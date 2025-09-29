Regionali Marche, vince il campo largo di Meloni, Flotilla, Venezi e altro: il giornale di domani
Regionali Marche, nello scontro fra campi larghi quello di Giorgia Meloni batte Elly Schlein, e poi Flotilla a Gaza, Venezi a Venezia, la diga a Genova e tanto altro: il giornale di domani.
Diretta Regionali Marche, vince la destra: Acquaroli rieletto, FdI primo partito. Ricci: “Lotta impari, strumentalizzata inchiesta” |
Elezioni regionali Marche, per le proiezioni Acquaroli verso la vittoria. Affluenza al 50%
In Valle d’Aosta forte affermazione dell’Union Valdotaine e una crescita del centrodestra
ELEZIONI MARCHE – RISULTATI – RIEPILOGO REGIONALE
Sgarbi al seggio nelle Marche, il primo scatto dopo la depressione e il ricovero
Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile al 29,7%, Pd in calo, M5S in ripresa. Lega supera Forza Italia
Germania in crisi, ecco perché l’Italia arranca: ma c’è un filo di speranza, da dove viene
Hitler era pazzo, voleva punire i tedeschi, Rommel capì, seppe delle stragi e aderì al complotto
Il fascismo sta tornando? O è già tornato sotto forma di Trump, Orbán e Putin? si chiedono in Germania
Comizio con 39 morti e 90 feriti nella calca in India, parlava un famoso attore ora politico
Botta e risposta tra Augias e Floris: “Calma, Mussolini ha fatto tante cose buone”, “Quali? …”
Augias: “Mussolini ebbe intuizioni geniali””
Diga di Genova, arriva il maxi finanziamento europeo da 300 milioni
Salis (la Silvia) tra due anni alle primarie del Pd? Renzi ammette: la vedrebbe bene a Palazzo Chigi
Influenza, in Liguria vaccini dal 20 ottobre: “Saranno gratuiti per tutte le età”
Campagna vaccinale anticipata per la Regione, Bassetti: “Virus impegnativo, rischiamo 20 milioni di casi in Italia”
Nove anni all’Ansa: dominava Sergio Lepri, le profezie di Fusaroli fra grandi fatti di cronaca
Genitori inutili: il caso del figlio di Beppe Grillo condanna tutta una generazione
Ci sono due Flotilla, una nel mare verso Gaza, una (virtuale) nel Tevere verso Schlein e il Pd
Flotilla cerca lo scontro a Gaza, Putin diffonde la paura, oggi 29 settembre i risultati delle Marche
Elezioni Moldavia, il partito di Maia Sandu oltre il 50% dice sì all’Europa e batte anche Putin
Veterano dell’Iraq si schianta con l’auto contro una chiesa mormone nel Michigan e poi spara: morti e feriti
Michigan, sparatoria in una chiesa poi data alle fiamme: almeno due morti, anche bambini feriti. L’aggressore ucciso
Trump: “Ennesimo attacco contro cristiani d’America”
Ma il pazzo è un veterano della guerra in Iraq di 40 anni che ha prestato servizio nei Marines
Bruce Springsteen attacca Trump: “Se il Congresso avesse coraggio, lo butterebbe nel bidone della spazzatura della storia”
Teatro La Fenice, l’orchestra rigetta Beatrice Venezi e sfiducia il Sovrintendente che l’ha nominata Direttore
Beatrice Venezi alla Fenice, perché è diventato (anche) un caso politico
Il giudizio di Cristiano Chiarot, Sovrintendente alla Fenice dal 2010 al 2018 e poi al Maggio Musicale Fiorentino:
Venezi, il comico di una brutta nomina
La replica da destra: Il suo predecessore era più giovane e inesperto, ma era nel circoletto rosso
“Il 3 novembre scoppierà la Terza Guerra Mondiale”, le parole di un ex generale Nato scatenano il complottismo
L’accordo per Gaza è “molto vicino”, afferma la Casa Bianca
La Flottila da mercoledì entrerà nella zona a rischio, che succederà? Israele: “Non sarà usata forza letale”
Ore di suspence per la Flotilla, i riflessi sulle Regionali gelano i bollenti spiriti di Schlein
La Turchia aiuta a salvare 12 attivisti dopo il guasto della barca
Il video del comandante della nave Zefiro della Flotilla: “Il prossimo attacco sarà micidiale”
Flotilla in rotta verso Gaza, c’è tempo fino a giovedì per mediare. Crosetto: “Rischi elevatissimi”
Pro Pal, l’attivista Dawoud: “Il 7 ottobre i palestinesi hanno detto al mondo ci siamo”
Tommaso Cerno: “Quel filo rosso tra Hamas e la Flotilla”
Hamas, Gasparri, solidarietà a Cerno contro i Pro Pal, le loro accuse non sono accettabili
L’EDICOLA, Il Corriere: “Flotilla, l’allarme dell’Italia”. La Stampa: “Flotilla, lo spiraglio di Israele”. Il Fatto: “Zelensky soffia sulle fake news per trascinare l’Italia in guerra”
Le notizie del giorno, in Moldavia vincono i filo Ue. Sparatoria in Michigan, le vittime salgono a 4. Gaza, almeno nove morti all’alba. Kellogg: “Trump ha autorizzato Kiev a attacchi lungo raggio”
Parla Netanyahu, si svuota l’Assemblea delle Nazioni Unite: “Vogliamo finire il lavoro a Gaza”. VIDEO
Netanyahu all’Onu: “A Gaza non c’è fame”. Dalle mappe al quiz e il codice QR sulla giacca
“Netanyahu criminale pazzo”: la scritta all’ingresso del cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti
Bandecchi nega la strage di bambini palestinesi a Gaza: “Non sono mai morti. Solo voi credete ad Hamas”
Il video della contestazione e della rissa sfiorata a Terni tra il sindaco Bandecchi e dei manifestanti
Salvini: “Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti per gli immigrati”
La Riforma della Giustizia: ecco perché l’attuale Magistratura è una manna del Signore
Putin chiama alle armi altri 135.000 soldati. Gli Usa autorizzano attacchi in profondità e valutano i super-missili | Cosa sono i missili Tomahawk
Putin come Berlusconi alla fine? D’Alema gli fa l’ultimo prezzo ma dal video con Xi non si direbbe
Notte di paura e morte in Ucraina, droni e missili su Kiev, e Zelensky promette: prossima l’Italia
Guerra ibrida, nel mirino i cavi sottomarini. Assicurano connessione e energia, la nostra spina dorsale
Spie cinesi infiltrate ai vertici del partito di estrema destra in Germania a processo a Dresda
Testosterone, a che serve? Al desiderio? Una ricerca apre al dubbio, ma solo se sei giovane
Non dovresti mai baciare un neonato, è pericoloso, perché? Tante infezioni in agguato, eccole
Gli insetti provano dolore? Una nuova ricerca conferma: anche le formiche sono creature di Dio
L’allarme da uno studio su Science: la Terra rischia una nuova era glaciale
Lisbona, stranezze nell’appalto per la manutenzione delle funivie, la tragedia senza ripercussioni sul turismo
Poste Italiane, tagliato il traguardo dei 100.000 passaporti
Gruppo Danieli: fatturato a quota 4,2 miliardi, l’utile netto è di 220 milioni
Un consorzio guidato dall’Arabia Saudita acquisterà il gigante dei videogiochi Electronic Arts per 55 miliardi di dollari
Che tempo farà nei prossimi giorni? Breve tregua dal maltempo, poi temporali, venti e l’arrivo dell’aria gelida dalla Russia
Gesù disse: Può un cieco guidare un altro cieco? Perché guardi la pagliuzza nell’occhio del fratello?
Parla don Maurizio Patriciello: “Ho avuto paura innanzitutto per i bambini. Ce n’erano tanti che seguivano la messa e non sopporto che debbano trovarsi in situazioni di tensione”
L’auto si ribalta, ragazza incinta rimane uccisa schiacciata dal veicolo
Il meglio del peggio, dal papà multato per aver accompagnato la figlia a scuola all’amore di Trump per i suoi avversari: “Li odio. Non li sopporto”. Ecco le 10 notizie più folli della settimana
Auto a idrogeno, Extreme H debutta in Arabia Saudita: i produttori di petrolio sono già nel futuro
Sì gira a Milano “Il diavolo veste Prada 2″, Meryl Streep e Tucci seduti davanti a Anna Wintour
Muore a 24 anni cadendo da cavallo durante il lavoro in un allevamento nel Biellese
Cucciolo di orso ucciso e scuoiato in Trentino, la pelle lasciata davanti alle altalene dei bambini
Pioggia di multe false a Firenze, ingannano lasciando il Qr code
Arriva la multa ma l’auto del cittadino era trainata da un carro attrezzi
“Venditti gip archivia x 20.30 Euro”: l’appunto a casa dei Sempio che incrimina Venditti, giudice a Garlasco
Imprenditore italiano ucciso a colpi d’arma da fuoco a Tirana
Quanti contanti bisogna avere in casa in caso di crisi, il consiglio della Bce per sopravvivere 72 ore
Il video dell’uomo che si salva per un attimo nello schianto tra due autobus
Il video dell’elefante che carica e ribalta le canoe dei turisti in Botswana, una donna finisce sott’acqua
In una scuola elementare di Mestre solo 2 studenti su 61 sono italiani da più di una generazione. Vannacci: “Noi come stranieri in patria”
Si fingeva parente per derubare malati terminali in ospedale
Beve dalla borraccia a scuola e finisce in ospedale, c’era della candeggina. Un amico confessa: “Solo uno scherzo”
Schiacciato da un Suv in parcheggio: muore 48enne, alla guida un anziano di 84 anni
Italiani in rivolta, proposta una tassa sui cani per residenti e turisti: quanto spenderanno i proprietari
Scoperta in un bunker a Frosinone la più grande fabbrica clandestina di sigarette
Rimane incastrato con la testa nel semaforo per un’ora dopo un incidente con lo scooter
Scatta foto sotto la gonna di una ragazza in metro, lei lo insegue e viene picchiata
Diede 100 coltellate a padre madre e fratello a Paderno Dugnano:
Panni stesi sui balconi, barbeque in giardino, feste private… A Sestri Levante è tutto vietato
Lasciata dal fidanzato prova a lanciarsi dalla finestra, la madre l’afferra per i piedi salvandola
Il genio del giorno, il ragazzo ubriaco che si è addormentato in macchina in mezzo alla strada
Sinner in semifinale a Pechino, battuto Marozsan in 2 set. Martedì affronterà De Minaur
Il nuovo Sinner ha piegato anche il francese Atmane in tre set. Jannik ai quarti di Pechino
Gli Oscar della domenica sportiva: maschi del Volley sul tetto del Mondo, Pogacar alla Coppi, favola Marquez
Volley maschile, Italia campione del mondo, batte in finale a Manila la Bulgaria 3-1
Lorenzo il Magnifico: oro mondiale di ciclismo Under23 in Ruanda. Il genovese è un predestinato del pedale
Fenomeno Pogacar al mondiale di ciclismo, ha vinto di nuovo, dopo una fuga solitaria di 66 km
L’evoluzione del marketing sportivo tra emozione e tecnologia con
L’oroscopo del 30 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro