I sogni di Trump segni di demenza senile? Non ha fermato 9 guerre, debito Usa sempre peggio
Trump è sicuro: “Sono meglio di Washington e Lincoln”, per lo psicologo sono “segni clinici di demenza”.
Da Cronaca Oggi
Donald Trump sta mostrando un “aumento massiccio” di “segni clinici di demenza”, esacerbando il “narcisismo maligno” del presidente, ha avvertito uno psicologo
Trump non ha potuto fare a meno di dire di essere meglio di Washington e Lincoln in un discorso sconclusionato alla Casa Bianca.
“Non hanno fermato otto guerre. Noi abbiamo fermato otto guerre e la nona sta per arrivare, che ci crediate o no.”
Il debito nazionale degli Stati Uniti accelera a 38 trilioni di dollari, il 130% del PIL.
Il debito pubblico italiano ha superato i 3.000 miliardi di euro (quasi 3.082 miliardi a agosto 2025), pari a circa il 137% del PIL.
Il segretario Rubio avverte che l’annessione della Cisgiordania potrebbe mettere a repentaglio il piano di Trump per Gaza
Hamas deve disarmare e liberare gli ostaggi uccisi affinché l’accordo di Gaza proceda, dice il capo delle IDF Zamir a JD Vance
Barghouthi a guida della nuova Palestina? Ci sto pensando dice Trump
La crisi umanitaria di Gaza peggiora nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hamas
Israele lancia una serie di attacchi nel Libano orientale
La guerra sottomarina della Russia
La Russia ha acquisito tecnologia occidentale per proteggere la sua flotta di sottomarini nucleari
Un’indagine rivela che la Russia ha segretamente utilizzato società di comodo per acquistare tecnologia occidentale e installare una rete di sorveglianza nell’Artico, dove operano i suoi sottomarini
Le notizie del giorno, Medvedev: “Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra”. Kiev: “Il presidente USA ha dato il via libera all’invio di Patriot”
Le notizie del giorno, la Russia compie esercitazione delle forze nucleari strategiche. Morti 40 migranti in un naufragio al largo della Tunisia
Prove di nuova sinistra per le elezioni 2027: alla guida sarà Silvia Salis? La sostengono i sindaci moderati
Scontro Meloni-Schlein, la premier: “Getta fango sull’Italia”. La replica: “Succube di Trump”
Conte consegna alla premier Meloni il libro delle tasse: “Non rida, le famiglie soffrono”
Cosa si dice in TV, Montanari: “Questa destra è illiberale” Fornero: “Non so come facciano gli elettori a credere ancora a Salvini”. Molinari (Lega): “Si tratta di una manovra responsabile e prudente”
Tajani sfida il governo: “Sugli affitti brevi contrari a qualsiasi tassa”
Manovra, cosa è cambiato rispetto alla bozza: Irpef al 33%, cambia la norma sugli affitti brevi
Le voci dal palazzo, Tajani: “Contrari alle tasse sugli affitti brevi”. Salvini: “Per piano casa servono soldi, altrimenti lo faccio con i Lego”. Bonelli: “Meloni scenda sulla terra”
Cosa si dice in TV, Cazzullo: “Nonostante la manovra, se si votasse domani Meloni vincerebbe a mani basse”. Landini: “Nella manovra c’è una vera truffa”. Braga: “Questo è il governo dell’austerità”
L’EDICOLA, Repubblica: “Trump sfida Putin”. Il Corriere: “Parte la Manovra. Così cambia la tassa sugli affitti brevi”. La Verità: “Chi sabota l’incontro Trump-Putin”
Patuanelli deride Salvini: “In manovra non c’è abolizione Fornero. Ora siamo autorizzati a spernacchiare…”
Re Carlo e Camilla pregano insieme al Papa nella Cappella Sistina. Una prima volta nei 500 anni dello scisma
Carlo dal Papa, storica preghiera insieme: da 500 anni un re e un pontefice non pregavano insieme
Eni, pubblicato il World Energy Review: nel 2024 aumentano le emissioni e la domanda gas
Che tempo farà nei prossimi giorni? Piogge al Nord e nelle regioni centrali: miglioramento venerdì
Migranti, 40 morti in un naufragio al largo della Tunisia: tra le vittime ci sono anche dei neonati
Dublino, proteste anti-immigrazione vicino a un hotel che ospita richiedenti asilo: il video degli scontri
Nascite in Italia al minimo storico, se continuiamo così presto degli italiani non resterà che un lontano ricordo
Muore soffocata da un boccone di carne mentre è in vacanza con il marito
Gatto decapitato e con la coda mozzata, era scomparso dieci giorni fa
Messaggia e telefona alla ex per convincerla a tornare insieme, condannato per molestie
Accoltella al petto la vicina perché infastidito dalle gocce d’acqua che cadevano dal balcone
Faceva spogliare in chat i minorenni che allenava a basket, nascosto dietro il profilo falso di ragazza. Arrestato
Omicidio Sacchi, condanne definitive. La famiglia: “Luca riposerà in pace”
Luca Sacchi fu ucciso durante una compravendita di droga fallita perché degenerata in rapina, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 a Roma
Spara e appicca un incendio davanti al parlamento di Belgrado: arrestato. Vucic: “Atto terroristico”
Rumena truffa un malato terminale di cancro, con la scusa di essere incinta si fa dare 62mila euro
Donna uccisa a coltellate a Milano. L’ex compagno confessa: “Sono un fallito, un assassino”
“La casa è la mia”: uccide l’ex moglie, arrestato dopo aver riacceso il cellulare
Massimo Lovati concorrente al Grande Fratello Vip? L’ex avvocato di Andrea Sempio si prepara al reality show
Il genio del giorno, l’uomo che evade dai domiciliari chiedendo di farsi arrestare perché “si sente solo”
Il video dell’uomo arrestato in aeroporto: nell’auto aveva un fucile d’assalto. L’allarme dato da un familiare
Varriale si difende dalle accuse di stalking: “Schiaffo? Mai dato. Non dicevo morirai, ma ‘sono in Rai’”
Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: padre, madre e figlia deceduti forse per esalazioni di monossido
Fanno salire di nascosto un criceto sull’aereo: l’animale scappa e il volo ritarda di due ore
Il video della rapina alle Poste di Mascalucia, arrestato. Aveva puntato un taglierino alla gola del direttore
Le zanzare sono arrivate anche in Islanda
Operaio si taglia il collo mentre usa un flessibile, è gravissimo
Bassetti e le minacce dei No Vax: “Come Ranucci, ma a me le bombe non vogliono farle scoppiare a vuoto”
Disabile travolto in strada da un’auto pirata. La polizia lo multa di 42 euro: “Doveva camminare sul marciapiede”
Allenatore NBA arrestato per indagine su gioco d’azzardo illegale
L’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine federale su scommesse illegali e partite truccate nella NBA
NBA nel caos, l’FBI scopre uno scandalo di manipolazione delle partite e arresta un allenatore per un giro di poker illegale guidato dalla mafia
Sport nella bufera. Emessi Daspo per nove ultrà di Rieti. Juve Stabia, vittima della Camorra, passa al Tribunale di Napoli
L’attacco del Codacons a Sinner dopo il no alla Coppa Davis: “Toglietegli tutte le onoreficenze”
Bruno Vespa contro Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Vive a Montecarlo, parla tedesco…”
Bruno Vespa: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco”
Mercoledì sportivo dolceamaro. Bene Sinner a Vienna, battuto Altmaier. Juve e Atalanta, tanti rimpianti
Incubo azzurro: crack Marta Bassino, addio Olimpiade per la sciatrice azzurra caduta in Val Senales. Nazionale aggrappata a Sofia Goggia
L’oroscopo del 24 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro