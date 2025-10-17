Trump ci sa fare, al guinzaglio di Putin illude gli ucraini e con la Meloni dà i punti a Landini.

La gaffe di Landini fermerà la sua carriera politica? Di sicuro non intendeva insultare Giorgia Meloni ma ha sbagliato la traduzione dí cortigiano al femminile: se l’avesse riferito a Tajani “cortigiano alla corte di Trump nessuno avrebbe detto niente. Ma ora si è messo contro tutte le donne…

Landini prenda lezione da Trump

Trump stava parlando alla cerimonia di pace di Gaza in Egitto quando ha menzionato il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni. “È una bellissima ragazza”, ha detto. “Ora, se negli Stati Uniti usi la parola ‘bella’ per una donna, è la fine della tua carriera politica, ma io correrò il rischio. Dov’è? Eccola. Non ti dispiace essere definita bella, vero? Perché lo sei.” (Washington Post)

Intanto Trump prepara l’ennesima presa in giro. Vuole il Nobel per la pace ma in realtà obbedisce a Putin…

In vista dell’incontro con Zelensky, Trump mostra segnali che potrebbe non essere pronto a inviare missili Tomahawk a Kiev

Giorgia Meloni replica a Landini: “Mi dà della prostituta, questo è il rispetto delle donne a sinistra”

L a cortigiana di Landini imbarazza la sinistra, il testa-coda di Soumahoro le dà il colpo di grazia

Maria Rosaria Boccia contro Sangiuliano, atto II? Bandecchi la candida in Campania, Genny ci pensa

Manovra 2025 “asfittica”. Pensioni, Irpef, banche… la finanziaria voce per voce

Via libera alla manovra, Meloni: “Seria ed equilibrata. Col nostro governo i salari sono tornati a salire. Ringrazio le banche”. Giorgetti: “Le pensioni minime aumenteranno di 20 euro al mese”

Cosa si dice in TV, Goffredo Buccini: “Vannacci fascista, non c’entra nulla con il Carroccio”. Tajani: “Se Donald Trump raggiunge la pace tra Israele e Hamas merita il Premio Nobel”

Stato di salute preoccupante, “intervento nel contesto di una malattia grave”: Brigitte Bardot ricoverata a Tolone, da tre settimane è assistita in un ospedale privato

L’ex star del cinema francese sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico legato ad una grave malattia, la cui natura non è stata specificata

Carlo con Camilla in Vaticano giovedì prossimo: sarà il primo re inglese a pregare con un Papa da 500 anni

Il video dell’auto di Sigfrido Ranucci distrutta da una bomba

Attentato a Ranucci, il giornalista: “Difficile risalire alla matrice”. Rai: “Respingiamo ogni minaccia”. Piantedosi: “Rafforzata protezione”

Attentato a Sigfrido Ranucci, bomba distrugge le auto del giornalista di Report

Le voci dal palazzo, Meloni: “Ranucci? Continueremo a difendere libertà e indipendenza dell’informazione”. Bonelli: “Chi lo ha sempre attaccato ora chieda scusa”. Storace: “Andrebbero ritirate le querele contro di lui”

Le notizie del giorno, bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Approvata la manovra. Trump: “Vedrò Xi tra 2 settimane, andrà tutto bene con Cina”

La polizia spagnola mantiene aperta l’indagine sulla morte del fondatore di Mango, mentre il figlio è stato nominato sospettato

La Polizia spagnola indaga sulla morte del fondatore di Mango, Isak Andic, come possibile omicidio.

Sospettato Jonathan, il figlio dell’imprenditore, che era al suo fianco quando è morto cadendo. La famiglia è fiduciosa che il caso “dimostrerà la sua innocenza

Il proprietario di Mango Isak Andic muore precipitando da 150 metrij

I corpi dei palestinesi restituiti da Israele mostrano segni di esecuzioni e torture

Molti corpi dei palestinesi restituiti da Israele a Gaza mostravano segni di torture ed esecuzioni, con le famiglie costrette a identificare i loro cari scomparsi attraverso fotografie di resti decomposti e mutilati

Hamas mira a mantenere il controllo sulla sicurezza di Gaza e non può impegnarsi a disarmare

Gli abitanti di Gaza guardano al piano di Trump e al futuro con pessimismo: “Le cose torneranno come prima, o anche peggio”.

I palestinesi nella Striscia non si fanno illusioni sulla possibilità di una pace duratura o sulla ricostruzione promessa.

Genova intitola una via alle vittime in Palestina. “Un passo nel segno della pace”

L’EDICOLA, Repubblica: “Nuovo vertice Trump-Putin: a Budapest per fermare la guerra”. Il Corriere: “Vedrò Putin, basta guerra”. Il Fatto: “6.800 miliardi”

Decine di giornalisti lasciano il Pentagono dopo aver rifiutato le restrizioni imposte dall’amministrazione Trump

Perù, il video del manifestante ucciso durante le proteste contro il nuovo presidente

Che tempo farà nei prossimi giorni? Weekend più soleggiato, da lunedì nuova perturbazione

Enel vince l’Innova Retail Award per il miglior concept store nella categoria negozi non alimentari

Il video dell’aereo cargo che urta con la coda durante l’atterraggio

Maria Luisa Ramponi chiamava “bastardi” i carabinieri che venivano a salvarla. Una lady Macbeth a Castel d’Azzano

Sollecito: “Una sentenza di assoluzione non ti libera, ti porta in una nuova prigione”

Il genio del giorno, la donna che si è risposata senza aver mai divorziato dal primo marito

Roma, crolla controsoffitto in un liceo: vigili del fuoco in azione e studenti evacuati

Investita dal fratello mentre fa retromarcia, muore dopo venti giorni di agonia

Treviso, recuperata auto nel Sile con due cadaveri a bordo: sono i figli della donna trovata morta nello stesso fiume

È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss

Indossa gli auricolari e non si accorge dell’arrivo del tram: donna salvata da una guardia di sicurezza in Turchia

Vallecrosia, il piccolo comune ligure che vuole cambiare nome per soddisfare gli algoritmi. D’altronde, da anni stanno cambiando anche le persone. Ma in meglio o in peggio?

Controlla sotto l’auto prima di partire, c’è il rischio di gatti nascosti nel motore

In Spagna c’è una città che ha vietato l’adozione di gatti neri prima di Halloween per proteggerli dalle superstizioni

Il video della scala mobile di oltre un chilometro in Cina: porta in cima alla montagna in 10 minuti

Le auto ibride plug-in inquinano come diesel e benzina?

Professoressa non si presenta a scuola, trovata morta a casa: stroncata da un malore mentre correggeva i compiti

Vietata l’educazione sessuale anche alle scuole medie. L’ira delle opposizioni contro l’emendamento al Ddl Valditara

Dimentica il freno a mano, carabiniere muore schiacciato tra la portiera del furgone e un palo

Le notizie del giorno, Nestlé taglierà 16.000 posti nei prossimi 2 anni. Marsocci nuovo Ad del Gruppo Armani

Ilaria Salis e la strage di Castel D’Azzano: “Colpa anche del capitalismo che nega il diritto alla casa”

Scomparsa a Granada un’opera di Pablo Picasso del valore di 600mila euro

Muore a 68 anni mentre pulisce i vetri di casa sua a Scandicci. La signora è precipitata dal primo piano

Lottatori di sumo arrivati a Londra per un torneo alla Royal Albert Hall: sedie e bagni rinforzati per l’evento

L’avviso alle compagnie dall’aeroporto di Malpensa: “Manca carburante, fate rifornimento in altri scali”

Un aereo ha sfiorato il mare dopo il decollo dall’aeroporto di Catania, aperta un’inchiesta

Finisce il turno in ospedale e si addormenta sul treno: dottoressa derubata

Sinner ha travolto Djokovic, sabato la finale di Riad con Alcaraz. In palio 6 milioni di dollari

Weekend ad alta intensità con la serie A, la F1 in Texas, i re del tennis a Riad. A Roma la mezza maratona

L’oroscopo del 18 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro