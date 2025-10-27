La Cina di Xi si prepara ad accogliere Trump e fa sapere che è pronta alla guerra con droni e robot
Orban dal Papa e da Meloni, Trump da Naruhito, Xi prepara la guerra, nessuno pensa al Darfur.
La più grave crisi umanitaria non è a Gaza ma in Africa, nel Darfur: Islam contro cristiani, tutti zitti
Gesù disse: A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi
Il sindaco di Istanbul incarcerato è stato colpito da un nuovo ordine di arresto per “spionaggio” mentre si intensifica la repressione dell’opposizione
Cani robot e sciami di droni AI: come la Cina potrebbe usare DeepSeek in un’era di guerra
I robot bel nostro futuro: come sarà il mondo fra 20 anni, chi pagherà i contributi all’Inps?
Invasi dai robot umanoidi dalla Cina, accudiranno gli anziani, Amazon taglia mezzo milione di posti
Verso la fine del mondo, senza figli, circondati da Robot, Cina e Amazon guidano e tagliano i posti di lavoro
Viktor Orban in Vaticano incontra il Papa, poi da Giorgia Meloni. “L’Unione europea non conta nulla. Donald Trump? Su Putin sbaglia”
Giorgia Meloni, il risultato è cinque punti in più del giorno delle elezioni.
La Russa: “Meloni la più grande politica del dopoguerra, Santanché forse la nostra miglior ministra”
Schlein: “Dove governa la destra libertà di stampa a rischio”
La sinistra si interroga: perché in Italia il consenso per il governo cresce? E Landini trema: arrivano i robot
Litigano tutti, a sinistra Schlein, Conte, Landini, in chiesa Zuppi e Burke (che dice Messa in latino)
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia al 29%, Pd al 22,2%. In calo il Movimento 5 Stelle: 12,5%
Regionali di novembre. Depositate le liste tra vip, trasfughi e star. In Campania grande attesa per il derby Sangiuliano-Boccia. Turbolenze anche in Puglia e Veneto
Tajani contro Salvini: “Si occupi dei tagli alla metro C di Roma”. La replica della Lega: “Nessun taglio, solo rimodulazione”. Schlein ironizza: “Hanno votato una manovra a loro insaputa”
Nuova frenata per il Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti sta valutando la documentazione
La Lega all’attacco delle banche: “Sorprendenti e irritanti le dichiarazioni di alcuni banchieri. Alzeremo il loro contributo”. Patuelli (Abi): “Abbiamo pagato da soli le crisi”
Grazie Landini, un altro sabato di caos a Roma: vuole soldi per i lavoratori non per le armi
Partiti in fibrillazione: Conte studia da leader della sinistra, a destra Sangiuliano si candida in Campania
Schlein: “Manovra? Il governo litiga e pagano gli italiani. Provano a distogliere l’attenzione dalla crescita zero”
Conte: “Hanno fatto una manovrina di tasse e tagli aprendo una voragine per le spese militari”
Al via la manifestazione della Cgil, Landini: “Sciopero contro la manovra? Non lo escludiamo”. Poi l’attacco a Salvini: “Racconta balle e ha peggiorato la Fornero”
Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze ordine. Tajani: “Noi stiamo con i poliziotti, non con i figli di papà”
Landini e la cortigiana: chi vuole il disarmo è all’ultimo stadio o è al soldo di chi si arma
Lo ZEN di Palermo, una peculiare vicenda italiana o siciliana? Certo una vergogna per tutti
L’EDICOLA, Repubblica: “Accordo Usa-Cina sui dazi”. La Stampa: “Affitti e pensioni, la manovra cambia”. Il Fatto: “Ucraina: rubati o spariti mezzo milione di mitra, fucili e pistole”
Le voci dal palazzo, Salvini: “Piano casa? Senza soldi lo faccio con i Lego”. Tajani: “Si occupi dei tagli alla metro C”. Schlein: “Hanno votato la manovra a loro insaputa”
Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa. Da allora ha triplicato il valore del titolo.
Eni lancia MEAL, primo programma che unisce alta cucina e innovazione
Le notizie del giorno, Milei vince anche le elezioni legislative in Argentina. Trump sul missile russo: “Inappropriato”
Trump in Giappone ignora il protocollo: stretta di mano e amichevole pacca sulla schiena all’imperatore Naruhito
Trump in Malesia, il video del balletto del presidente Usa all’aeroporto di Kuala Lumpur
Lo spot canadese con Ronald Reagan che parla male dei dazi fa “sbroccare” Trump
San Francisco, in centinaia protestano contro la politica di Trump sull’immigrazione: il video degli scontri con gli agenti federali
T rump interrompe giornalista francese: “Hai un accento bellissimo ma non capisco una parola di quello che dici”
Come sta davvero la Russia dopo 11 anni di guerra in Ucraina? Due analisi a confronto dicono l’opposto
La Russia minaccia l’Europa dal cielo e dal mare: droni sottomarini, navi ombra, la guerra è aperta
Cosa si dice in TV, Severgnini: “Senza l’Europa Putin avrebbe già preso Kiev”. Martelli: “Putin ha bisogno della guerra”. Landini: “Manovra? I salari non aumentano, aumentano le tasse”
A Gaza tregua sul filo, a Kiev si muore, a Milano trame anti Schlein, la paura per Repubblica fa 90
A Gaza una realtà diversa traspare dopo la tregua di Trump: i clan e l’opposizione a Hamas
YouTube forza dominante nel mondo dei media: in testa all’audience, più di Disney e Netflix
Morto il giudice che assolse Enzo Tortora, nel 2026 una serie sul caso con Fabrizio Gifuni
Che tempo farà nei prossimi giorni? Sole per qualche giorno ma giovedì arriva una nuova perturbazione: Halloween con pioggia e temporali
l liceo di Terni che vieta infradito, pantaloni troppo corti, minigonne succinte, top e tacchi troppo alti
Stende i panni del letto fuori dal balcone e arriva la diffida degli altri condomini del residence, dove vive con la figlia disabile
Minacce e cinghiate a moglie e figlie per 20 anni, padre “padrone” condannato a 4 anni e 3 mesi
Assistente di volo Emirates rivela il suo stipendio e i benefit: il video virale su TikTok
Il meglio del peggio, dal disabile travolto e multato perché non camminava sul marciapiede a Trump che sparge liquame sui manifestanti no kings. Ecco le 10 notizie più folli della settimana
Gli arresti del Louvre: ladri abili ma distratti: ecco come la Polizia ha arrestato i primi due
Bette Davis e le rivali, Miriam Hopkins e Joan Crawford: le dive con i guantoni da boxe
Winona Ryder e Gwyneth Paltrow da grandi amiche a estranee giurate: colpa di un ruolo in Shakespeare in Love
Morte sulla Colombo, sospetti di gare clandestine a Roma: Luca indagato per omicidio stradale
Scontro tra due auto sulla Cristoforo Colombo a Roma, morta una ragazza di 20 anni. Altri due ragazzi gravi. L’ipotesi della gara
Terremoto in Irpinia, forza 4, la terra trema ancora: 45 anni fa morti e distruzione
Un fiorentino a Genova: nella Strada dei re l’ultima perla del re delle aste e del suo castello
E’ morto in ospedale il bimbo di 10 anni caduto ieri dal balcone di casa di Trapani
Entra in chiesa per confessarsi e accoltella il parroco, arrestato un 26enne
Il video del 26enne che entra in Chiesa e accoltella il parroco a Gela
Il video del salvataggio dei due scalatori rimasti bloccati su una parete rocciosa a picco sul mare
I vaccini anti-Covid raddoppiano la sopravvivenza nei pazienti oncologici in immunoterapia
Novellara, 28enne muore mentre fa la doccia. L’ipotesi: folgorata per colpa di una stufetta elettrica
Andrea Sempio e l’intervista a Quarto Grado: “Quello che ti fa andare fuori di testa, sono tutte le balle che vengono fuori”
È morto a 74 anni Mauro Di Francesco, volto simbolo delle commedie italiane degli anni ’80
Stornara, fanno esplodere il bancomat con un ordigno rudimentale. Il sindaco: “Siamo in guerra”
Un turista giapponese di 70 anni è caduto dal muro perimetrale del Pantheon ed è morto
La strage degli innocenti. 11 i bimbi sotto 3 anni morti nel naufragio di migranti davanti le coste tunisine
La figlia non lava i piatti e lui la prende a schiaffi e pugni, giudice proscioglie il padre dall’accusa di maltrattamenti
Quanti passi devi fare per proteggere il cuore: lo studio che cambia le regole
Trascina il cane con la bici per quasi 6 km tenendolo legato con una catena, denunciato per maltrattamenti
“Gli animali non sono rifiuti!”, il comunicato di Alfa sul caso Guidonia e i 400 cani pubblici
Omicidio Piersanti Mattarella, l’ex prefetto depistava le indagini. L’arresto a 45 anni dai fatti di Palermo
Le notizie del giorno, ex prefetto arrestato per depistaggio per le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella
Il genio del giorno, l’uomo che ha sfruttato una falla nei rimborsi dell’app di consegna consumando oltre mille pasti gratis in due anni
Suor Anselmina Karimi trovata morta in Kenya: aveva lividi su tutto il corpo. Consorella accusata di omicidio
Madre e figlia finiscono in ospedale dopo aver mangiato una lasagna comprata in rosticceria: “C’erano vetri nella porzione”
Picchia brutalmente la moglie in negozio: arrestato 34enne a Catania. Le immagini della telecamera di sicurezza
Luciana inseguita e uccisa dall’ex, 14 coltellate in 17 secondi. Il killer: “Mi è salito tutto il male che mi hanno fatto”
Lo sfratto di due famiglie a Bologna, gli agenti entrano sfondando il muro. Il video che fa discutere
Ranucci e lo scontro con il Garante dopo la multa da 150mila euro: “In questi giorni solidarietà ipocrita. Qualcuno vuole punire Report”
Ranucci: “Non voglio che ritirino le querele, voglio vincere sul campo. Ma se un politico denuncia e un giornalista ha detto il vero allora deve pagare, e anche salato”
Gli Oscar della domenica sportiva: da Sinner che trionfa a Vienna a Mariam Metwally, la schiacciatrice col velo
Sinner torna campione a Vienna, batte Zverev in 3 set dopo una battaglia di 2h28’ in un match molto muscolare
A Vienna Sinner ha vinto il derby azzurro contro l’ottimo Cobolli (6-2,7-6). Flavio è il decimo azzurro sconfitto da Jannik
MotoGP in Malesia, vittoria di Alex Marquez su Ducati, ritirato Bagnaia per problemi alla moto
Kevin De Bruyne, lesione del bicipite femorale. Si profila un lungo stop
È ufficiale: la Juventus ha esonerato Igor Tudor.
Ci riuscirà la Juventus? Fra errori e speranze nota di ottimismo con Chiellini, Yildiz come Del Piero?
L’oroscopo del 28 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro