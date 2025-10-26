Verso la fine del mondo, senza figli, circondati da Robot, Cina e Amazon guidano e tagliano i posti di lavoro
La minaccia dei robot, sta per saltare tutto, Amazon taglia mezzo milione di posti, i cinesi ancora più avanti: cosa ce ne faremo degli immigrati? Chi pagherà le vostre pensioni? Un futuro solitario circondati da umanoidi.
Robot nel futuro: operai, giocheranno a calcio, faranno la guerra, assisteranno gli anziani
Amazon progetta di tagliare 500 mila posti di lavoro
New York Times: “Amazon, arrivano i robot”. Addio a più di mezzo milione di posti di lavoro
Robot umanoidi nel nostro futuro, per la Cina sono una “innovazione dirompente” crescita economica e meno fatica
L’oro è la materia prima con 5.000 dollari in vista, afferma Goldman Sachs
Oro, mini crollo dopo i record: cosa può succedere e come investire
Carla Bruni al fianco di Sarkozy, quando un’ex première dame si prende (pure) il marcio del successo. E lo affronta con stile
Sarkozy in prigione ma con la scorta
Virginia Giuffre memoir goes on sale, heaping fresh scrutiny on Prince Andrew
Trump avrebbe chiesto al Dipartimento di Giustizia di pagargli 230 milioni di dollari per i casi passati
Alti funzionari del Dipartimento che erano avvocati difensori del presidente e di coloro che lo circondavano ora ricoprono incarichi che normalmente devono approvare tali pagamenti, evidenziando potenziali conflitti etici.
I gioielli rubati al Louvre valgono oltre 88 milioni di euro ma è improbabile che gli otto pezzi raggiungano tale valore se vengono divisi o fusi
Gli “inestimabili” gioielli del Louvre valgono 88 milioni. Più il piccolo museo Diderot allegerito delle monete d’oro
Parolin in campo, il Vaticano denuncia: “Dai coloni israeliani attacchi ai cristiani”
Cisgiordania, coloni israeliani spuntano dalla collina e picchiano contadini palestinesi: il video del reporter americano
Meloni: “Non invieremo soldati a Kiev. Senza Hamas pronti a riconoscere la Palestina”
M5Stelle e Lega contemplano il crollo dei voti, Conte e Salvini resistono, Appendino e Zaia in agguato
Sondaggi politici: Fratelli d’Italia sfonda il muro del 31%, il M5s non tiene il passo del Pd
Sangiuliano: “Ho preso il permesso in Rai, sarò capolista di FdI in Campania”. Usigrai: va sospeso
Le voci dal palazzo, Meloni: “L’Italia è tornata in Serie A”. Salvini: “La norma sugli affitti brevi non ci sarà”. Boccia: “Senza Pnrr saremmo in recessione”
Cosa cambia con la manovra per gli affitti brevi? La nuova cedolare secca (al 26%) pesa 1.300 euro a famiglia
Correzione sugli affitti brevi, ma resta l’aumento per la prima casa su Airbnb | Forza Italia protesta: “Così non basta”
Le notizie del giorno, Ue e Kiev lavorano a piano di pace in 12 punti. Zelensky: “Più aumenta la gittata delle nostre armi, più Mosca è pronta alla pace”
Le notizie del giorno, la Russia compie esercitazione delle forze nucleari strategiche. Droni russi su asilo a Kharkiv, bimbi feriti
Zelensky: “La proposta Usa è un buon compromesso”
Cosa si dice in TV, Montanari: “Questa destra è illiberale” Fornero: “Non so come facciano gli elettori a credere ancora a Salvini”. Molinari (Lega): “Si tratta di una manovra responsabile e prudente”
L’EDICOLA, Il Corriere: “Gli Usa: pace più lontana. Salta il vertice con Putin”. Repubblica: “Banche, intesa più vicina. Dietrofront su affitti brevi”. Il Fatto: “Per perquisire l’indagato si dovrà prima avvertirlo”
Fastweb down oggi 22 ottobre, segnalati disservizi in tutta Italia: perché non funziona la rete internet
Vendita La Stampa e Repubblica, John Elkann chiude le porte ai giornalisti: “Non voglio incontrarvi”
Che tempo farà nei prossimi giorni? Pioggia e maltempo fino a venerdì
Il carcere di Bolzano sbarca su Instagram. Si parlerà della vita dei detenuti e dei progetti di reinserimento
Cagnolina chihuahua presa a sassate, padroni costretti a sopprimerla
Accoltellata al volto e alla gola donna di 62 anni a Milano, è gravissima. Si cerca l’ex marito
“Ti do fuoco e ti apro il cranio”. Picchia e minaccia la fidanzata ex modella, arrestato
Ossessionato da una ragazza, la rintraccia tramite il curriculum su Facebook prima di violentarla. Arrestato
Condannato a tre anni per violenza sessuale l’uomo assolto in primo grado perché la 17enne “aveva già avuto rapporti”
Macerata, assolto per gli abusi su una 17enne: “Lei aveva già avuto rapporti”
Il video del leone che scappa da un camion che lo stava portando in una fattoria
Il genio del giorno, l’uomo che ha finto la sua morte per vedere chi sarebbe andato al suo funerale
Tragedia alle Acciaierie Venete, operaio travolto da mezzo pesante muore sul piazzale dello stabilimento di Borgo Valsugana
Le polemiche per il post condiviso da Souzan Fatayer: “Le parole su Hitler? Non sono mie”
Garlasco, vacilla l’alibi di Andrea Sempio: secondo un testimone lo scontrino del parcheggio non l’avrebbe ritirato lui
Bologna, prova a rapire una neonata dal passeggino in stazione: giovane gambiano individuato e fermato
Bolivia, il video della tempesta di ghiaccio che ha travolto la città di Tarija
La patente si potrà prendere a 17 anni. La revisione della norma approvata dall’Ue
Nei maligni, il sintomo iniziale è quello decisivo: saperlo riconoscere può fare la differenza
Tumore al polmone, il sintomo silenzioso che troppi ignorano conoscerlo può salvarti la vita
Morto di tumore a 14 anni, i genitori (ora a processo) lo curavano con l’argilla: “State alla larga dal metodo Hamer”
Il video dell’aereo colpito a 11mila metri di quota da un oggetto non identificato
Monica Guerritore fa il primo film su Anna Magnani: omaggio da attrice ad attrice
Daniel Naroditsky, il gran maestro degli scacchi è morto a 29 anni. Giallo sulle cause
Nella manovra la norma contro i turisti sconsiderati, ecco quando si pagherà il soccorso alpino
Morta dopo una liposuzione a Istanbul, aveva 56 anni. Il consolato italiano chiede chiarimenti
Nuovo minimo storico di nascite nel 2024, solo le Regioni alpine resistono all’inverno demografico
Incidente blocca la tangenziale a Napoli, in 300 esclusi da concorso
I resti di un’anziana trovati in casa, era morta da almeno due anni
Condannati a 24 anni gli assassini del giovane Mattia Ahmet Minguzzi
Tiene prigioniera in casa e violenta una donna per un mese, la trappola con un annuncio da badante
Sport in copertina con novità e sconquassi: tormentone Sinner, crollo Napoli, turbo Inter, un italiano torna in Ferrari, Viviani all’addio
Partito col botto il campionato di volley maschile. In campo i 12 azzurri iridati spalmati in 6 squadre
L’oroscopo del 23 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro