Flotilla verso lo scontro, Trump prepara nuovi dazi, Oracle si pappa Tik Tok, Microsoft con la kefiah

Flotilla, appello di Mattarella: “Consegnate gli aiuti a Cipro, non rischiate la vita”. La missione tira dritto

Le notizie del giorno, Mattarella alla Flotilla: “Evitare rischi per l’incolumità delle persone”. Garlasco, perquisita la casa dell’ex procuratore di Pavia

Flotilla sfida il buon senso, Putin sfida la Nato, Schlein prega i marchigiani e il Buon Dio

Flotilla, fallisce mediazione italiana e gli aiuti non sbarcano a Cipro. La Farnesina: “Sconsigliato proseguire”

Netanyahu parla all’Onu e decine di diplomatici escono, fuori la gente protesta

Microsoft blocca l’accesso di Israele ad una sua tecnologia, niente più intelligenza artificiale per monitorare le telefonate dei palestinesi

Lobby senza vergogna. Apple accusa la Ue: “Servizi utenti peggiorati, abrogate i regolamenti digitali”

Giorgia Meloni: “Io come Kirk? Orgogliosa di esserlo”

Matteo Salvini: “Lavoriamo per un permesso di soggiorno a punti come la patente, con le infrazioni si perde e torni nel tuo paese”

Il video di Salvini contestato dai ProPal ad Ascoli Piceno che sbotta con lsicurezza: “A 5 metri da me, mi girano i cogli***”

Le voci dal palazzo, Schlein: “La Meloni divide la nazione”. Tajani: “Flotilla? La situazione è molto più pericolosa di quanto possa apparire”. Bonelli: “L’Italia si piega all’ennesima violenza”

Cosa si dice in TV, Renzi: “Meloni è irresponsabile”. Conte: “Smetta di fare la vittima”. Maiorino (M5s): “Flotilla? La missione fa cadere la maschera di Netanyahu”

L’EDICOLA, Repubblica: “La battaglia dei cieli”. La Stampa: “La Flotilla non si ferma. Italia, idea filtro navale”. Il Fatto: “Ogni giorno un falso pretesto per la guerra”

Schlein: “La Palestina va riconosciuta immediatamente. Meloni all’Onu per dividere il Paese”

Un lavoratore di Tesla fa causa per $ 51 milioni dopo essere stato attaccato dal robot gigante in fabbrica, costato “$ 7 milioni” in spese mediche

Trump firma l’ordine esecutivo su Tik Tok: gli Usa avranno il controllo dell’algortimo. Ok dalla Cina

Trump firma l’ordine esecutivo su TikTok: c’è l’ok di Xi Jinping. “Usa avranno il controllo dell’algoritmo”

La piattaforma passerà sotto il controllo di un consorzio statunitense capeggiato da Oracle. Ecco perché l’operazione apre la strada alla vendita del social

Trump accoglie Erdogan nello Studio Ovale, poi lo indica e dice: “”Lui si intende di elezioni truccate più di chiunque altro”

Donald Trump, nuova ondata di dazi su farmaci, camion e mobili da cucina e bagno

Trump al ricordo per Kirk: “Lui non odiava i suoi avversari. Io invece sì. Non li sopporto”. Com’erano i discorsi sul clima d’odio?

Trump: “Non permetterò l’annessione della Cisgiordania. Ne abbiamo fatte abbastanza, è ora di fermarsi”

A Washington spunta una statua di Trump ed Epstein mano nella mano

Caccia militari russi intercettati in Alaska e Lettonia. Mosca: “Se abbattuti sarà guerra”

Il generale russo Alaudinov: “Le forze armate ucraine dall’inizio dell’operazione speciale hanno perso 1,7 milioni di persone. L’Ucraina potrebbe attaccare in Transinistria”

Corteo pro-Pal a Roma, lanciata vernice rossa contro la polizia davanti alla Farnesina

Sarkozy condannato, il gesto di stizza di Carla Bruni davanti ai giornalisti: afferra la spugna del microfono e la getta a terra

Le precedenti tappe di un politico francese

Vicenda Strauss-Kahn: sempre più giallo, Sarkozy sapeva tutto

L’assoluzione in appello di de Villepin

Era accusato di avere sfruttato un falso elenco di titolari di conti bancari per screditare Nicolas Sarkozy nello scandalo Clearstream

Simest-Enel, accordo per la crescita delle aziende della filiera energetica

Che tempo farà nei prossimi giorni? Addio al caldo, calo delle temperature e neve in montagna

Femminicidio di Cinzia Pinna: “Ho sparato per difendermi”, si giustifica il reo confesso

Omicidio Cinzia Pinna, cosa è successo: il party con droga e alcol, il “buco” di 5 ore e l’ipotesi dello stupro

Omicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore reo confesso: “Ho sparato per difendermi”

Emanuele Ragnedda ha raccontato di una lite violenta con la 33enne di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre e poi trovata cadavere nella tenuta vinicola dell’uomo. In casa c’erano tracce di sangue e polvere bianca: si attendono gli esisti degli esami per capire se si tratti di cocaina

Femminicidio Cinzia Pinna, nella mente del killer. Il brindisi dopo l’orrore: così si è autoassolto

Pubblica foto del furto in negozio e lancia l’appello: “Restituite tutto o vi denuncio”

Ciclista aggredita da due pitbull durante un giro in bici: braccia e gambe amputate

Abbonamenti ad Amazon Prime “ingannevoli”, risarcimenti per milioni di utenti

Accoltella moglie e figlio, per il giudice “ha colpito con forza blanda e lieve”: cade l’accusa di tentato omicidio

Ryanair vuol farsi “perdonare”: nuovi voli al prezzo di un pranzo, boom di prenotazioni

Viola il divieto di avvicinamento alla moglie dopo due ore, arrestato

20 uomini armati assaltano una gioielleria: la rapina da film in California

Punto da due calabroni mentre taglia una pianta: 69enne muore per shock anafilattico

Addio a Christian, morto lo “Julio Iglesias italiano” che cantò “Cara” e “Daniela”

Il genio del giorno, il dipendente comunale che timbrava il cartellino e poi andava al bar e a fare compere

Donna trovata morta in una stalla. L’ipotesi: colpita dallo zoccolo di un cavallo

Uccide il cane della compagna per farle del male, condannato a un anno di reclusione

Muore a 14 anni dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei. Al padre hanno detto: “Colpa del Covid”

Infermiera le chiede di abbassare il volume del cellulare, lei la insulta e schiaffeggia una dottoressa: 26enne denunciata

Figlio di un noto commerciante sequestrato in piazza da banditi incappucciati: portato via su una Panda

Badanti extra Ue per anziani over 80 e per disabili, cosa cambia e perché se ne potranno assumere di più

Garlasco, perquisite le case degli ex inquirenti e dei genitori di Sempio. Si cercano tracce di pagamenti fatti per archiviare l’inchiesta

Il video del mega incendio che ha distrutto un intero quartiere a Manila, 1100 persone senza casa

Cadavere a pezzi dentro a un sacco a Spoleto. Cuoco bengalese la vittima, cuoco ucraino il sospettato n° 1

Sinner, Coppa Davis o no? Nel 2023 saltò la prima fase ma trascinò l’Italia alla vittoria finale

Ferrari ad un passo del mondiale Endurance in Giappone, un inseguimento lungo 53 anni

Coppa Italia e Europa League: tre giorni di grande calcio. Ecco le squadre agli ottavi. Roma corsara a Nizza, Bologna ko

