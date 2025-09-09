Murdoch fa pace ma Trump fa male agli USA e il Kissing bug dilaga: il giornale di domani
Per fare pace in casa Murdoch, volano assegni da 1 miliardo di dollari.
Murdoch può morire tranquillo: Fox e giornali restano a destra, accordo tra i sei figli
Economia americana peggio del previsto, ecco gli ultimi numeri
Trump concentra la Guardia Nazionale nelle città amministrate dai democratici: allarme
Israele bombarda Doha: “Attacchi mirati per colpire alti ufficiali di Hamas”. Il Qatar: “Non tollereremo”
Le bombe di Netanyahu sui negoziati: cosa c’è dietro l’attacco in Qatar e cosa si rischia ora
L’esercito israeliano ordina l’evacuazione generale di Gaza City. I messaggi alla popolazione: “Rimanere nell’area è estremamente pericoloso”
Sì di Israele alla proposta di accordo di Trump su Gaza: “Vogliamo porre fine al conflitto”
Gli ultras italiani voltano le spalle alla bandiera durante l’inno israeliano
Israele accusa l’Italia: “Ci hanno insultato per tutta la partita”
Il pranzo al sacco di Lele Adani e la telecronaca che fa arrabbiare i tifosi
Da Javier Bardem a Olivia Colman: oltre 1300 artisti boicottano le istituzioni cinematografiche israeliane
I docenti chiedono un minuto di silenzio in classe per Gaza, l’ufficio scolastico del Lazio boccia la proposta
Una delle barche della Flotilla colpita da un drone in Tunisia, scoppia un incendio a bordo
Flotilla, ora sale l’allerta: “Non ci fermiamo, ma i governi devono difenderci”
Ravioli di guerra. La Germania prepara e aggiorna le provviste alimentari in caso di attacco russo
Zarah Sultana, chi è la 31enne di origini pakistane e musulmana che in Gran Bretagna fa tremare Keir Starmer: “Il Partito Laburista è morto”
Migliaia di giovani in piazza contro il governo in Nepal, almeno 22 morti e 400 feriti
Sinner in crisi, giornata brutta per Macron e la politica, bella per Gattuso e l’Italia sportiva
Crolla Bayrou, la Francia sfiducia il quarto premier in un anno e mezzo. Macron cerca un negoziatore
La vicenda del viaggio a New York di Giorgia Meloni tra polemiche e smentite
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia al 30%, cresce il Pd (22,2%)
Vannacci: “Rivendico la volontà di vannaccizzare la Lega”
Manovra, tra le ipotesi meno tasse su tredicesima, premi di produzione e straordinari
Caso Almasri: indagata Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro Nordio: “Ha mentito ai pm”
Nell’ultima settimana in Italia sono stati registrati 2.052 nuovi casi di Covid, è il più alto numero di contagi dall’inizio del 2025
Il sintomo da non ignorare: ecco perché la tosse secca persistente va sempre indagata
Si chiama Chagas il parassita che devasta l’America: è detto “kissing bug”, insetto che bacia perché morde la faccia
Che tempo farà nei prossimi giorni? Forte ondata di maltempo in arrivo con temporali e possibili nubifragi
Bambina californiana di 7 anni investita da un’auto della polizia in centro a Roma
Messico, treno travolge autobus a due piani: il video dello schianto
Atterraggio da brividi all’aeroporto internazionale di Sint Maarten: carrello del Boeing collassa in pista
Spara ad un uccello entrato in casa ma colpisce la figlia e la uccide, arrestato
Cane ucciso a martellate, padrone rischia fino a tre anni di carcere
Gli italiani spendono 900 euro all’anno per i loro animali domest
“Il cognome non lo cambio”: padre violento non accetta che la figlia si dichiari lesbica. Lei lo fa arrestare ici
Stefano Benni è morto, l’autore di Bar Sport aveva 78 anni
Fotografa di nascosto una ragazzina in bagno, il padre di lei interviene e lo costringe a cancellarle
Spiava le vicine dal buco della serratura, 56enne arrestato per stalking condominiale
Il video dell’escursionista salvato in un dirupo a Bagno di Romagna
Guidava in autostrada una Ferrari di Formula 1, la polizia riesce a catturarlo dopo 6 anni
Fermato l’uomo che da 6 anni girava in autostrada con una finta Ferrari
Il giro del mondo a piedi di Pieroad, al secolo Nicolò Guarrera. 35mila km macinati, 20 paia di scarpe consumate
La truffa del finto WeTransfer dall’Agenzia delle Entrate, cosa non fare e come difendersi
Bambina di 6 anni segregata in casa dalla nascita, non sa parlare e non ha mai ricevuto cure
Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Napoli, almeno un morto e svariati feriti
Tir investe un camper in panne, morta bambina di 8 anni
Novelli sposi si fermano in un campo di girasoli per scattare le foto: aggrediti da un contadino che li manda in ospedale
Juventus-Inter sarà prima volta dell’arbitro con la telecamera, debutta la RefCam
Israele-Italia 4-5, video gol e highlights della folle serata a Debrecen
Pazza Italia, batte Israele 5-4 con un folle ribaltone. Evitata la beffa nel finale, Mondiali più vicini
