniti
Ipse Dixit, quando la Meloni spiegava sui marò: “Il fatto è avvenuto in acque internazionali, su una nave battente bandiera tricolore. Quindi territorio italiano”. O sull’Ucraina: “Bisogna rispettare il diritto internazionale”
Bologna, il video degli scontri alla stazione tra la polizia e i manifestanti pro-Pal
Israele dice: su Flotilla niente aiuti umanitar
Colpo di scena, sarà vero? Secondo il Ministero degli Esteri israeliano, nessuna delle 40 imbarcazioni che partecipavano alla Global Sumud Flotilla, intercettata da Israele, trasportava aiuti umanitari.
Il Ministero ha anche diffuso un video della polizia israeliana, in cui il portavoce Dean Elsdunne mostra l’interno vuoto di una delle imbarcazioni più grandi della flottiglia
L’ambasciatore di Israele: “Nessun aiuto alimentare sulla Flotilla. Gridano Palestina libera senza sapere perché”
Flotilla archiviata: “del tutto inutile”? Ma ora tutti in Calabria, scioperi permettendo
La Calabria al voto (5-6 ottobre). È un confronto tra Tridico (centro sinistra) e il governatore uscente Occhiuto (centro destra)
Flotilla, arrestati 473 volontari, di cui 46 italiani.
Il video dei soldati israeliani che salgono a bordo della barca Marinette di Flotilla
I 4 parlamentari della Flotilla accolti da eroi a Fiumicino da Schlein e dal sindaco Gualtieri
Flotilla, liberati i quattro parlamentari italiani fermati da Israele
Crosetto: “Arresti di Israele leciti perché il blocco è legittimo. Tema è garantire sicurezza delle nostre persone”
Nuova Flotilla pronta a rompere il blocco navale israeliano, barche partite da Otranto e Catania
Il video del ministro israeliano Ben Gvir che definisce “terroristi” gli attivisti della Flotilla
L’EDICOLA, Il Corriere: “Flotilla, è scontro sullo sciopero”. Repubblica: “Meloni contro lo sciopero”. Il Fatto: “Israele, assalto fuorilegge: Ci negano gli avvocati”
L’Italia è uno dei Paesi che più rischierebbe senza diritto internazionale, e per questo dovrebbe difenderlo
Aeroporto di Monaco chiuso per ore per droni non identificati. Sospetti su Mosca e il sorvolo sulla base belga
Il premier albanese Rama ironizza con Macron sulla gaffe di Trump e “sull’accordo di pace” firmato dal presidente Usa
Il premier spagnolo Pedro Sanchez pronto a blindare il diritto all’aborto in Costituzione
Che tempo farà nei prossimi giorni? In arrivo freddo e vento dalla Scandinavia: perturbazione e neve ad alta quota
Papa Leone sbatte Trump, Vance e Hegseth tutti in una volta
Il Papa nato a Chicago, ha parlato contro il sentimento anti-immigrati negli Stati Uniti, e la retorica bellicosa del segretario alla Difesa Pete Hegseth.
Una donna nominata arcivescovo di Canterbury, capo ( dopo il re) della Chiesa anglicana, si chiama Sarah Mullally, 63 anni, ex infermiera, sacerdote dal 2006
Il fondatore della megachiesa del Texas, Robert Morris, si dichiara colpevole di abusi sessuali su minori
Ascesa e disgrazia di un predicatore già consigliere di Trump
West Nile Virus, Istituto Superiore Sanità: da inizio anno 718 casi e 49 decessi
Colazione e diabete: cosa mangiare per non far alzare la glicemia al mattino
La lite per un semaforo rosso finisce in rissa: accoltellato un uomo e aggressore arrestato
Dopo 21 anni di fidanzamento si sposa nel reparto di oncologia dell’ospedale: muore otto giorni dopo
Ambulanza multata per eccesso di velocità, la denuncia della Croce Verde di Bergamo
I geni del giorno, la coppia che decide di divorziare perché i loro animali domestici non vanno d’accordo
Ragazzo di 17 anni muore al ritorno manifestazione per la Flotilla, investito da un’auto
Medico dello Spallanzani di Roma aggredito poco dopo il flash mob per Gaza
Los Angeles, il video dell’incendio nella raffineria Chevron
Elon Musk, patrimonio netto supera i 500 miliardi. È il primo a riuscirci
Passeggera fermata in aeroporto con 1,4 kg di eroina nello stomaco, aveva ingerito 120 ovuli di droga
Arizona, un orso bruno spunta tra gli scaffali di un supermercato
I furti degli assistenti di volo di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti
Quattro influencer guadagnano 240mila euro con OnlyFans ma non dichiarano nulla
Smart working senza green pass? Il Tar Lazio dice no, resta l’obbligo di lavoro in presenza
Fidanzati morti nel 1988 a Policoro, la perizia: “Fu un duplice omicidio mascherato da incidente domestico”
Weekend sportivo ad alta intensità con Juve-Milan, F1, il ciclismo agli Europei, Sinner a Shanghai
Coppe europee dai risvolti inediti. Roma sciupona dal dischetto, Bologna senza lieto fine, Fiorentina in gol con i suoi giovani
Il video dei tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille. Era già accaduto nella storia, sempre all’Olimpico
L’oroscopo del 4 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro