Il prezzo dell’oro

…continua a salire, vicino a quota 4.200

Esecuzioni pubbliche dopo che Trump lascia Hamas al controllo di Gaza

Trump chiede l’amnistia per Bibi

La buona idea di Trump: l’amnistia a Netanyahu esclude la guerra come mezzo per evitare il processo, ma la via della pace resta piena di ostacoli

Israele decide misure punitive poiché Hamas non riesce a liberare gli ostaggi rimasti uccisi. Il valico di Rafah non aprirà domani e gli aiuti umanitari saranno drasticamente ridotti

La macchina propagandistica di Hamas rimane intatta nonostante la guerra.

Nonostante l’eliminazione dei suoi leader, il movimento terroristico celebra l’accordo come una vittoria e mantiene la sua presa ideologica su una popolazione disperata.

La genialità del piano Trump per Gaza risiede nel suo fallimento inevitabile

Il fantasma di Gaza: come è sopravvisuta Hamas

Gli scontri a Gaza si intensificano mentre Donald Trump afferma: “La guerra è finita”.

Gli scontri tra Hamas e bande armate minacciano il suo piano di pace

Hamas, i miliziani sono usciti dai tunnel e controllano le strade. “Non rinunceremo alle armi

L’Idf uccide cinque palestinesi a Gaza

“Grazie Trump”, la maxi-scritta sulla spiaggia di Tel Aviv per l’arrivo del presidente Usa

Trump alla Knesset, deputato arabo chiede “riconosci la Palestina”. Lui chiede la grazia per Netanyahu

L’EDICOLA, Repubblica: “Il Trump show per la pace”. Il Messaggero: “Finalmente liberi”. La Verità: “Trump firma la fine della guerra. In Italia nasce il partito no-pace”

Cosa si dice in TV, Fidanza: “Trump ha chiuso 7 guerre in 8 mesi”. Senaldi: “Si conferma attore più importante nel nuovo ordine mondiale”. Feltri: “Questa è una pace finta: una tregua legata con lo scotch”

La direttrice dell’ufficio stampa Rai Incoronata Boccia: “Nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza” VIDEO

Milano conferma il gemellaggio con Tel Aviv, tafferugli tra manifestanti e Polizia fuori Palazzo Marino

Il Memoriale della Shoah contro Roccella: “Falso storico dipingere la visita in questi luoghi come frutto di un disegno politico”

Migranti tentano di attraversare il Canale della Manica, la polizia francese usa gli spray al peperoncino

Tutti i risultati delle elezioni in Toscana

Il presidente uscente Eugenio Giani (Partito Democratico) sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle, ha ottenuto il 53,9 per cento dei voti, superando il sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra Alessandro Tomasi (Fratelli d’Italia), fermo al 40,9 per cento. Antonella Bundu, candidata della sinistra, ha raccolto il 5,2 per cento.

Forza Italia ha preso il 6,2 per cento, la Lega il 4,4 per cento, la civica “È ora!” di Tomasi il 2,4 per cento e Noi Moderati l’1,2 per cento.

Elezioni Toscana, Giani presidente stacca di 14 punti il centrodestra di Tomasi. Lega e M5S evaporano al 5%

Aosta, il nuovo sindaco è Raffaele Rocco. Per un pugno di voti battuto ancora Girardini del centrodestra

Le voci dal palazzo, Schlein: “Ci davano per finiti e hanno preso una facciata”. Vannacci: “Chi non ha votato non si lamenti”. Bundu: “Al generale dedichiamo una pizza tricolore”

Ipse Dixit sulle Regionali, Meloni in Toscana: “Siamo nati per ribaltare i pronostici, lo faremo anche qui”. Schlein nelle Marche: “Con Ricci vinciamo per forza”. Tridico: “Io farò il presidente della Calabria”

Toscana tomba di Conte e Vannacci, Trump resuscita Netanyahu, sole a strisce per Sarkozy, sic transit

Sondaggio TgLa7: Fratelli d’Italia stabile al 30,8%, Pd e M5S in calo

Giorgia Meloni siamo noi, unica donna tra i leader (uomini): l’immagine del summit a Sharm che dice più di mille parole

Il Parisi sbagliato. Il ministro Schillaci nomina il Nobel Giorgio alla Commissione doping, ma pensava a Attilio

Le notizie del giorno, fanno esplodere la casa durante lo sgombero: morti 3 carabinieri

Fratelli fanno saltare in aria un casolare durante lo sgombero, morti 3 carabinieri. Il video dopo l’esplosione

Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà: i tre carabinieri morti nell’esplosione durante uno sgombero a Castel D’Azzano

Per trovare personale, gli ospedali USA formano gli adolescenti.

I sistemi sanitari stanno collaborando con le scuole superiori per creare percorsi di reclutamento

Amazon assumerà 250mila persone per la prossima stagione delle feste

L’avvertimento della Cina agli Usa: “Pronti a guerra commerciale”

Trump voleva un accordo commerciale. Xi ha invece aperto un nuovo fronte.

La stretta di Pechino sulle terre rare mette a nudo il legame tra rivalità economica e sicurezza nazionale

Il governatore dell’Illinois J.B. Pritzker ritiene che le richieste di Donald Trump di arrestarlo siano dovute al declino della forma mentale del presidente e implora la famiglia del presidente di smettere di lasciare che gli assistenti approfittino della sua “demenza”

Nobel Economia 2025, premiati il francese Philippe Aghion, il canadese Peter Howitt e l’israeliano Joel Mokyr

Poste Italiane premiata come “Dyslexia Friendly Company”

Che tempo farà nei prossimi giorni? Italia ancora spaccata in due, tra anticiclone e vortice mediterraneo

L’Irlanda ha appena 13 nuovi sacerdoti quest’anno. La Chiesa cattolica riuscirà a salvarsi?

In Madagascar la Generazione Z mette in fuga il presidente

Fu ingiustamente imprigionato per 43 anni. Pochi istanti dopo il suo rilascio, lo hanno preso per deportarlo

Brasile, sedile della ruota panoramica si apre in aria e l’uomo resta appeso alla struttura metallica per salvarsi

Ucciso a coltellate in prigione Ian Watkins, ex frontman dei Lostprophets. Era stato condannato per pedofilia

Diane Keaton e il video con il suo Reggie: “Non dimenticate mai di cantare al vostro cane”

Dallas, tubo di rifornimento si stacca provocando la fuoriuscita di carburante sulla pista di atterraggio

In Italia quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta

Il genio del giorno, la streamer che ha partorito in diretta su Twitch davanti a 30mila spettatori

Operaio muore sommerso dalla terra mentre lavora in una cava, il corpo estratto dopo 10 ore

Inchiesta Asl, il primario che timbrava il cartellino e poi andava a giocare a golf e i pazienti sedati per far dormire gli infermieri

Ferita a coltellate dall’ex, ricoverata in gravi condizioni. Un mese fa lo aveva denunciato

Una lumaca manda in tilt il semaforo e provoca un incidente

Esplosione durante lo sgombero di un casolare a Castel D’Azzano, morti 3 carabinieri. Fermati tre fratelli

A Roma un 23enne beccato con 200 chili di cocaina. Ecco un’altra fotografia del Paese reale che facciamo finta di non vedere

Fuga in auto con mezzo quintale di hashish (96 panetti), acciuffato dalla Polstrada di Cassino

Giovane operaio bengalese muore colpito da un pezzo del tornio. Lavorava alla Righi Lavorazioni Meccaniche

Medioevo veneto. È morta la neonata partorita in casa vicino Treviso. L’asfissia, l’elicottero…

La sorella di Paolo Taormina: “Gaetano Maranzano ha puntato la pistola anche su di me”

Travolto e ucciso da un’auto sulla Pontina: pirata della strada ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga in taxi

Italia-Israele (martedì ore 20.45), obiettivo blindare secondo posto e playoff. Massima allerta a Udine

Sinner a caccia del tesoro di Riad. Mercoledì il debutto al Six King Slam contro Tsitsipas, ore 18 esclusiva Netflix

Juve, Bremer di nuovo ko: lesione al menisco, out almeno due mesi

L’oroscopo del 15 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro