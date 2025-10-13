A Gaza, dopo la tregua Hamas si scatena, ma in Africa è anche peggio, catena di crisi umanitarie, cristiani perseguitati: tutti zitti, non c’è da stupirsi se c’è chi fa pipì in San Pietro.

Sudan, droni killer su campo profughi nel Darfur, 60 morti

Non una catastrofe umanitaria ma una catena in Africa, peggio di Gaza, nella indifferenza generale

Contro Netanyahu sì, contro Putin e Hamas no: visione manichea”, Paolo Flores sfata un mito della sinistra

Gaza, è tregua ma c’è chi non la vuol vedere, Roma senza pace ma gli elettori diranno la verità

In Italia intanto…

Elezioni Toscana, instant poll dicono che il centrosinistra Eugenio Giani vince senza storia. Tomasi staccatissimo

Exit poll in Toscana: Giani in testa (Rai 52-56%, Sky 58-60%), il centrodestra con Tomasi al 39-43%

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora (al 30,5%). La fiducia nella Meloni sale di mezzo punto

“Luca, seeing red”, Montezemolo e 40 anni di Ferrari: non capita a tutti di essere immortalati in un film da vivi

Repubblica diventa saudita? Stampa pugliese? Le ultime voci sulla fine del sogno di Caracciolo

Oltraggio a San Pietro, uomo urina nella basilica davanti a turisti e fedeli

John Lennon e la leggenda dei Beatles 60 anni dopo: un’intervista, un libro, una morte precoce

Diane Keaton ha messo in vendita la sua “casa dei sogni” perché la sua salute è “declinata improvvisamente” negli ultimi mesi

https://people.com/diane-keaton-listed-dream-home-for-sale-declining-health-in-recent-months-exclusive-11828659

Venezia affonda sotto il peso dei segreti, nell’ultimo romanzo di Paolo Forcellini: “Acqua alla gola”: il commissario Manente fra la Laguna e Roma

Paolo Gentiloni: “Serve un chiarimento con M5S, non sul campo largo ma sulla difesa di Kiev”

New York, Londra, Torino: dal medioevo di Genova un blitz nel futuro, a 30 anni la vita è sogno

Gesù disse: “Gli uomini di Ninive si sono convertiti alla predicazione di Giona”, chi era Giona? e Ninive?

Gaza, gioia, speranza ma anche ritegno: sbagliato mutare la marcia religiosa di Assisi in manifestazione pro Pal

Gaza, anatomia di un accordo impossibile. La svolta: gli emissari di Trump incontrano i dirigenti di Hamas

L’accordo di Gaza non è troppo grande per non fallire

Come il predominio militare di Israele potrebbe minare la ricerca americana di pace nella regione

Il tenue cessate il fuoco tra Israele e Hamas

I gemelli Ziv e Gali si riabbracciano dopo la liberazione, erano stati catturati da Hamas

Trump atterra in Israele per promuovere un cessate il fuoco che, a suo avviso, potrebbe favorire una pace duratura in Medio Oriente

Il Primo Ministro israeliano Netanyahu non parteciperà alla conferenza in Egitto

Il Presidente palestinese Mahmoud Abbas è atteso al vertice internazionale

Trump: “Gaza Riviera? Non so, per ora è devastata. Bisogna sbarazzarsi di quello che c’è lì”

Le notizie del giorno, Hamas libera tutti gli ostaggi. Trump: “Forse la cosa più importante che ho fatto”

Parroco di Gaza: “Qui è come se fosse passato uno tsunami. La priorità è la scuola”

Gaza fra gli scogli di Hamas e Netanyahu sarà mai pace dopo la tregua? Ecco i punti chiave

A Gaza il cammino della speranza fra le macerie ma finalmente dopo due anni le armi tacciono

Meloni al comizio: “Sinistra più fondamentalista di Hamas, campo largo un grande centro sociale”

Regolamento di conti, Hamas lancia campagna di arresti contro “traditori e collaboratori”

Agguati e vendette. Inizia la resa dei conti tra Hamas e clan armati

Giuliano Amato: “Francesca Albanese dice le cose più infami e continua a circolare”

Da Ariano Irpino alla Palestina

Roccella: “Le gite ad Auschwitz sono servite per dire che l’antisemitismo è solo fascista”

Salvini dal palco di Firenze: “Altro che alla Albanese. Firenze dia la cittadinanza onoraria alla Fallaci”. Ma la Fallaci era di Firenze

L’EDICOLA, Il Corriere: “Israele, è il giorno degli ostaggi”. Il Messaggero: “Gaza, gli ostaggi verso casa”. Libero: “Gli azzurri di Gattuso nel mirino dei pro-Pal”

Il meglio del peggio, dal quasi Nobel per la pace a Donald Trump alla tipa che ingoiava rane vive per curare il mal di schiena. Ecco le 10 notizie più folli della settimana

Autunno all’italiana: la sinistra ritrova le piazze ma le piazze non ritrovano la sinistra

Il peso della piazza nella politica di oggi: perché solo Netanyahu e non Putin bersaglio dei cortei?

Sono i cortei pro-Pal che hanno cambiato l’opinione pubblica

La via crucis di Macron e il travaglio della Francia: perché il modello De Gaulle non funziona più

Medvedev afferma che la fornitura di Tomahawk statunitensi all’Ucraina potrebbe finire male per tutti, soprattutto per Trump

Che tempo farà nei prossimi giorni? Italia divisa in due tra l’alta pressione e il maltempo al Sud

A letto con una parente della sposa il giorno delle nozze, nel letto destinato al primo amplesso coniugale

Api rapinatrici, in autunno scatenate in cerca di miele: ecco perché succede e i rischi

Il video dell’”arresto” di un’iguana, accusata di disordine pubblico

Crisi respiratoria dopo il parto in casa, neonata muore in ospedale a Treviso

Elicottero precipita vicino a una spiaggia in California: il video dello schianto

Sequestrati 200 chili di cocaina a Roma, la droga scoperta nell’abitazione di un 23enne

Spara al cane del vicino durante una lite e l’animale resta zoppo, condannato

Scoppia un incendio nella fabbrica orafa e il gatto del proprietario muore intossicato

Il genio del giorno, l’uomo che si è finto cieco per oltre 50 anni: filmato mentre faceva giardinaggio e la spesa

Madrid, attiviste imbrattano il dipinto di Cristoforo Colombo: “La scoperta dell’America rappresenta secoli di oppressione”

Tentato omicidio. Accoltella i genitori mentre dormono, arrestato 14enne a Ravenna

Mass shooting, as usual: 4 morti e 12 feriti a Leland in Mississippi, in fuga chi ha aperto il fuoco

“Bruciate tutto”. 7 ottobre, promemoria per un massacro: nel bunker di Sinwar le istruzioni per l’attacco

Operato di tumore al cervello, ma il tumore non c’era: bimbo di 4 anni resta invalido. Ospedale condannato per 3,7 milioni

Un uomo di 67 anni aggredito a colpi di machete in testa, gravissimo in ospedale a Genova

Il Qatar apre una base militare in Idaho, da Bannon in giù i sovranisti MAGA gridano al “tradimento”

Brucia la palazzina a Cornaredo, morti due anziani e il figlio. 50 persone allontanate dal condominio

Berlino si illumina con il Festival delle Luci: le immagini dell’evento

Il video della neo-eletta deputata Maori che esegue l’haka in Parlamento

Spara ad un volatile durante una battuta di caccia ma colpisce un 42enne che stava lavorando in un campo

Chikungunya, quattro casi nel Cesenatico. Avviate le operazioni di disinfestazione straordinaria

Morire a 9 anni perché sovrappeso: indagine sulla tragedia di una bambina in Francia

Donne investite all’uscita dalla messa al santuario mariano, una è grave

Donna violentata per strada a Napoli, l’aggressore bloccato dai passanti

L’omicidio di Paolo Taormina, la notte tragica nella movida di Palermo

Il video dell’auto che si ribalta mentre scende dal traghetto a Procida

Il video del pescatore accerchiato nella sua barca da un gruppo di coccodrilli

Pogacar nella leggenda, meglio di Coppi. Quinto Lombardia di fila, vittoria in solitaria

Gli Oscar della domenica sportiva: Pogacar nel mito, Jasmine record, gli eterni Petrucci e Modric, l’iridata Stella Nervini

L’Italia di Gattuso ha vinto in Estonia (3-1), martedì a Udine contro Israele

Il belga Vermeersch è il nuovo campione del mondo di ciclismo Gravel, re dello sterrato

L’oroscopo del 14 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro