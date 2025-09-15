Un ministro virtuale creato dalla AI, intelligenza artificiale, per battere la corruzione, robot poliziotto: come sarete fra 5 anni? La Russia invaderà Polonia, Romania, Baltici e Finlandia. Africa nera devastata da guerre e crisi umanitarie. Ma Armani continuerà a dettare legge anche dall’aldila.

“Diella”, la ministra creata dall’intelligenza artificiale nel governo albanese. Gestirà gli appalti pubblici

Emily Pellegrini è la modella virtuale creata con l’intelligenza artificiale che spopola su Instagram

Per 20 ore al giorno, sette giorni su sette, un robot addetto alla sicurezza si aggira nell’isolato 1600 di McGee Street, a Kansas City, versione del XXI secolo di un poliziotto di quartiere

Anno 2030 Odissea nel futuro, fantacronaca molto probabile: ecco come saremo fra cinque anni

Putin e Trump, la loro salute preoccupa, ecco quello che si sa e quello che è apparso in pubblico

Terrorismo democrazie del benessere, i dubbi di Ursula, la certezza di Putin

La crisi umanitaria in Sudan oscura Gaza: 150 mila morti, 13 milioni di sfollati e la strage continua

Crisi umanitaria in Congo, ricchi di coltan e poverissimi, stragi Isis di cristiani e neri

In Nepal calma apparente, i Gurkha pattugliano le strade: 51 morti in due giorni di proteste, Governo in fuga

Tutto ebbe inizio in seconda liceo: volevo fare il giornalista ma non sapevo da dove cominciare

Il film su Montezemolo svelato in anteprima mondiale a Milano. I successi in Ferrari, Azzurra e Italo

La crisi in Francia si fa sempre più grave perché è politica finanziaria e industriale insieme

Francia e Italia, il perfido Macron: comune etnia ma i francesi considerano gli italiani inferiori

Armani come il Re Sole, Apres moi le deluge: ma con minorité de blocage in mano agli eredi comanda anche dall’aldilà

Aperti e pubblicati i due testamenti segreti di Giorgio Armani, alla Fondazione il 100% della società. “Entro 18 mesi vendere il 15% a stranieri”

Testamento Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: “La segretaria non merita la stessa eredità dei figli”

Bocelli canta in Piazza San Pietro, i droni proiettano in cielo Michelangelo e Papa Francesco

La Russia fa le prove di invasione? Paura in Polonia: Gualtieri vuole nuotare nel Tevere

Il portavoce di Putin: “La Nato di fatto è coinvolta nella guerra russo-ucraina”

Il commissario europeo alla Difesa. “Putin vuole attaccare l’Europa entro tre o quattro anni”

Tajani: “Putin sta prendendo in giro Trump. Gli aveva promesso di fare cose che non ha fatto”

L’ammiraglio Cavo Dragone: “Gli attacchi ibridi nel 2025 sono aumentati del 60%”

La prima presidente donna del Messico, Claudia Sheinbaum, completa il suo primo anno con un alto tasso di approvazione, ma si profilano delle sfide

Charlie Kirk, l’annuncio di Donald Trump: fermato il presunto killer. Si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni e sul fucile aveva inciso “Bella ciao” e “Hey fascist”

Charlie Kirk, come i chatbot AI modificano l’identikit (sfocato) del killer e aggiungono caos al caos

Charlie Kirk, il nuovo video della fuga del presunto killer: le autorità avrebbero individuato il nome di un sospettato

Charlie Kirk, una taglia e immagini sfocate del killer. Frasi “antifa” sui proiettili tutte da verificare

Charlie Kirk, Cuperlo: “La destra usa dei toni irresponsabili”

Charlie Kirk, Meloni e Schlein litigano per Odifreddi: può esserci differenza fra omicidi?

Charles Kirk fa tremare l’America, a Gaza si muore, in Italia si litiga sul nulla: lo scenario

Gli Stati Uniti potrebbero dover pagare 1 trilione di dollari se la Corte Suprema dovesse annullare i dazi e Trump dovesse restituire i dazi già incassati dal governo americano

Trump: “Il Qatar è un grande alleato. Quindi dobbiamo stare attenti. Ucraina? Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza”

Trump avverte l’Europa: “Sanzioni alla Russia solo se interrompete l’acquisto del loro petrolio”

Global Sumud Flotilla espelle la giornalista de La Stampa. “Il tuo giornale ci riempie tutti i giorni di m***a”

L’EDICOLA, Repubblica: “I tank assediano Gaza”. La Stampa: “Le ultime ore di Gaza”. La Verità: “Ecco le idee per cui hanno ucciso Kirk”

Palestina, due Stati, due democrazie: Maurizio Gasparri adotta la formula di David Parenzo

Bolsonaro condannato a 27 anni e 3 mesi per il tentato colpo di Stato in Brasile

Le voci dal palazzo, Meloni: “Kirk, il suo sacrificio ci ha ricordato da che lato è la violenza”. Bonelli: “Parole irresponsabili”. Salvini: “Mi ha sconvolto il fiume di rabbia”. Conte: “Vogliono coprire il malcontento”

Roberto Vannacci: “Ecco lo spirito democratico di alcuni abitanti di Jesi”. E posta la foto di una scritta contro di lui

La strategia di Conte: mai cespugli del Pd, niente accozzaglie, vuole un patto scritto

Schlein: “La Meloni si abitui, uniti e compatti la batteremo”. La replica della premier: “Noi siamo uniti dai valori, loro dall’ossessione di batterci”

Mps ha conquistato Mediobanca, Generali e i miliardi di Btp non cadranno in mani francesi

Giorgia Meloni: “Quelli che ci accusano di diffondere odio, festeggiano e giustificano l’omicidio di Charlie Kirk”

Bonelli: “Bandecchi mi ha minacciato. Commentando una mia iniziativa ha scritto: andiamo a prendere i fucili”

Il ministro Schillaci: “Il comitato sui vaccini? Certo, rifarei tutto. Rivedere l’obbligo vaccinale? Non esiste”

Nel Mezzogiorno per la prima volta il tasso di occupazione raggiunge il 50,1%, Meloni: “Ci accusavano di voler spaccare l’Italia”

L’ex proprietario non se ne va dopo l’acquisto della casa, cosa posso fare? Cosa dice la legge

La presenza di un minore non impedisce lo sfratto da una casa occupata, la sentenza della Cassazione

Occupano una casa abbandonata per ospitare migranti esposti al freddo, il giudice assolve tutti

ANM, comitato contro la “riforma Nordio”: “A difesa della Costituzione e No al referendum”

Più di 300 scuole aderiscono al modello “senza zaino”: dal vantaggio economico alla condivisione

Bce ferma i ta ssi: inflazione in calo, mutui stabili e occasione per la surroga

Si fanno rompere le gambe per allungarle, 32 mila $ in Turchia per crescere di 8 centimetri

Lisbona, città più felice per le vacanze: la tragedia della funicolare causata dalla manutenzione dei nuovi cavi?

Orlandi e Accetti, nuovo mistero per la Commissione: chi era il Marco di Katy Skerl?

Il buco nero dei vicoli di Genova: che fine farà il centro storico nel disinteresse dei genovesi?

Gesù disse: “Guai a voi, ricchi, perché avete già avuto”: nacque ricco e rinunciò a tutto, scrive Paolo

Che tempo farà nei prossimi giorni? Sole e caldo, ma al Nord rischio temporali

In auto le trovano 200mila euro in contanti, 37enne cinese denunciata per riciclaggio

Un maiale come primo premio alla lotteria del paese, gli animalisti: “Scelta inaccettabile”

Julia Marie Gaiser, promessa del pattinaggio artistico italiano travolta e uccisa da un camion a Salisburgo

Auto esce di strada e sorvola quattro corsie prima di schiantarsi VIDEO

Trieste, 25enne travolta e uccisa da un suv mentre attraversa la strada

Un cane ha salvato la vita a un ragazzo aggredito dal padre

La storia del cane ucciso con 17 colpi d’ascia da un uomo, poi condannato per uccisione d’animale

Ruba 2.000 euro in un bar ma un tatuaggio vistoso lo “tradisce”. Identificato e arrestato

Il video del vigile urbano che schiaffeggia un motociclista fermato perché senza casco

Gemelle sottratte alla famiglia in Cile e adottate in Italia, la mamma le ritrova dopo 46 anni

Suicida a 14 anni, la rabbia dei genitori: “Bullizzato dai compagni, ma la scuola non ha fatto nulla”

Il genio del giorno, l’uomo che perde 14mila euro al casinò della nave da crociera e prova a scappare tuffandosi in mare

Bocciata a 12 anni per le troppe assenze, ma il Tar la promuove: “Alle medie la regola è la promozione”

Spia la zia col drone per farle foto intime, picchiato dallo zio e denunciato

Investita da un camion vicino alla fermata del bus, morta ragazza di 15 anni

Bambino di 8 anni picchiato alla sua festa di compleanno da ragazzini rom, operato al volto per le fratture

Parigi, flash mob improvviso sulle note di Bohemian Rhapsody: lo spettacolo di 30 musicisti e cantanti

Si finge corriere per derubare un orafo, bloccato dai carabinieri mentre riceve preziosi per 135mila euro

Maxi piantagione di marijuana scoperta a Isola Capo Rizzuto, arrestato imprenditore edile

Venezia, piantine di marijuana in casa: “Mi servono soldi per pagare le cure della mia compagna malata di tumore”

Ubriaco si avventa sulla cameriera di un locale e la palpeggia, poi minaccia i clienti con una bottiglia

Schiaffi alla compagna incinta, poi tenta di strangolarla sul treno

Prova a truffare un anziano, il figlio della vittima rincasa e scopre tutto. Il ladro fugge gettandosi dalla finestra

Il video della donna che morde un pitbull per salvare il suo cagnolino

Prostituzione illegale ad Asti, arrestata la responsabile di due case di appuntamento

Tenta il suicidio lanciandosi dal quarto piano ma colpisce una donna 83enne e la uccide

Rubano un’auto e si schiantano contro un palo inseguiti dalla Polizia, morto un 18enne

Al via martedì le Coppe europee. In Champions Juve, Inter, Atalanta, Napoli. In Europa League Bologna e Roma

Gli Oscar della domenica sportiva: le ragazze d’argento, Bezzecchi show, Del Toro scatenato, l’Italvolley maschile e l’eterno Modric

Jonas Vingegaard incoronato a Madrid re della Vuelta, tappa interrotta dai manifestanti pro Palestina

Spagna, proteste pro-Pal e scontri con la polizia nell’ultima tappa della Vuelta

Il video del rigore a cucchiaio di Messi parato dal portiere

Azzurri col botto ai mondiali di atletica di Tokyo: medaglie a Palmisano, Battocletti e Fabbri

MotoGP a Misano: trionfa Marc Marquez, secondo Bezzecchi, caduto Bagnaia, sul podio due Ducati e Aprilia

La Serbia di Vucic ripudia Djokovic, “traditore” perchè sta con gli studenti. E Nole si esilia ad Atene

Donne d’impresa: Clara Munarini ovvero la difficile impresa di fare l’Arbitra di Rugby

Giornalista e cameraman di CalcioNapoli24 aggrediti in diretta dopo Fiorentina-Napoli

Caso Lookman, Juric: “Non ci sarà col Psg, situazione spiacevole”. Percassi: “Vogliamo giocatori concentrati sull’Atalanta”

Enel e Federvolley, nasce una partnership sotto il segno dell’energia

L’oroscopo del 16 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

