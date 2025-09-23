Guadagni all’americana per i top manager italiani, ecco quanto hanno incassato nel 2024, e il 2025 promette bene
Quanto hanno guadagnato nel 2024 i top manager delle aziende italiane tra stipendi, buonuscite, azioni.
da Cronaca Oggi
Ecco i numeri, ricostruiti dal “Fatto” della classifica dei compensi dei manager delle società italiane quotate, al lordo delle tasse. Sono stati conteggiati i compensi monetari, le plusvalenze da esercizio stock option, il controvalore delle azioni gratuite maturate nell’anno 2024. Esclusi i benefici non monetari.
S C OTT WINE 58,988 MLN
CNH Ex Ad (fino al 01.06.24)
C A R LO S TAVARES 52 MLN
ANTIS Ex Ad (fino al 01/12/24)
ROBERT KUNZE C O N C EW I TZ
30,665 MLN CA M PA R I Ex Ad (fino all’1 1 . 0 4. 2 4 )
PHILIPPE D O N N ET 26,281 MLN
GENERALI Amministratore delegato
PAT R I Z I O B E RT E L L I 20,496 MLN
P R A DA Presidente
MIUCCIA PRADA BIANCHI 20,496 MLN
P R A DA Consigliere esecutivo
M. TRONCHETTI PROVERA 17, 423 MLN
PIRELLI Vicepresidente esecutivo
ANDREA ORCEL 13 MLN
UNICREDIT Amministratore delegato
JOHN ELKANN 11,006 MLN
STELL ANTIS, FERRARI ED EXOR Presidente e Ad
REMO RU F F I N I 10,254 MLN
MONCLER Presidente e Ad
CLAUDIO DESCALZI 8,983 MLN
OENI Ad e direttore generale
M ATT EO TIRABOSCHI 8,418 MLN
BREMBO Presidente esecutivo
C A R LO CIMBRI 7, 677 MLN
UNIPOL Presidente
RICCARDO ST E FA N E L L I 7, 387 MLN
BRUNELLO CUCINELLI Amministratore delegato
LU C A L I SA N D RO N I 7, 381 MLN
BRUNELLO CUCINELLI Amministratore delegato
FRANCESCO CALTAGIRONE JR. 7, 307 MLN
CEMENTIR Presidente e A
J E A N – M A RC C H E RY 7, 109 MLN
ST M I C RO E L ECT RO N I C S Presidente e Ad
ANDREA GU E R R A 6,782 MLN
P R A DA Amministratore delegato
GIUS EPPE C A STAG N A 6,702 MLN
BANCO BPM Amministratore delegato
M ATT EO DEL FANTE 4,11 MLN
POSTE ITALIANE Amministatore delegato
F L AV I O C ATTA N EO 3, 51 MLN
ENEL Amministratore delegato
GIUSEPPINA DI FOGGIA 2,877 MLN
TERNA Amministratore delegato
ALESSANDRO PULITI 2,76 MLN
SA I P E M Amministratore delegato
E il 2025 promette bene
