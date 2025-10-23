Trump è sicuro: “Sono meglio di Washington e Lincoln”, per lo psicologo sono “segni clinici di demenza”.

Da Cronaca Oggi

Donald Trump sta mostrando un “aumento massiccio” di “segni clinici di demenza”, esacerbando il “narcisismo maligno” del presidente, ha avvertito uno psicologo

Trump non ha potuto fare a meno di dire di essere meglio di Washington e Lincoln in un discorso sconclusionato alla Casa Bianca.

“Non hanno fermato otto guerre. Noi abbiamo fermato otto guerre e la nona sta per arrivare, che ci crediate o no.”

Il debito nazionale degli Stati Uniti accelera a 38 trilioni di dollari, il 130% del PIL.

Il debito pubblico italiano ha superato i 3.000 miliardi di euro (quasi 3.082 miliardi a agosto 2025), pari a circa il 137% del PIL.

Il segretario Rubio avverte che l’annessione della Cisgiordania potrebbe mettere a repentaglio il piano di Trump per Gaza

Hamas deve disarmare e liberare gli ostaggi uccisi affinché l’accordo di Gaza proceda, dice il capo delle IDF Zamir a JD Vance

Barghouthi a guida della nuova Palestina? Ci sto pensando dice Trump

La crisi umanitaria di Gaza peggiora nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hamas

Israele lancia una serie di attacchi nel Libano orientale

La guerra sottomarina della Russia

La Russia ha acquisito tecnologia occidentale per proteggere la sua flotta di sottomarini nucleari

Un’indagine rivela che la Russia ha segretamente utilizzato società di comodo per acquistare tecnologia occidentale e installare una rete di sorveglianza nell’Artico, dove operano i suoi sottomarini

Le notizie del giorno, Medvedev: “Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra”. Kiev: “Il presidente USA ha dato il via libera all’invio di Patriot”

Le notizie del giorno, la Russia compie esercitazione delle forze nucleari strategiche. Morti 40 migranti in un naufragio al largo della Tunisia

Prove di nuova sinistra per le elezioni 2027: alla guida sarà Silvia Salis? La sostengono i sindaci moderati

Scontro Meloni-Schlein, la premier: “Getta fango sull’Italia”. La replica: “Succube di Trump”

Conte consegna alla premier Meloni il libro delle tasse: “Non rida, le famiglie soffrono”

Cosa si dice in TV, Montanari: “Questa destra è illiberale” Fornero: “Non so come facciano gli elettori a credere ancora a Salvini”. Molinari (Lega): “Si tratta di una manovra responsabile e prudente”

Tajani sfida il governo: “Sugli affitti brevi contrari a qualsiasi tassa”

Manovra, cosa è cambiato rispetto alla bozza: Irpef al 33%, cambia la norma sugli affitti brevi

Le voci dal palazzo, Tajani: “Contrari alle tasse sugli affitti brevi”. Salvini: “Per piano casa servono soldi, altrimenti lo faccio con i Lego”. Bonelli: “Meloni scenda sulla terra”

Cosa si dice in TV, Cazzullo: “Nonostante la manovra, se si votasse domani Meloni vincerebbe a mani basse”. Landini: “Nella manovra c’è una vera truffa”. Braga: “Questo è il governo dell’austerità”

L’EDICOLA, Repubblica: “Trump sfida Putin”. Il Corriere: “Parte la Manovra. Così cambia la tassa sugli affitti brevi”. La Verità: “Chi sabota l’incontro Trump-Putin”

Patuanelli deride Salvini: “In manovra non c’è abolizione Fornero. Ora siamo autorizzati a spernacchiare…”

Re Carlo e Camilla pregano insieme al Papa nella Cappella Sistina. Una prima volta nei 500 anni dello scisma

Carlo dal Papa, storica preghiera insieme: da 500 anni un re e un pontefice non pregavano insieme

Eni, pubblicato il World Energy Review: nel 2024 aumentano le emissioni e la domanda gas

Che tempo farà nei prossimi giorni? Piogge al Nord e nelle regioni centrali: miglioramento venerdì

Migranti, 40 morti in un naufragio al largo della Tunisia: tra le vittime ci sono anche dei neonati

Dublino, proteste anti-immigrazione vicino a un hotel che ospita richiedenti asilo: il video degli scontri

Nascite in Italia al minimo storico, se continuiamo così presto degli italiani non resterà che un lontano ricordo

Muore soffocata da un boccone di carne mentre è in vacanza con il marito

Gatto decapitato e con la coda mozzata, era scomparso dieci giorni fa

Messaggia e telefona alla ex per convincerla a tornare insieme, condannato per molestie

Accoltella al petto la vicina perché infastidito dalle gocce d’acqua che cadevano dal balcone

Faceva spogliare in chat i minorenni che allenava a basket, nascosto dietro il profilo falso di ragazza. Arrestato

Omicidio Sacchi, condanne definitive. La famiglia: “Luca riposerà in pace”

Luca Sacchi fu ucciso durante una compravendita di droga fallita perché degenerata in rapina, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 a Roma

Spara e appicca un incendio davanti al parlamento di Belgrado: arrestato. Vucic: “Atto terroristico”

Rumena truffa un malato terminale di cancro, con la scusa di essere incinta si fa dare 62mila euro

Donna uccisa a coltellate a Milano. L’ex compagno confessa: “Sono un fallito, un assassino”

“La casa è la mia”: uccide l’ex moglie, arrestato dopo aver riacceso il cellulare

Massimo Lovati concorrente al Grande Fratello Vip? L’ex avvocato di Andrea Sempio si prepara al reality show

Il genio del giorno, l’uomo che evade dai domiciliari chiedendo di farsi arrestare perché “si sente solo”

Il video dell’uomo arrestato in aeroporto: nell’auto aveva un fucile d’assalto. L’allarme dato da un familiare

Varriale si difende dalle accuse di stalking: “Schiaffo? Mai dato. Non dicevo morirai, ma ‘sono in Rai’”

Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: padre, madre e figlia deceduti forse per esalazioni di monossido

Fanno salire di nascosto un criceto sull’aereo: l’animale scappa e il volo ritarda di due ore

Il video della rapina alle Poste di Mascalucia, arrestato. Aveva puntato un taglierino alla gola del direttore

Le zanzare sono arrivate anche in Islanda

Operaio si taglia il collo mentre usa un flessibile, è gravissimo

Bassetti e le minacce dei No Vax: “Come Ranucci, ma a me le bombe non vogliono farle scoppiare a vuoto”

Disabile travolto in strada da un’auto pirata. La polizia lo multa di 42 euro: “Doveva camminare sul marciapiede”

Allenatore NBA arrestato per indagine su gioco d’azzardo illegale

L’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine federale su scommesse illegali e partite truccate nella NBA

NBA nel caos, l’FBI scopre uno scandalo di manipolazione delle partite e arresta un allenatore per un giro di poker illegale guidato dalla mafia

Sport nella bufera. Emessi Daspo per nove ultrà di Rieti. Juve Stabia, vittima della Camorra, passa al Tribunale di Napoli

L’attacco del Codacons a Sinner dopo il no alla Coppa Davis: “Toglietegli tutte le onoreficenze”

Bruno Vespa contro Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Vive a Montecarlo, parla tedesco…”

Bruno Vespa: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco”

Mercoledì sportivo dolceamaro. Bene Sinner a Vienna, battuto Altmaier. Juve e Atalanta, tanti rimpianti

Incubo azzurro: crack Marta Bassino, addio Olimpiade per la sciatrice azzurra caduta in Val Senales. Nazionale aggrappata a Sofia Goggia

L’oroscopo del 24 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro