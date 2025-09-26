Flotilla tiene il mondo in ansia, vogliono la prova di forza, Netanyahu parla all’Onu e la gente se ne va
Flotilla verso lo scontro, Trump prepara nuovi dazi, Oracle si pappa Tik Tok, Microsoft con la kefiah
Flotilla, appello di Mattarella: “Consegnate gli aiuti a Cipro, non rischiate la vita”. La missione tira dritto
Le notizie del giorno, Mattarella alla Flotilla: “Evitare rischi per l’incolumità delle persone”. Garlasco, perquisita la casa dell’ex procuratore di Pavia
Flotilla sfida il buon senso, Putin sfida la Nato, Schlein prega i marchigiani e il Buon Dio
Flotilla, fallisce mediazione italiana e gli aiuti non sbarcano a Cipro. La Farnesina: “Sconsigliato proseguire”
Netanyahu parla all’Onu e decine di diplomatici escono, fuori la gente protesta
Microsoft blocca l’accesso di Israele ad una sua tecnologia, niente più intelligenza artificiale per monitorare le telefonate dei palestinesi
Lobby senza vergogna. Apple accusa la Ue: “Servizi utenti peggiorati, abrogate i regolamenti digitali”
Giorgia Meloni: “Io come Kirk? Orgogliosa di esserlo”
Matteo Salvini: “Lavoriamo per un permesso di soggiorno a punti come la patente, con le infrazioni si perde e torni nel tuo paese”
Il video di Salvini contestato dai ProPal ad Ascoli Piceno che sbotta con lsicurezza: “A 5 metri da me, mi girano i cogli***”
Le voci dal palazzo, Schlein: “La Meloni divide la nazione”. Tajani: “Flotilla? La situazione è molto più pericolosa di quanto possa apparire”. Bonelli: “L’Italia si piega all’ennesima violenza”
Cosa si dice in TV, Renzi: “Meloni è irresponsabile”. Conte: “Smetta di fare la vittima”. Maiorino (M5s): “Flotilla? La missione fa cadere la maschera di Netanyahu”
L’EDICOLA, Repubblica: “La battaglia dei cieli”. La Stampa: “La Flotilla non si ferma. Italia, idea filtro navale”. Il Fatto: “Ogni giorno un falso pretesto per la guerra”
Schlein: “La Palestina va riconosciuta immediatamente. Meloni all’Onu per dividere il Paese”
Un lavoratore di Tesla fa causa per $ 51 milioni dopo essere stato attaccato dal robot gigante in fabbrica, costato “$ 7 milioni” in spese mediche
Trump firma l’ordine esecutivo su Tik Tok: gli Usa avranno il controllo dell’algortimo. Ok dalla Cina
Trump firma l’ordine esecutivo su TikTok: c’è l’ok di Xi Jinping. “Usa avranno il controllo dell’algoritmo”
La piattaforma passerà sotto il controllo di un consorzio statunitense capeggiato da Oracle. Ecco perché l’operazione apre la strada alla vendita del social
Trump accoglie Erdogan nello Studio Ovale, poi lo indica e dice: “”Lui si intende di elezioni truccate più di chiunque altro”
Donald Trump, nuova ondata di dazi su farmaci, camion e mobili da cucina e bagno
Trump al ricordo per Kirk: “Lui non odiava i suoi avversari. Io invece sì. Non li sopporto”. Com’erano i discorsi sul clima d’odio?
Trump: “Non permetterò l’annessione della Cisgiordania. Ne abbiamo fatte abbastanza, è ora di fermarsi”
A Washington spunta una statua di Trump ed Epstein mano nella mano
Caccia militari russi intercettati in Alaska e Lettonia. Mosca: “Se abbattuti sarà guerra”
Il generale russo Alaudinov: “Le forze armate ucraine dall’inizio dell’operazione speciale hanno perso 1,7 milioni di persone. L’Ucraina potrebbe attaccare in Transinistria”
Corteo pro-Pal a Roma, lanciata vernice rossa contro la polizia davanti alla Farnesina
Sarkozy condannato, il gesto di stizza di Carla Bruni davanti ai giornalisti: afferra la spugna del microfono e la getta a terra
Le precedenti tappe di un politico francese
Vicenda Strauss-Kahn: sempre più giallo, Sarkozy sapeva tutto
L’assoluzione in appello di de Villepin
Era accusato di avere sfruttato un falso elenco di titolari di conti bancari per screditare Nicolas Sarkozy nello scandalo Clearstream
Simest-Enel, accordo per la crescita delle aziende della filiera energetica
Che tempo farà nei prossimi giorni? Addio al caldo, calo delle temperature e neve in montagna
Femminicidio di Cinzia Pinna: “Ho sparato per difendermi”, si giustifica il reo confesso
Omicidio Cinzia Pinna, cosa è successo: il party con droga e alcol, il “buco” di 5 ore e l’ipotesi dello stupro
Omicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore reo confesso: “Ho sparato per difendermi”
Emanuele Ragnedda ha raccontato di una lite violenta con la 33enne di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre e poi trovata cadavere nella tenuta vinicola dell’uomo. In casa c’erano tracce di sangue e polvere bianca: si attendono gli esisti degli esami per capire se si tratti di cocaina
Femminicidio Cinzia Pinna, nella mente del killer. Il brindisi dopo l’orrore: così si è autoassolto
Pubblica foto del furto in negozio e lancia l’appello: “Restituite tutto o vi denuncio”
Ciclista aggredita da due pitbull durante un giro in bici: braccia e gambe amputate
Abbonamenti ad Amazon Prime “ingannevoli”, risarcimenti per milioni di utenti
Accoltella moglie e figlio, per il giudice “ha colpito con forza blanda e lieve”: cade l’accusa di tentato omicidio
Ryanair vuol farsi “perdonare”: nuovi voli al prezzo di un pranzo, boom di prenotazioni
Viola il divieto di avvicinamento alla moglie dopo due ore, arrestato
20 uomini armati assaltano una gioielleria: la rapina da film in California
Punto da due calabroni mentre taglia una pianta: 69enne muore per shock anafilattico
Addio a Christian, morto lo “Julio Iglesias italiano” che cantò “Cara” e “Daniela”
Il genio del giorno, il dipendente comunale che timbrava il cartellino e poi andava al bar e a fare compere
Donna trovata morta in una stalla. L’ipotesi: colpita dallo zoccolo di un cavallo
Uccide il cane della compagna per farle del male, condannato a un anno di reclusione
Muore a 14 anni dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei. Al padre hanno detto: “Colpa del Covid”
Infermiera le chiede di abbassare il volume del cellulare, lei la insulta e schiaffeggia una dottoressa: 26enne denunciata
Figlio di un noto commerciante sequestrato in piazza da banditi incappucciati: portato via su una Panda
Badanti extra Ue per anziani over 80 e per disabili, cosa cambia e perché se ne potranno assumere di più
Garlasco, perquisite le case degli ex inquirenti e dei genitori di Sempio. Si cercano tracce di pagamenti fatti per archiviare l’inchiesta
Il video del mega incendio che ha distrutto un intero quartiere a Manila, 1100 persone senza casa
Cadavere a pezzi dentro a un sacco a Spoleto. Cuoco bengalese la vittima, cuoco ucraino il sospettato n° 1
Sinner, Coppa Davis o no? Nel 2023 saltò la prima fase ma trascinò l’Italia alla vittoria finale
Ferrari ad un passo del mondiale Endurance in Giappone, un inseguimento lungo 53 anni
Coppa Italia e Europa League: tre giorni di grande calcio. Ecco le squadre agli ottavi. Roma corsara a Nizza, Bologna ko
L’oroscopo del 27 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro