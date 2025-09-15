L’intelligenza artificiale in politica, Armani comanda sempre, Africa ricca e devastata: il giornale di domani
Un ministro virtuale creato dalla AI, intelligenza artificiale, per battere la corruzione, robot poliziotto: come sarete fra 5 anni? La Russia invaderà Polonia, Romania, Baltici e Finlandia. Africa nera devastata da guerre e crisi umanitarie. Ma Armani continuerà a dettare legge anche dall’aldila.
“Diella”, la ministra creata dall’intelligenza artificiale nel governo albanese. Gestirà gli appalti pubblici
Emily Pellegrini è la modella virtuale creata con l’intelligenza artificiale che spopola su Instagram
Per 20 ore al giorno, sette giorni su sette, un robot addetto alla sicurezza si aggira nell’isolato 1600 di McGee Street, a Kansas City, versione del XXI secolo di un poliziotto di quartiere
Anno 2030 Odissea nel futuro, fantacronaca molto probabile: ecco come saremo fra cinque anni
Putin e Trump, la loro salute preoccupa, ecco quello che si sa e quello che è apparso in pubblico
Terrorismo democrazie del benessere, i dubbi di Ursula, la certezza di Putin
La crisi umanitaria in Sudan oscura Gaza: 150 mila morti, 13 milioni di sfollati e la strage continua
Crisi umanitaria in Congo, ricchi di coltan e poverissimi, stragi Isis di cristiani e neri
In Nepal calma apparente, i Gurkha pattugliano le strade: 51 morti in due giorni di proteste, Governo in fuga
Tutto ebbe inizio in seconda liceo: volevo fare il giornalista ma non sapevo da dove cominciare
Il film su Montezemolo svelato in anteprima mondiale a Milano. I successi in Ferrari, Azzurra e Italo
La crisi in Francia si fa sempre più grave perché è politica finanziaria e industriale insieme
Francia e Italia, il perfido Macron: comune etnia ma i francesi considerano gli italiani inferiori
Armani come il Re Sole, Apres moi le deluge: ma con minorité de blocage in mano agli eredi comanda anche dall’aldilà
Aperti e pubblicati i due testamenti segreti di Giorgio Armani, alla Fondazione il 100% della società. “Entro 18 mesi vendere il 15% a stranieri”
Testamento Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: “La segretaria non merita la stessa eredità dei figli”
Bocelli canta in Piazza San Pietro, i droni proiettano in cielo Michelangelo e Papa Francesco
La Russia fa le prove di invasione? Paura in Polonia: Gualtieri vuole nuotare nel Tevere
Il portavoce di Putin: “La Nato di fatto è coinvolta nella guerra russo-ucraina”
Il commissario europeo alla Difesa. “Putin vuole attaccare l’Europa entro tre o quattro anni”
Tajani: “Putin sta prendendo in giro Trump. Gli aveva promesso di fare cose che non ha fatto”
L’ammiraglio Cavo Dragone: “Gli attacchi ibridi nel 2025 sono aumentati del 60%”
La prima presidente donna del Messico, Claudia Sheinbaum, completa il suo primo anno con un alto tasso di approvazione, ma si profilano delle sfide
Charlie Kirk, l’annuncio di Donald Trump: fermato il presunto killer. Si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni e sul fucile aveva inciso “Bella ciao” e “Hey fascist”
Charlie Kirk, come i chatbot AI modificano l’identikit (sfocato) del killer e aggiungono caos al caos
Charlie Kirk, il nuovo video della fuga del presunto killer: le autorità avrebbero individuato il nome di un sospettato
Charlie Kirk, una taglia e immagini sfocate del killer. Frasi “antifa” sui proiettili tutte da verificare
Charlie Kirk, Cuperlo: “La destra usa dei toni irresponsabili”
Charlie Kirk, Meloni e Schlein litigano per Odifreddi: può esserci differenza fra omicidi?
Charles Kirk fa tremare l’America, a Gaza si muore, in Italia si litiga sul nulla: lo scenario
Gli Stati Uniti potrebbero dover pagare 1 trilione di dollari se la Corte Suprema dovesse annullare i dazi e Trump dovesse restituire i dazi già incassati dal governo americano
Trump: “Il Qatar è un grande alleato. Quindi dobbiamo stare attenti. Ucraina? Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza”
Trump avverte l’Europa: “Sanzioni alla Russia solo se interrompete l’acquisto del loro petrolio”
Global Sumud Flotilla espelle la giornalista de La Stampa. “Il tuo giornale ci riempie tutti i giorni di m***a”
L’EDICOLA, Repubblica: “I tank assediano Gaza”. La Stampa: “Le ultime ore di Gaza”. La Verità: “Ecco le idee per cui hanno ucciso Kirk”
Palestina, due Stati, due democrazie: Maurizio Gasparri adotta la formula di David Parenzo
Bolsonaro condannato a 27 anni e 3 mesi per il tentato colpo di Stato in Brasile
Le voci dal palazzo, Meloni: “Kirk, il suo sacrificio ci ha ricordato da che lato è la violenza”. Bonelli: “Parole irresponsabili”. Salvini: “Mi ha sconvolto il fiume di rabbia”. Conte: “Vogliono coprire il malcontento”
Roberto Vannacci: “Ecco lo spirito democratico di alcuni abitanti di Jesi”. E posta la foto di una scritta contro di lui
La strategia di Conte: mai cespugli del Pd, niente accozzaglie, vuole un patto scritto
Schlein: “La Meloni si abitui, uniti e compatti la batteremo”. La replica della premier: “Noi siamo uniti dai valori, loro dall’ossessione di batterci”
Mps ha conquistato Mediobanca, Generali e i miliardi di Btp non cadranno in mani francesi
Giorgia Meloni: “Quelli che ci accusano di diffondere odio, festeggiano e giustificano l’omicidio di Charlie Kirk”
Bonelli: “Bandecchi mi ha minacciato. Commentando una mia iniziativa ha scritto: andiamo a prendere i fucili”
Il ministro Schillaci: “Il comitato sui vaccini? Certo, rifarei tutto. Rivedere l’obbligo vaccinale? Non esiste”
Nel Mezzogiorno per la prima volta il tasso di occupazione raggiunge il 50,1%, Meloni: “Ci accusavano di voler spaccare l’Italia”
L’ex proprietario non se ne va dopo l’acquisto della casa, cosa posso fare? Cosa dice la legge
La presenza di un minore non impedisce lo sfratto da una casa occupata, la sentenza della Cassazione
Occupano una casa abbandonata per ospitare migranti esposti al freddo, il giudice assolve tutti
ANM, comitato contro la “riforma Nordio”: “A difesa della Costituzione e No al referendum”
Più di 300 scuole aderiscono al modello “senza zaino”: dal vantaggio economico alla condivisione
Bce ferma i ta ssi: inflazione in calo, mutui stabili e occasione per la surroga
Si fanno rompere le gambe per allungarle, 32 mila $ in Turchia per crescere di 8 centimetri
Lisbona, città più felice per le vacanze: la tragedia della funicolare causata dalla manutenzione dei nuovi cavi?
Orlandi e Accetti, nuovo mistero per la Commissione: chi era il Marco di Katy Skerl?
Il buco nero dei vicoli di Genova: che fine farà il centro storico nel disinteresse dei genovesi?
Gesù disse: “Guai a voi, ricchi, perché avete già avuto”: nacque ricco e rinunciò a tutto, scrive Paolo
Che tempo farà nei prossimi giorni? Sole e caldo, ma al Nord rischio temporali
In auto le trovano 200mila euro in contanti, 37enne cinese denunciata per riciclaggio
Un maiale come primo premio alla lotteria del paese, gli animalisti: “Scelta inaccettabile”
Julia Marie Gaiser, promessa del pattinaggio artistico italiano travolta e uccisa da un camion a Salisburgo
Auto esce di strada e sorvola quattro corsie prima di schiantarsi VIDEO
Trieste, 25enne travolta e uccisa da un suv mentre attraversa la strada
Un cane ha salvato la vita a un ragazzo aggredito dal padre
La storia del cane ucciso con 17 colpi d’ascia da un uomo, poi condannato per uccisione d’animale
Ruba 2.000 euro in un bar ma un tatuaggio vistoso lo “tradisce”. Identificato e arrestato
Il video del vigile urbano che schiaffeggia un motociclista fermato perché senza casco
Gemelle sottratte alla famiglia in Cile e adottate in Italia, la mamma le ritrova dopo 46 anni
Suicida a 14 anni, la rabbia dei genitori: “Bullizzato dai compagni, ma la scuola non ha fatto nulla”
Il genio del giorno, l’uomo che perde 14mila euro al casinò della nave da crociera e prova a scappare tuffandosi in mare
Bocciata a 12 anni per le troppe assenze, ma il Tar la promuove: “Alle medie la regola è la promozione”
Spia la zia col drone per farle foto intime, picchiato dallo zio e denunciato
Investita da un camion vicino alla fermata del bus, morta ragazza di 15 anni
Bambino di 8 anni picchiato alla sua festa di compleanno da ragazzini rom, operato al volto per le fratture
Parigi, flash mob improvviso sulle note di Bohemian Rhapsody: lo spettacolo di 30 musicisti e cantanti
Si finge corriere per derubare un orafo, bloccato dai carabinieri mentre riceve preziosi per 135mila euro
Maxi piantagione di marijuana scoperta a Isola Capo Rizzuto, arrestato imprenditore edile
Venezia, piantine di marijuana in casa: “Mi servono soldi per pagare le cure della mia compagna malata di tumore”
Ubriaco si avventa sulla cameriera di un locale e la palpeggia, poi minaccia i clienti con una bottiglia
Schiaffi alla compagna incinta, poi tenta di strangolarla sul treno
Prova a truffare un anziano, il figlio della vittima rincasa e scopre tutto. Il ladro fugge gettandosi dalla finestra
Il video della donna che morde un pitbull per salvare il suo cagnolino
Prostituzione illegale ad Asti, arrestata la responsabile di due case di appuntamento
Tenta il suicidio lanciandosi dal quarto piano ma colpisce una donna 83enne e la uccide
Rubano un’auto e si schiantano contro un palo inseguiti dalla Polizia, morto un 18enne
Al via martedì le Coppe europee. In Champions Juve, Inter, Atalanta, Napoli. In Europa League Bologna e Roma
Gli Oscar della domenica sportiva: le ragazze d’argento, Bezzecchi show, Del Toro scatenato, l’Italvolley maschile e l’eterno Modric
Jonas Vingegaard incoronato a Madrid re della Vuelta, tappa interrotta dai manifestanti pro Palestina
Spagna, proteste pro-Pal e scontri con la polizia nell’ultima tappa della Vuelta
Il video del rigore a cucchiaio di Messi parato dal portiere
Azzurri col botto ai mondiali di atletica di Tokyo: medaglie a Palmisano, Battocletti e Fabbri
MotoGP a Misano: trionfa Marc Marquez, secondo Bezzecchi, caduto Bagnaia, sul podio due Ducati e Aprilia
La Serbia di Vucic ripudia Djokovic, “traditore” perchè sta con gli studenti. E Nole si esilia ad Atene
Donne d’impresa: Clara Munarini ovvero la difficile impresa di fare l’Arbitra di Rugby
Giornalista e cameraman di CalcioNapoli24 aggrediti in diretta dopo Fiorentina-Napoli
Caso Lookman, Juric: “Non ci sarà col Psg, situazione spiacevole”. Percassi: “Vogliamo giocatori concentrati sull’Atalanta”
Enel e Federvolley, nasce una partnership sotto il segno dell’energia
