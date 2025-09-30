Sic transit…Chi di indagine ferisce di indagine perisce: nelle elezioni regionali nelle Marche capovolto l’effetto Genova.

Da Cronaca Oggi.com

Le Marche ancora al centrodestra, Acquaroli riconfermato governatore: “Abbiamo vinto con una classe dirigente unita e coesa”

Questa tabella è una lezione di politica e di vita: c’è chi sale e c’è che scende, i voti si spostano secondo le speranze degli elettori. La caduta dei Grillini e della Lega sono un esempio da non dimenticare. sarà capace Giorgia Meloni di resistere e di mantenere le promesse?

Elly Schlein ha ragione: solo tutte le forze di sinistra unite possono sperare di vincere sulla destra, però bisogna anche vedere su quali temi si impernia la promessa politica della sinistra oggi in Italia.

Marche 2015 Marche 2020 Marche 2025

Pd 31 Pd 25 Pd 22,5 + Civici 7,3

M5S 19 M5s 7 M5S 5,1

Fdi 6,5 Fdi 18,7 Fdi 27,4 + Civici/Moderati 8,4

Lega 13 Lega 22,4 Lega 7,4

Forza Italia 9,4 Forza Italia 5,9 Forza Italia 8,6

Avs 4,2

Campo largo di destra 52,4

Campo largo di sinistra 44,4

Sondaggio TgLa7: FdI, Pd e M5s in crescita; Forza Italia e Lega stabili

Nuova fotografia degli orientamenti di voto presentata da Enrico Mentana al TgLa7.

Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 30,5%, in leggero aumento (+0,3).

Partito Democratico cresce al 22,1% (+0,2%).

Movimento 5 Stelle in crescita al 13,7% (+0,2).

Lega al 9%, stabile.

Forza Italia all’8%, stabile.

Verdi e Sinistra al 6,5% (-0,2).

Tra i partiti più piccoli: Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,2%, +Europaall’1,9%. Le altre liste sommano il 3%.In calo il dato degli indecisi e astenuti.

Le voci dal palazzo, Arianna Meloni: “Dalle Marche un segnale anche nazionale”. Schlein: “Continua il nostro impegno unitario”. Lollobrigida: “L’operazione Frankenstein del centrosinistra non ci ha scalfito”

Da Gaza alle Marche, piano di pace in Palestina, piano inclinato per Elly Schlein a Pesaro

Maria Rosaria Boccia, chiesto il rinvio a giudizio: tutte le accuse del caso Sangiuliano

Caso Boccia e gli audio di Sangiuliano, indagato Ranucci: “Interferenze illecite”. Gasparri: deve rispettare la legge

Caso Almasri, la Giunta respinge processo per Mantovano e ministri

Le notizie del giorno, il ministro israeliano contro il piano su Gaza: “Finirà in lacrime”. Flotilla: “Stasera entreremo nella zona a rischio”

Il Jerusalem Post rivela

Jerusalem Post. Trovati documenti che rivelano che Hamas ha organizzato e finanziato la flottiglia per Gaza

“Dietro Flotilla c’è Hamas”: l’esercito israeliano sostiene di avere le prove. La replica: “Solo bugie per giustificare un attacco”

Flotilla, i parlamentari Pd a bordo: “Al primo alt israeliano ci fermeremo”

Flotilla verso Gaza, Crosetto: “Metterei la firma se si trattasse soltanto di arresti”

La sindaca di Genova Silvia Salis: “La Flotilla ascolti l’appello di Mattarella”

Il segretario di Alessandria di Gioventù Nazionale lascia Fratelli d’Italia in polemica col partito: “A Gaza è in corso un genocidio”

Il presidente colombiano Petro parla a New York al corteo pro-Palestina: “Un esercito di salvezza per liberare Gaza”. Gli Usa gli revocano il visto

Netanyahu incontra Trump e si scusa con il Qatar per l’attacco a Doha. Cosa prevede il piano Usa su Gaza in 20 punti

Netanyahu: “Con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina. Le truppe restano nella maggior parte di Gaza”

L’EDICOLA, La Stampa: “Gaza, 72 ore per la pace”. Repubblica: “Marche, vince il centrodestra. Bis di Acquaroli”. Libero: “La Flotilla di Elly naufraga nelle Marche”

L’illusione che la morte di Putin porterà alla pace perpetua

Mosca: “Kiev prepara una provocazione clamorosa in Polonia per scatenare una guerra tra la Nato e la Russia”

Cosa si dice in TV, Michele Emiliano: “Anche colpire la Flotilla è un genocidio”. Caracciolo: “Il piano di pace di Trump manca di sostanza”. Massimo Giannini: “Siamo alla retorica, all’enfasi, è tutto nebuloso”

Le notizie del giorno, nella Marche vince la destra, Francesco Acquaroli rieletto governatore. Usa: “Vicini ad un accordo su Gaza”

Lecornu e un Master di troppo. Il premier denuncia il “disprezzo sociale” ma deve alleggerire il curriculum

Trump minaccia di imporre dazi del 100% sui film realizzati fuori dagli Usa

Trump e il capo del Pentagono Pete Hegset, il discorso ai generali: “Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla”. “L’esercito non sarà più il dipartimento woke”

Trump dichiara guerra alle migliori città degli Stati Uniti: dovrebbero essere “campi di addestramento” militari

Il presidente Trump e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno convocato più di 800 dei migliori comandanti militari del paese a una base militare in Virginia

Chicago, ciclista provoca gli agenti di frontiera: “Non sono un cittadino statunitense”. Poi scatta l’inseguimento

Scioperi trasporti ottobre 2025: il calendario completo, gli orari e i settori coinvolti

Sintomi a confronto, raffreddore, influenza o Covid? Ecco come riconoscerli e curarli in tempo

Che tempo farà nei prossimi giorni? Temporali e vento: ottobre inizia con il calo termico

Ottobre russo polare: inizia il crollo termico, temperature giù fino 10 gradi

Pastore morso dal lupo, si pensa all’abbattimento. Animalisti insorgono: “Animale potrebbe essersi sentito minacciato”

Elisa Polcino uccisa a pietrate, cruento femminicidio a Paupisi. Il marito Salvatore in fuga, si cercano anche i figli di 15 e 16 anni

Il cranio cinese Yunxian (1 milione di anni) in 3D sembra quasi umano. Origine di Sapiens da riscrivere

“Chiara Poggi uccisa per le ricerche su pedofilia e traffico d’organi”. Ne è convinto Massimo Lovati, uno dei legali di Andrea Sempio

Nella faida Agnelli spariscono i De Chirico ma spuntano i testamenti. La firma di Gianni, l’eredità di Edoardo (morto prima del padre)

Crolla una scuola in Indonesia, almeno 3 ragazzini morti e altri intrappolati

Il genio del giorno, il ragazzo che si presenta al funerale urlando: “Non sono io quello dentro la bara, sono vivo”

Enrica Bonaccorti ha un tumore: “Ora che l’ho detto mi sento già più forte”

Lei non perde peso dopo la gravidanza, il marito la uccide e fa a pezzi il suo corpo

Ragazze torturate e uccise in diretta social: Argentina sotto shock e migliaia di persone in piazza chiedono giustizia

Cosparge di alcol la madre e la brucia viva, la donna muore dopo 15 giorni. Lui non accettava la sua relazione con un altro uomo

Donna di 36 anni entra in pronto soccorso sanguinante, sviene e muore. Indaga la procura

Il video dei due turisti americani di origine ebraica insultati in centro a Firenze

Bernardeschi: “Mi misi il pantagonna e dissero che ero gay. Se fosse vero, che problema ci sarebbe?”

Porta a spasso il cane e viene travolto e ucciso insieme all’animale da un’auto pirata

Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo

Il video della rissa a bordo del volo Ryanair per colpa di alcuni passeggeri ubriachi

La vicenda di Michele D’Angelo, il professore universitario italiano detenuto in Albania da più di un mese per un incidente stradale

Cinzia Pinna, la tac: “Uccisa da un colpo di pistola sparato sul viso all’altezza del naso”. Si indaga sui complici di Ragnedda

La denuncia di un 61enne di Pescara: “Omosex sul referto dell’ospedale, mi hanno umiliato”. L’Asl: “Scritto con il suo consenso”

Vittorio Sgarbi dimagrito dopo il ricovero per depressione, il critico d’arte riappare in pubblico nel seggio elettorale

A Murano è vietato giocare a pallone. Genitori multati dai vigili, i figli scrivono al sindaco di Venezia

Torna la Champions: Atalanta, Inter e Napoli in casa, Juventus in trasferta a Villareal

Sinner in finale a Pechino per la terza volta consecutiva, battuto De Minaur per l’11esima volta. Mercoledì la finale

San Siro venduto a Milan e Inter, cosa succede ora: l’attuale stadio sarà demolito, resterà solo una parte del secondo anello

Il Comune di Milano vende lo stadio di San Siro a Milan e Inter. Forza Italia in soccorso di Sala

L’oroscopo dell’1 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro