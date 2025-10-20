Le bugie di Trump hanno le gambe cortissime, in Ucraina e Gaza il momento della verità, analisi e retroscena. Che fine si prepara per l’Ucraina? Di Trump e Putin c’è poco da fidarsi, i precedenti di Stalin Ucraina, dai retroscena del pranzo fra Trump e Zelenskyy un’ombra sinistra sulle reali intenzioni di Putin Trump ha esortato Zelensky ad accettare le condizioni di Putin o ad essere “distrutto” dalla Russia Gli europei si precipitano in difesa di Volodymyr Zelenskyy dopo il teso incontro con Donald Trump Trump ci sa fare, al guinzaglio di Putin illude gli ucraini e con la Meloni dà i punti a Landini Ci sono speranze di pace per Gaza e la Palestina? Il pessimismo domina, quadro allarmante A Gaza regna il pessimismo, la gente non crede al piano di Trump: “Le cose torneranno come prima o anche peggio” La violenza di questo fine settimana a Gaza dimostra quanto sia fragile il cessate il fuoco La serie di violenze di domenica è stata di breve durata, ma gli analisti prevedono ulteriori tensioni tra Israele e i militanti palestinesi, che metteranno a dura prova la tregua “Massiccia ondata” di attacchi di Israele a Gaza, scambio di accuse, tregua a rischio Hamas: “Manteniamo il controllo di Gaza, non disarmiamo ora” A Gaza la tregua è appesa a un filo, Trump “No King” ha altro (Putin?) in testa: un quadro desolante L’EDICOLA, Il Corriere: “Gaza, tregua appesa a un filo”. La Stampa: “Gaza, la pace è già in bilico”. Il Fatto: “Netanyahu infrange la tregua accusando Hamas di violarla” In Ucraina fine (forse) delle bombe, a Gaza (per ora) bombardamenti sospesi, in Italia bombe ai giornalisti Bufera su Trump. Cortei “No Kings” in tutto il Paese. Vacilla il piano di pace del tycoon per Gaza La lezione di Trump: i regimi repressivi nascono dagli errori delle democrazie Usa-Colombia, Trump attacca il presidente Petro: “È un narcos. Niente più aiuti” Scarafaggi spia e robot AI: la Germania progetta il futuro della guerra, rilancia l’industria e l’Italia gode Il Governo Meloni sul podio degli esecutivi più longevi della storia Cascata d’oro per l’Italia, riserve a 300 miliardi: Paperoni? Con debiti a 3000 miliardi? Legge di Bilancio, Giorgia Meloni: “Abbiamo fatto quello che era possibile fare con le risorse a disposizione” Via libera alla manovra da 18,7 miliardi. Le scelte del governo criticate dalle opposizioni. Il severo monito di Mattarella Meloni lascia la conferenza stampa e poi si avvicina a Giorgetti: “In bocca al lupo” VIDEO Sigarette più care nel 2026: ecco di quanto aumenteranno i prezzi. Rincari anche per quelle elettroniche Rincari in arrivo per le sigarette, l’annuncio del ministro Giorgetti. Ecco di quanto e da quando Giorgia Meloni in fake news inglese, Reuters sgama, segno della sua notorietà internazionale Donald Trump e il video su Giorgia Meloni: “L’Italia ignorerà le regole commerciali UE e diminuirà il supporto all’Ucraina”. Il presidente USA: “Ottima mossa”. Tajani smentisce: “L’Italia lavora con l’Unione europea” Palazzo Chigi smentisce video di Trump: “Trattative sui dazi guidate dalla Commissione” Flavio Gaggero, guida di Beppe Grillo, dentista degli “ultimi”, è morto Genova, ai funerali l’amico Renzo Piano Chiara Appendino si è dimessa da vice presidente del M5S Calenda: “Tra Meloni e Schlein battibecchi insopportabili. Non sanno che altro dire” Duetto Schlein-Meloni, siamo “ai materassi” mentre M5S si sfascia e il Pd ribolle Schlein-Meloni, botta e risposta. La leader Pd: “Libertà a rischio quando governa l’estrema destra”. La premier: “Puro delirio” Gasparri contro i titani della rete: Amazon e Facebook non pagano tasse e Trump li protegge Liberi dalle droghe, liberi dalle paure, convegno in corso al Senato su iniziativa del senatore Gasparri Donne d’Impresa: Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante della privacy, sui rischi per le famiglie Mistero Orlandi: fine (anche) della “pista inglese” anche la Commissione parlamentare dice basta Cosa è successo nei 7 minuti della rapina al Louvre: dal travestimento da operai alla fuga in scooter Colpo grosso al Louvre, povero Macron: come hanno fatto i 4 ladri, nella fuga in scooter, perso un pezzo Giappone, strada spianata a Sanae Takaichi: futura prima donna premier Iran, il video del matrimonio della figlia del consigliere di Khamenei: ampia scollatura, lusso e niente hijab Dio esiste: un libro spiega, come Paolo: “Dio è di tutte le religioni” e lo scopritore del big bang ne conviene La Sindone è autentica? Fu rubata dai crociati francesi, la tovaglia sull’altare lo conferma, nuovi studi Genova da 5 anni ha un “Frate Vescovo”: in un libro la sua vita e il catechismo di Papa Francesco Gesù disse e Paolo rilancia: Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati Che tempo farà nei prossimi giorni? In arrivo la perturbazione atlantica con piogge intense Le notizie del giorno, autista pullman ucciso da tifosi del Rieti basket. Von der Leyen: “Tasse sull’elettricità troppe alte nell’Ue” Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l’autista: seguiti per chilometri prima dell’agguato Le notizie del giorno, assalto a bus: in una chat elementi su spedizione punitiva. Gatto nero ucciso con una pistola ad aria compressa da un ragazzino. “Il pallino entrato in testa” “Mi voglio suicidare”, 47enne mostra la corda su Tiktotk. Un prete se ne accorge, gli manda i carabinieri e lo salva Il video della power bank che prende fuoco durante il volo: paura tra i passeggeri e atterraggio di emergenza Muore carbonizzata insieme al suo cagnolino a causa di un incendio, indagini in corso Il video dell’aereo cargo uscito fuori pista in fase d’atterraggio a Hong Kong Usa, il video del crollo di un gigantesco silos di grano: persone in fuga e abitazioni senza corrente Il meglio del peggio, dal tipo che si è finto cieco per 50 anni al Salvini che chiede la cittadinanza onoraria di Firenze per Oriana Fallaci. Ecco le 10 notizie più folli della settimana Google ti spia attraverso Gmail: ecco come bloccare l’intelligenza artificiale e proteggere i tuoi dati I migliori hotel d’Italia: ecco le 13 strutture premiate con Tre Chiavi Michelin Shock anafilattico, addio all’ago: in arrivo in Italia lo spray nasale salvavita entro il 2026 Taylor Swift dietro le quinte, in una nuova serie in sei parti su Disney, le date e il trailer Il principe William e Kate, nuove rivelazioni e segreti del futuro re d’Inghilterra Dick Van Dyke, 99 anni, festeggia il compleanno della moglie di 45 anni più giovane cantando “Happy birthday” Muore a 56 anni dopo un intervento estetico a Istanbul: 20 giorni di agonia per Milena Mancini. Probabile lesione allo stomaco Il genio del giorno, l’uomo che guidava con la patente scaduta da 20 anni perché “non aveva avuto tempo di rinnovarla” Allarme dalla comunità medica, la nuova nota dell’Aifa cambia tutto: riguarda le terapie anticoagulanti Attenzione agli scontrini emessi al Bancomat, ecco il trucco usato per svuotare il conto La lettera con cui Filippo Turetta rinuncia all’Appello: “Mi pento ogni giorno di ciò che ho fatto, accetto l’ergastolo” Milano, migliaia di persone presenti alla fiaccolata in memoria di Pamela Genini: “Per lei e per tutte” Pamela Genini e il referto ignorato del 2024 dove temeva che Gianluca Soncin potesse ucciderla Pamela Genini poteva denunciare Gianluca Soncin. Che ha pianificato tutto: le doppie chiavi, due coltelli… I genitori di Chiara Petrolini: “Non ci siamo mai accorti della gravidanza” Fa partecipare la figlia di 12 anni ad un intervento al cranio, a processo neurochirurga Morte di Isak Andic, il fondatore di Mango: indagato per omicidio il figlio Jonathan Chiusa per frana strada provinciale, a 9 anni deve percorrere 100 km per andare a scuola Non si accorgono di un tumore al colon, dopo un anno e mezzo muore: ai familiari maxi risarcimento L’Ue salva gli spaghetti alle vongole, l’Italia vince la battaglia della pesca sotto taglia Chiuso il Seaquarium di Miami, il parco acquatico che fu prigione dell’orca Lolita Caso Almasri, la Corte penale internazionale bacchetta il governo: “Non ha rispettato i suoi obblighi” Giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio dell’università di Perugia Attentato a Ranucci: il giornalista spiato, l’uomo incappucciato in fuga e l’auto rubata vicino casa Ranucci: “La bomba non è stata l’unica minaccia. Potevano ammazzare mia figlia” Non si ferma all’alt e tenta di investire carabiniere con la moto, arrestato 45enne Pedara, 87enne trovato mummificato in casa. Di lui non si avevano notizie da anni Strage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali. Mattarella commosso. L’arcivescovo: “Hanno servito la Patria con amore” Gli Oscar della domenica sportiva: Sinner, Aprilia, Paola Egonu, Valentino Rossi e Max Vers tappen Al via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. La nazionale italiana pronta a stupire. Bandito Israele dall’Indonesia Supercoppa storica, il volley Milano ha battuto a Trieste il tabù Conegliano(3-2), Paola Egonu stellare Torna da martedì la Champions, terza giornata. In casa Napoli, Inter, Atalanta. Trionfo del Kenya alla mezza maratona di Roma, 22 mila partecipanti da tutto il mondo A Raul Fernandez il MotoGP Australia con l'Aprilia, sul podio anche Di Gianantonio e Bezzecchi, disastro Bagnaia Sinner, sultano d'Arabia e Re di denari: a Riad ha battuto Alcaraz nella finale della Six Kings Slam Cup Coppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Finals di Bologna L'oroscopo del 21 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro